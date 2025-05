23 kwietnia 2025 roku Ryanair wprowadził surowsze zasady dotyczące punktualności. Pasażerowie muszą zakończyć odprawę oraz nadanie bagażu co najmniej 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Spóźnienie na odprawę może skutkować wykluczeniem z lotu, bez możliwości odzyskania kosztów biletu - ostrzegają eksperci z AirCashBack.

Odprawa najpóźniej 40 minut przed odlotem

Brak odprawy online skutkuje dodatkową opłatą

Kolejki nie są podstawą do reklamacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kelvin Stuttard z Pixabay Ryanair wprowadza surowe zasady punktualności Zarówno odprawa, jak i dostarczenie bagażu rejestrowanego muszą zostać zakończone najpóźniej 40 minut przed planowaną godziną odlotu.

Rekomendacje dotyczące czasu przybycia na lotnisko

Bagaż rejestrowany także podlega rygorowi czasu

Komentarz eksperta z AirCashBack - Regulamin formalnie zgodny z prawem, ale nieprzyjazny pasażerom

Nowe regulacje precyzują, że zarówno odprawa, jak i dostarczenie bagażu rejestrowanego muszą zostać zakończone najpóźniej 40 minut przed planowaną godziną odlotu. Niespełnienie tego warunku może skutkować odmową wejścia na pokład. Przewoźnik jednoznacznie wskazuje, że to pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za dochowanie wymaganych terminów.Pasażerowie, którzy nie dokonają odprawy online co najmniej dwie godziny przed odlotem, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. W takim przypadku obowiązuje opłata za odprawę na lotnisku – zgodnie z obowiązującą tabelą opłat. Regulacja ta nie dotyczy osób korzystających z taryf Plus lub Flexi Plus, które zapewniają większą elastyczność, priorytetową obsługę oraz możliwość dokonania zmian w rezerwacji.W regulaminie nie przewidziano żadnych wyjątków dla pasażerów spóźnionych z powodu długich kolejek do kontroli bezpieczeństwa, punktów odprawy biletowo-bagażowej czy stanowisk kontroli paszportowej. Ryanair przypomina, że zalecanym standardem jest pojawienie się na lotnisku z co najmniej 2–3-godzinnym wyprzedzeniem. Z perspektywy przewoźnika odpowiednie zarządzanie czasem przez pasażera jest kwestią indywidualnej odpowiedzialności.Zalecenia przewoźników i portów lotniczych dotyczące czasu przybycia na lotnisko są zróżnicowane w zależności od charakteru podróży. W przypadku lotów krajowych, rekomendowany czas przybycia wynosi zazwyczaj co najmniej 90 minut przed odlotem, choć w godzinach szczytu zaleca się nawet 2 godziny. W przypadku lotów międzynarodowych, standard branżowy to przybycie na lotnisko minimum 2 godziny wcześniej, a przy lotach do krajów poza strefą Schengen – nawet 3 godziny przed odlotem. Ryanair, zgodnie z nowym regulaminem, dostosowuje swoje zalecenia do tych norm, ale egzekwuje je w sposób bardziej rygorystyczny niż wielu konkurentów, co powinno skłonić pasażerów do szczególnej ostrożności.Zasady dotyczące punktualności odnoszą się również do bagażu rejestrowanego. Jego nadanie po upływie wyznaczonego czasu może skutkować jego niedopuszczeniem do transportu. Pasażerowie są zobowiązani do dostarczenia bagażu do odpowiedniego punktu najpóźniej 40 minut przed odlotem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za dalsze komplikacje.Zmiany w polityce Ryanair komentuje ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack.Nowy regulamin Ryanair nie narusza europejskich przepisów w zakresie praw pasażera, jednak jego zapisy są bardzo nieelastyczne i w praktyce mogą prowadzić do sytuacji, w których podróżny – mimo iż był obecny na lotnisku – nie zostaje wpuszczony na pokład. W takich przypadkach warto dokumentować przebieg sytuacji i rozważyć skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, które wspierają pasażerów w dochodzeniu ewentualnych roszczeń – wskazuje. Ekspert zwraca uwagę również na możliwe intencje przewoźnika. Zmiany mogą być interpretowane jako próba dyscyplinowania podróżnych, ale również jako strategia skłaniająca klientów do wyboru droższych, bardziej elastycznych taryf. To dość powszechny mechanizm w tanich liniach lotniczych, gdzie podstawowy bilet wiąże się z dużą odpowiedzialnością po stronie pasażera – podkreśla.Nowe regulacje Ryanair z pewnością wpłyną na zachowania pasażerów. Choć formalnie są one zgodne z przepisami, to praktyka ich stosowania może prowadzić do licznych kontrowersji. Pasażerowie, szczególnie mniej doświadczeni, powinni dokładnie zapoznać się z aktualnym regulaminem i planować obecność na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem. W przeciwnym razie ryzykują nie tylko stresem, ale również realną stratą finansową.