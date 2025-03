Ryanair Prime - jakie korzyści za 79 euro rocznie?

Ryanair wprowadza nowy program lojalnościowy - Ryanair Prime. Za 79 euro rocznie pasażerowie mogą liczyć na udogodnienia takie jak: darmowy wybór miejsc, ubezpieczenie podróżne, czy dostęp do ekskluzywnych promocji. Czy warto wykupić ten abonament, podpowiadają eksperci AirCashBack.

Czy to pierwszy taki program Ryanaira

Co oferuje Ryanair Prime

Bezpłatna rezerwacja miejsc.

Członkowie programu mogą bez dodatkowych opłat wybierać miejsca na pokładzie (dotyczy to 12 lotów rocznie, czyli 6 rezerwacji w obie strony). Opcja ta jest dostępna na większości połączeń, z wyjątkiem tych realizowanych przez zależne spółki, jak Buzz czy Lauda Europe.

Ubezpieczenie podróżne.

Każdy lot zarezerwowany w ramach programu Prime jest objęty podstawowym ubezpieczeniem podróżnym, co daje pasażerom poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży.

Dostęp do specjalnych promocji.

Członkowie programu otrzymują ekskluzywne zniżki na bilety lotnicze. Te oferty nie są dostępne dla pozostałych pasażerów i mogą stanowić dużą oszczędność na regularnych rezerwacjach.

Prime Companion.

Opcjonalnie, za dodatkową opłatą, można dodać do subskrypcji tzw. „Prime Companion”, czyli towarzysza podróży, który będzie mógł korzystać z większości benefitów programu (dotyczy to jednak tylko rezerwacji dokonywanych przez głównego członka programu).

Na jakich trasach obowiązuje Ryanair Prime

Czy Ryanair Prime zmienia prawa pasażerów

Czy warto się zdecydować na subskrypcję Ryanair Prime

Regularni pasażerowie.

Jeśli często korzystasz z usług Ryanaira, subskrypcja Ryanair Prime może być opłacalna. Dzięki darmowemu wyborowi miejsc i ubezpieczeniu podróżnemu, oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu euro rocznie. Ponadto, dostęp do ekskluzywnych promocji na bilety może znacznie obniżyć koszt podróży, jeśli regularnie rezerwujesz bilety.

Sporadyczni podróżnicy.

Dla osób, które latają rzadko, koszt subskrypcji może być wyższy niż potencjalne korzyści. Jeśli nie planujesz podróżować więcej niż 2-3 razy w roku, wybór abonamentu może okazać się nieopłacalny, ponieważ nie wykorzystasz pełni dostępnych benefitów (takich jak bezpłatny wybór miejsc czy zniżki na bilety).

Podróżujący z rodziną lub towarzyszem.

Jeżeli podróżujesz z rodziną lub często z kimś, kto korzysta z tego samego lotu, dodanie do programu „Prime Companion” może przynieść dodatkowe korzyści. Towarzysze podróży mogą również korzystać z benefitów, co może obniżyć koszty podróży, zwłaszcza przy większej liczbie osób.

Potencjalne oszczędności

Ryanair od dawna starał się wprowadzić różne formy programów lojalnościowych, ale żaden z wcześniejszych projektów nie obejmował tak szerokiego zakresu usług. Program Ryanair Prime jest pierwszym, który bazuje na subskrypcji. Jego celem jest zachęcenie pasażerów do częstszych rezerwacji i korzystania z usług linii.Subskrypcja Ryanair Prime obowiązuje przez 12 miesięcy i odnawia się automatycznie, jeśli nie zostanie anulowana. Program oferuje następujące korzyści:Program obejmuje większość połączeń realizowanych przez Ryanair. Należy jednak pamiętać, że Ryanair Prime nie jest dostępny na wszystkich trasach, szczególnie tych obsługiwanych przez zależne spółki, takie jak Buzz czy Lauda Europe, które mogą mieć własne zasady dotyczące subskrypcji. Dlatego warto przed dokonaniem rezerwacji sprawdzić, czy dany lot objęty jest programem.Jak zaznaczają eksperci do praw pasażerów z AirCashBack warto podkreślić, że mimo atrakcyjnych benefitów, subskrypcja Ryanair Prime nie wpływa na podstawowe prawa pasażerów. Program nie zmienia przepisów dotyczących odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty. Pasażerowie korzystający z programu nadal mają prawo do rekompensat wynikających z unijnego rozporządzenia EC 261/2004. Oznacza to, że w razie problemów z lotem, pasażerowie nie tracą swoich praw do odszkodowania, nawet jeśli są subskrybentami programu.To pytanie zależy od indywidualnych potrzeb i nawyków podróżniczych.Ryanair Prime może być opłacalnym wyborem dla pasażerów, którzy regularnie latają tą linią. Subskrypcja zapewnia oszczędności na rezerwacji miejsc, dostęp do promocji oraz dodatkowe korzyści, jak ubezpieczenie podróżne.Jednak dla osób podróżujących rzadko, cena subskrypcji może przewyższać korzyści, które z niej wynikają.Zanim zdecydujesz się na subskrypcję, przeanalizuj swoje nawyki podróżnicze i zastanów się, czy korzystanie z programu rzeczywiście przyniesie Ci oszczędności.Oto kilka kwestii, które pomogą podjąć decyzję:Przykładowo, pasażer odbywający 6 podróży rocznie (czyli 12 lotów w obie strony) może zaoszczędzić od 60 do 120 euro na samym wyborze miejsc, ponieważ standardowa opłata za rezerwację wynosi średnio od 5 do 10 euro za lot. Dodatkowo, dostęp do ekskluzywnych promocji na bilety lotnicze może zwiększyć korzyści finansowe, w zależności od częstotliwości podróży i liczby rezerwacji.