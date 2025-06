Opóźnienia lotów rosną. Gdzie będzie najwięcej zakłóceń?

Sezon wakacyjny to okres największego natężenia ruchu lotniczego. Pasażerowie są narażeni na opóźnienia czy odwołanie lotów, a także overbooking. Ryanair stworzył własny ranking państw UE odpowiedzialnych za największe zakłócenia w przestrzeni powietrznej - tzw. "Ligę opóźnień".

Opóźnienia lotów rosną

Kryzys kadrowy w służbach ATC

Służby kontroli ruchu lotniczego mają dostęp do rozkładów lotów z niemal rocznym wyprzedzeniem, a mimo to nie są w stanie odpowiednio się przygotować. To niedopuszczalne – mówi Michael O’Leary, prezes Ryanaira.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Gdzie będzie najwięcej zakłóceń lotów? Na szczycie niechlubnego rankingu znalazła się Francja, gdzie odnotowano 15 634 opóźnienia, dotykające ponad 2,8 mln pasażerów. Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania z 11 576 opóźnionymi rejsami i ponad 2 mln poszkodowanych. Niemcy zamykają podium – z 4 367 opóźnieniami i 786 tys. pasażerów dotkniętych problemami.

Europa pod lupą Ryanaira. Kto odpowiada za najwięcej zakłóceń

Portugalia: 2 601 opóźnień, 468 tys. pasażerów

Wielka Brytania: 1 642 opóźnienia, 296 tys. podróżnych

Pasażer ma prawa – nawet w przypadku chaosu

napoje i posiłki,

zakwaterowanie (jeśli opóźnienie wymaga noclegu),

transport między lotniskiem a hotelem,

możliwość skorzystania z komunikacji.

Ryanair apeluje do Komisji Europejskiej

Według danych Ryanaira, między 1 stycznia a 26 maja 2025 roku odnotowano rekordowy poziom zakłóceń z winy ATC. Co zaskakujące, miało to miejsce mimo faktu, że liczba lotów w Europie była o 5 proc. niższa niż w tym samym okresie 2019 roku – czyli przed pandemią. Przewoźnik podkreśla, że nie chodzi tu o złe warunki pogodowe ani błędy operacyjne, lecz o systemowy brak przygotowania instytucji zarządzających ruchem lotniczym.Ryanair nie szczędzi krytyki pod adresem krajowych rządów i unijnych instytucji. Zdaniem linii przyczyną chaosu jest chroniczny brak kontrolerów oraz niedostateczne planowanie pracy służb ATC – zwłaszcza w godzinach porannych, które są kluczowe dla dziennej siatki połączeń.Na szczycie niechlubnego rankingu znalazła się Francja, gdzie odnotowano 15 634 opóźnienia, dotykające ponad 2,8 mln pasażerów. Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania z 11 576 opóźnionymi rejsami i ponad 2 mln poszkodowanych. Niemcy zamykają podium – z 4 367 opóźnieniami i 786 tys. pasażerów dotkniętych problemami.Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się:Warto zauważyć, że Polska nie została ujęta w pierwszej piątce, co – według Ryanaira – może świadczyć o stosunkowo sprawnym zarządzaniu ruchem lotniczym w naszym kraju.Zdaniem eksperta ds. praw pasażerów z AirCashBack, wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że nawet opóźnienia spowodowane niewydolnością ATC mogą czasami kwalifikować się do odszkodowania.Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004, pasażerom przysługuje rekompensata finansowa w przypadku opóźnienia przekraczającego trzy godziny, o ile nie doszło do tzw. nadzwyczajnych okoliczności. Sądy coraz częściej orzekają, że braki kadrowe i błędy organizacyjne w ATC nie stanowią siły wyższej.Jeśli opóźnienie wynika ze złego planowania, a nie np. z ataku terrorystycznego, ekstremalnych warunków pogodowych czy strajku zewnętrznego – pasażer może mieć prawo do odszkodowania – więc każdy przypadek trzeba zweryfikować. Prawa pasażera obejmują również opiekę ze strony przewoźnika. W przypadku dłuższego oczekiwania linia lotnicza ma obowiązek zapewnić:Ekspert podkreśla, że pasażerowie powinni gromadzić dokumentację – bilety, potwierdzenia opóźnień, korespondencję z linią – oraz nie wahać się przed zgłoszeniem roszczeń.Pomimo alarmujących danych, Ryanair twierdzi, że Komisja Europejska i rządy państw członkowskich nie podjęły dotąd skutecznych działań naprawczych. Linia lotnicza apeluje o natychmiastowe wzmocnienie kadrowe i lepsze zarządzanie ruchem lotniczym – zanim sezon wakacyjny wejdzie w szczytową fazę.Bez szybkiej reakcji Europa może stanąć w obliczu powtórki z poprzednich lat – z tysiącami opóźnionych i odwołanych lotów , chaosem w terminalach i frustracją pasażerów.