Nowe zasady PESEL dla cudzoziemców od 2026 r. Kto będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie?

2025-12-10 00:02

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące uzyskiwania numeru PESEL przez cudzoziemców. Dotychczas możliwe było złożenie wniosku korespondencyjnie lub przez pełnomocnika, ale od nowego roku określona grupa cudzoziemców będzie musiała stawić się osobiście w urzędzie. Zmiana ta uderzy przede wszystkim w zagranicznych członków zarządów spółek działających w Polsce, którzy nie są obywatelami państw UE, EFTA, Szwajcarii ani Wielkiej Brytanii. Wyjaśniamy, kogo dotyczy nowa ustawa i jakie konsekwencje będzie miała dla przedsiębiorstw.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Które grupy cudzoziemców od 2026 roku będą musiały osobiście stawić się w urzędzie, aby uzyskać numer PESEL.
  • Jakie konsekwencje dla zagranicznych członków zarządów spółek niesie nowa ustawa.
  • Dlaczego numer PESEL jest kluczowy w procesach administracyjnych i korporacyjnych.
  • Jakie wyzwania organizacyjne i finansowe czekają firmy w związku z nowymi przepisami.
  • Jakie kolejne zmiany w przepisach dotyczących PESEL zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji.


Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa modyfikuje przepisy dotyczące składania wniosków o nadanie numeru PESEL.

Nowe regulacje wprowadzą obowiązek osobistego stawiennictwa dla cudzoziemców ubiegających się o numer PESEL, którzy nie są obywatelami państw UE, EFTA, Szwajcarii (wraz z członkami ich rodzin) ani – w określonym zakresie w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE – Wielkiej Brytanii i ich rodzin. Obowiązek nie obejmie jedynie dzieci urodzonych w Polsce.
Nowe przepisy znacząco utrudnią uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemców, którzy nie mieszkają w Polsce, a należą do grupy objętej obowiązkiem osobistego stawiennictwa.

W przypadku powołania nowego członka zarządu będącego cudzoziemcem z tej grupy, konieczność przyjazdu do Polski wyłącznie w celu złożenia wniosku stanie się dodatkowym wyzwaniem – zarówno organizacyjnym, jak i finansowym - komentuje Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie są zameldowani w Polsce, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie gminy. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony – oznacza to konieczność wskazania faktycznej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL przez osobę wnioskującą.
Numer PESEL odgrywa kluczową rolę w wielu procesach administracyjnych i korporacyjnych: od składania sprawozdań finansowych, przez założenie profilu zaufanego, po różnego rodzaju deklaracje czy oświadczenia podatkowe.

Choć formalnie PESEL nie jest wymagany, w praktyce jego brak często uniemożliwia wykonanie niektórych obowiązków wobec instytucji publicznych – podkreśla Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

W praktyce firmy będą musiały przygotować się na organizację wizyt w urzędach gmin dla swoich zagranicznych członków zarządów oraz zaplanować proces uzyskania numeru PESEL z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając konieczność przyjazdu do Polski.

Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada kolejne zmiany, w tym wprowadzenie podstawy prawnej do ograniczenia nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, którzy jako jedyny powód wskazują konieczność potwierdzenia profilu zaufanego.
Święta w górach coraz droższe. Sprawdzamy ceny w Polsce, Czechach i Alpach

Święta w górach coraz droższe. Sprawdzamy ceny w Polsce, Czechach i Alpach

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Badania internetu Gemius/PBI XI 2025

Promocje świąteczne jak cios w cyberbezpieczeństwo. Jak chronić swoje dane?

Promocje świąteczne jak cios w cyberbezpieczeństwo. Jak chronić swoje dane?

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Polskie bombki podbijają świat. Jesteśmy drugim eksporterem w Europie i piątym na świecie

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Zamknięcie roku podatkowego krok po kroku. Checklista dla przedsiębiorców

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Dlaczego wszyscy będziemy chcieli jeździć elektrykami? Przyszłość motoryzacji już tu jest

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

Ponad 100 mln zł na rozwój i ekspansję dolnośląskich firm. Wystartował fundusz Lowercap

