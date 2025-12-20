Świąteczna podróż z pupilem. Jak bezpiecznie przewieźć zwierzę samolotem? Praktyczny poradnik

Okres świąteczny to szczyt podróży samolotem, gdy wiele osób zabiera ze sobą psy i koty traktowane jak członkowie rodziny. Przewóz zwierząt samolotem wymaga jednak wcześniejszego planowania, znajomości przepisów i odpowiedniego przygotowania. Sprawdź, jakie dokumenty są niezbędne, ile kosztuje transport pupila i jak zapewnić mu komfort podczas lotu - zarówno w kabinie, jak i w luku bagażowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zwierzęta można przewozić samolotem i gdzie – w kabinie, luku bagażowym czy cargo.

Jakie dokumenty są wymagane do przewozu zwierząt w UE i poza nią, w tym paszport, mikroczip i szczepienia.

Jak wybrać odpowiedni transporter i jak przygotować zwierzę do lotu, aby zminimalizować jego stres.

Ile kosztuje przewóz zwierzęcia w zależności od linii lotniczych i rodzaju transportu.

Na co zwrócić uwagę na lotnisku i jakie są najczęstsze błędy, które mogą uniemożliwić podróż.

Które zwierzęta najczęściej podróżują samolotem

Gdzie Twój pupil może podróżować

Przepisy, o których warto wiedzieć

Rozporządzenie 576/2013 – zasady przemieszczania zwierząt domowych (paszport, mikroczip, szczepienie przeciwko wściekliźnie).

Rozporządzenie 577/2013 – wzory dokumentów i procedury kontroli.

IATA Live Animals Regulations (LAR) – standardy transporterów i bezpieczeństwa zwierząt.

Wielka Brytania – kontrola dokumentów, odrobaczanie, ograniczenia rasowe.

– kontrola dokumentów, odrobaczanie, ograniczenia rasowe. USA i Kanada – często wymagane świadectwo zdrowia 7–10 dni przed lotem.

– często wymagane świadectwo zdrowia 7–10 dni przed lotem. Australia, Japonia, Singapur – czasami obowiązkowa kwarantanna.

Rezerwacja i dokumenty – krok po kroku

Paszport zwierzęcia i mikroczip

Aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie

Świadectwo zdrowia (przy lotach poza UE)

Kabina: miękki lub półsztywny, mieszczący się pod fotelem

miękki lub półsztywny, mieszczący się pod fotelem Luk/cargo: sztywna klatka z wentylacją, umożliwiająca zwierzęciu stanie i obrót

Rezerwacja miejsca

Ile kosztuje przewóz zwierzęcia samolotem?

Kabina: 150–350 zł

150–350 zł Luk bagażowy: 300–800 zł

300–800 zł Cargo: 1000–4000 zł

LOT: kabina do 8 kg, ok. 250 zł, rezerwacja przez infolinię

Lufthansa: kabina do 8 kg, od 55 €, przyjazna polityka dla różnych gatunków

Ryanair i Wizz Air: przewóz zwierząt niedozwolony (poza psami asystującymi)

Ekspercka rada – na co zwrócić uwagę, gdy planujemy podróż samolotem ze zwierzęciem

Jak przygotować pupila do lotu

Przyzwyczaj go do transportera wcześniej

Wykonaj krótkie jazdy próbne samochodem

Nie podawaj leków uspokajających bez konsultacji z weterynarzem

Zapewnij ulubiony koc, matę lub zabawkę

Ostatni posiłek podaj 4–6 godzin przed lotem

Przyjedź wcześniej niż zwykle

Podczas kontroli bezpieczeństwa wyjmij zwierzę z transportera

Sprawdź dostępność stref dla zwierząt przy przesiadkach