Pasażerowie Ryanair bez odszkodowania za stracony lot

W listopadzie 2024 roku doszło do incydentu na lotnisku Katowice-Pyrzowice, w wyniku którego 42 pasażerów nie zdążyło na swój lot do Dortmundu obsługiwany przez linię Ryanair. Stało się tak, ponieważ utknęli oni w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. Żaden z pasażerów nie otrzymał odszkodowania za stracony lot - informuje AirCashBack. Lotnisko utrzymuje, że nie ponosi odpowiedzialności za tę sytuację.

Co się stało

Stanowiska lotniska i linii lotniczej

Kto ponosi odpowiedzialność

Ekspert tłumaczy

Odpowiedzialność lotniska

Działania prawne w przypadku odmowy odszkodowania

W ciągu jednej godziny na lotnisku Katowice-Pyrzowice zaplanowano aż 11 lotów, co spowodowało, że około dwóch tysięcy pasażerów musiało przejść przez kontrolę bezpieczeństwa w tym samym czasie. Tak duże natężenie podróżnych doprowadziło do ogromnych opóźnień w odprawach, a kolejka do kontroli bezpieczeństwa rozciągała się na długie metry. Mimo licznych apeli ze strony pasażerów oraz pracowników lotniska o przyspieszenie procedur, na skutek niedostatecznej liczby stanowisk kontrolnych, wielu podróżnych nie zdążyło przejść przez kontrolę na czas. Z tego powodu 42 pasażerów, którzy przybyli na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, nie zdążyli dotrzeć do bramki na czas, zanim ta została zamknięta. Choć pozostali pasażerowie, którzy byli wcześniej w kolejce, zostali wpuszczeni na pokład, osoby opóźnione nie mogły już wsiąść do samolotu. Samolot Ryanair odleciał więc bez 42 pasażerów z Katowic do Dortmundu. Pomimo zaistniałej sytuacji, lotnisko oraz linie lotnicze nie podjęły działań mających na celu znalezienie alternatywnego rozwiązania ani nie zaoferowały pasażerom odszkodowania za stracony lot.Rzecznik lotniska Katowice-Pyrzowice przeprosił za zaistniałą sytuację i zapowiedział szczegółowe wyjaśnienia przyczyn problemu. Zachęcił poszkodowanych pasażerów do składania reklamacji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej lotniska.Z kolei przedstawicielka linii Ryanair zaznaczyła, że standardową procedurą jest zamykanie bramek wejściowych na czas, aby zapewnić punktualne odloty. Odpowiedzialność za dotarcie do bramki przed jej zamknięciem spoczywa na pasażerach.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za spóźnienie na lot z powodu długiej kolejki do kontroli bezpieczeństwa nie jest jednoznacznie określona. Linie lotnicze są zobowiązane do przestrzegania harmonogramu lotów, a lotniska do zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów. W przypadku opóźnień spowodowanych przez nadzwyczajne okoliczności, takie jak strajki czy niekorzystne warunki atmosferyczne, przewoźnik może być zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania.W tej sytuacji opóźnienia w kontroli bezpieczeństwa mogą zostać uznane za okoliczność niezależną od przewoźnika, co zwalnia go z odpowiedzialności za niewpuszczenie pasażerów na pokład. Niemniej jednak pasażerowie mają prawo do składania reklamacji zarówno do linii lotniczej, jak i do zarządu lotniska, domagając się wyjaśnień oraz ewentualnej rekompensaty.David Janoszka, ekspert ds. prawa pasażerów z AirCashBack, wyjaśnia, że pasażerowie, którzy utknęli w kolejce do kontroli bezpieczeństwa, mogą mieć prawo do odszkodowania, tj. zwrotu równowartości kosztu biletu utraconego lotu. Jedyny akt prawny, który wprost reguluje kwestię zwrotu kosztu biletu to rozporządzenie (WE) nr 261/2004, przy czym na jego podstawie odpowiadać może wyłącznie przewoźnik lotniczy. Przewoźnik lotniczy na gruncie wspomnianego rozporządzenia nie odpowiada jakkolwiek za okoliczności, które pozostają poza jego kontrolą czy nie wpisują się w ramy jego działalności. Za realizację zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa na lotnisku odpowiada zarządzający tym lotniskiem. Tym samym linia lotnicza nie ma żadnego wpływu na przebieg takiej kontroli i ewentualnie występujące zaburzenia, mowa tu najczęściej o dużych kolejkach, nie obciążają przewoźnika lotniczego. Nie dotyczy to tylko przewidzianego ww. rozporządzeniem obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerowi, ale również obowiązku zagwarantowania mu lotu alternatywnego.Jak dodaje prawnik David Janoszka z AirCashBack, w konsekwencji, jeżeli pasażer spóźni się na boarding ze względu na kolejki występujące na lotnisku, mimo że np. stawił się na nie z dużą rezerwą czasową, nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń względem linii lotniczej. Ewentualna zaś zmiana rezerwacji na lot alternatywny dokonana przez przewoźnika lotniczego jest w istocie wyłącznie wyrazem jego dobrej woli. W przypadku braku zgody linii lotniczej na zmianę rezerwacji pozostaje pasażerowi kupno nowego biletu lotniczego albo rezygnacja z podróży.Mając na względzie powyższe, podmiotem, względem którego można sformułować roszczenie odszkodowawcze, jest zarządca portu lotniczego. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kto faktycznie przeprowadzał kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku – czy byli to pracownicy zatrudnieni przez port lotniczy, czy podmiot zewnętrzny, z którym port lotniczy jest związany umową. To port lotniczy odpowiada bowiem za swoich podwykonawców i tym samym nie może przerzucać odpowiedzialności na inne podmioty. Co więcej, w okolicznościach niniejszego przypadku nie występowały nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa, a po prostu przepustowość stanowiska kontroli bezpieczeństwa nie była dostosowana do popytu, generując poprzez to znaczną kolejkę pasażerów – co tym bardziej obciąża port lotniczy, a nie podmiot trzeci.Wobec odmowy wypłaty odszkodowania przez port lotniczy jedyną skuteczną drogą dochodzenia roszczeń z tytułu utraconego lotu jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko temu podmiotowi, a podstawą odpowiedzialności mogą być przepisy dotyczące odszkodowania na zasadach ogólnych wynikające z kodeksu cywilnego. Problemy, które jednak wiążą się z wniesieniem pozwu, to konieczność wykazania przez pasażera winy portu lotniczego i związku między szkodą pasażera a działaniem portu lotniczego, w tym m.in. stawienia się przez pasażera na lotnisku z wystarczającym zapasem czasowym i zaistnienia znacznych kolejek. Istotną przeszkodą może być również kwestia finansowa, albowiem w przypadku skorzystania z pomocy adwokata potencjalny zwrot kosztów zastępstwa procesowego może być niższy niż jego faktyczne wynagrodzenie - wyjaśnia ekspert ds. ochrony praw pasażerów z AirCashBack.Incydent na lotnisku Katowice-Pyrzowice uwidocznił problem braku jednoznacznych regulacji dotyczących odpowiedzialności w przypadkach, gdy pasażerowie nie zdążają na lot z powodu opóźnień w procedurach lotniskowych. Pasażerowie powinni być świadomi swoich praw oraz procedur reklamacyjnych, aby w razie podobnych sytuacji mogli skutecznie dochodzić swoich roszczeń.