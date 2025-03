Awaria na lotnisku Heathrow - jakie prawa pasażerów przy odwołanym locie?

W piątek doszło do poważnej awarii zasilania na lotnisku Heathrow, z powodu pożaru podstacji elektrycznej w Hayes. Szacuje się, że w wyniku awarii nawet 1,3 tysiąca lotów mogło zostać anulowanych, w tym rejsy z Warszawy. Eksperci AirCashBack przypominają, jakie prawa mają pasażerowie w przypadku odwołanego lotu, czym są okoliczności nadzwyczajne i jakie są obowiązki linii lotniczych wobec pasażerów.

Przeczytaj także: Odszkodowanie za loty spoza UE - najważniejsze regulacje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co oznaczają nadzwyczajne okoliczności?

Co przysługuje pasażerom w przypadku odwołanego lotu?

Co robić w przypadku odwołania lotu?



Przyczyna awarii na Heathrow

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie są prawa pasażerów przy odwołanym locie? W przypadkach okoliczności nadzwyczajnych linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania, ale mają obowiązek zapewnienia opieki, w tym posiłków, zakwaterowania oraz możliwości zmiany rezerwacji.

Odwołane loty PLL LOT z Polski

LO286 Londyn Heathrow – Warszawa,

LO281/LO282 Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa,

Popołudniowa rotacja LO279/LO280 również jest zagrożona odwołaniem.

Prawa pasażerów przy odwołanym locie – co warto wiedzieć?

Co oznaczają nadzwyczajne okoliczności

Obowiązki linii lotniczych wobec pasażerów

Posiłki i napoje proporcjonalne do czasu oczekiwania,

Zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności noclegu,

Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania,

Dwie bezpłatne formy kontaktu (np. rozmowa telefoniczna lub e-mail).

Co robić w przypadku odwołania lotu?

Bezpłatna zmiana rezerwacji – skontaktowanie się z przewoźnikiem w celu zmiany terminu lotu,

Zwrot kosztów biletu – jeśli pasażer zdecyduje się na rezygnację z podróży,

Skorzystanie z alternatywnych połączeń – PLL LOT może zaproponować loty przez inne lotniska.

Monitorować komunikaty przewoźnika i lotniska,

Zgłosić się do obsługi pasażerskiej linii lotniczej,

Zachować paragony za dodatkowe wydatki (np. hotel, wyżywienie), które można odzyskać.

Zdarzenie na Heathrow kwalifikowane jest jako okoliczność nadzwyczajna, co oznacza, że pasażerowie nie mają podstaw do ubiegania się o odszkodowanie za odwołane loty. Jednak linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia pasażerom opieki, w tym posiłków, napojów oraz zakwaterowania, jeśli oczekiwanie na lot przedłuża się na noc.Sytuacja na Heathrow wpłynęła także na pasażerów z Polski. Z 14 planowanych na piątek rejsów między Warszawą a Londynem odwołano już sześć, w tym trzy przyloty i trzy wyloty – poinformowała rzeczniczka Lotniska Chopina.Do awarii zasilania doszło w czwartek wieczorem, gdy w podstacji elektrycznej w Hayes na zachodzie Londynu wybuchł pożar. W wyniku tego incydentu ponad 16 tysięcy domów zostało pozbawionych prądu, a lotnisko Heathrow musiało wstrzymać działalność. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o „dużej eksplozji” słyszanej przed pojawieniem się ognia, co dodatkowo wzbudziło niepokój wśród mieszkańców i podróżnych.Rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski, poinformował, że przewoźnik odwołał następujące rejsy:Adwokat David Janoszka, ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack, radzi, aby podróżni, których loty zostały odwołane z powodu nadzwyczajnych okoliczności – takich jak awaria na lotnisku Heathrow – dokładnie zapoznali się ze swoimi prawami i dostępnymi opcjami. Choć w takich przypadkach linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania, mają obowiązek zapewnienia opieki, w tym posiłków, zakwaterowania oraz możliwości zmiany rezerwacji. Kluczowe jest śledzenie komunikatów przewoźnika oraz szybkie podjęcie odpowiednich kroków, aby zminimalizować niedogodności związane z podróżą.Jak tłumaczy ekspert do praw pasażerów adwokat David Janoszka z AirCsashBack zgodnie z prawem Unii Europejskiej (rozporządzenie WE nr 261/2004), nadzwyczajne okoliczności to zdarzenia, które są poza kontrolą przewoźnika, np. ekstremalne warunki pogodowe, strajki pracowników lotniska, zagrożenia dla bezpieczeństwa lub awarie infrastruktury lotniskowej. W przypadku awarii zasilania na Heathrow przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołane loty i nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowań.Mimo braku obowiązku wypłaty odszkodowań, linie lotnicze nadal muszą zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę:Pasażerowie, których loty zostały odwołane, mogą skorzystać z kilku opcji:Ważne aby zawsze:Znajomość praw pozwoli pasażerom skutecznie dochodzić swoich roszczeń i uniknąć zbędnych kosztów w przypadku odwołania lotu.