Nowe zasady PESEL dla cudzoziemców od 2026 r. Kto będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie?

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące uzyskiwania numeru PESEL przez cudzoziemców. Dotychczas możliwe było złożenie wniosku korespondencyjnie lub przez pełnomocnika, ale od nowego roku określona grupa cudzoziemców będzie musiała stawić się osobiście w urzędzie. Zmiana ta uderzy przede wszystkim w zagranicznych członków zarządów spółek działających w Polsce, którzy nie są obywatelami państw UE, EFTA, Szwajcarii ani Wielkiej Brytanii. Wyjaśniamy, kogo dotyczy nowa ustawa i jakie konsekwencje będzie miała dla przedsiębiorstw.

Z tego artykułu dowiesz się:

Które grupy cudzoziemców od 2026 roku będą musiały osobiście stawić się w urzędzie, aby uzyskać numer PESEL.

Jakie konsekwencje dla zagranicznych członków zarządów spółek niesie nowa ustawa.

Dlaczego numer PESEL jest kluczowy w procesach administracyjnych i korporacyjnych.

Jakie wyzwania organizacyjne i finansowe czekają firmy w związku z nowymi przepisami.

Jakie kolejne zmiany w przepisach dotyczących PESEL zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji.



Nowe przepisy znacząco utrudnią uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemców, którzy nie mieszkają w Polsce, a należą do grupy objętej obowiązkiem osobistego stawiennictwa.



W przypadku powołania nowego członka zarządu będącego cudzoziemcem z tej grupy, konieczność przyjazdu do Polski wyłącznie w celu złożenia wniosku stanie się dodatkowym wyzwaniem – zarówno organizacyjnym, jak i finansowym - komentuje Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

Numer PESEL odgrywa kluczową rolę w wielu procesach administracyjnych i korporacyjnych: od składania sprawozdań finansowych, przez założenie profilu zaufanego, po różnego rodzaju deklaracje czy oświadczenia podatkowe.



Choć formalnie PESEL nie jest wymagany, w praktyce jego brak często uniemożliwia wykonanie niektórych obowiązków wobec instytucji publicznych – podkreśla Anna Panek, z kancelarii Wolf Theiss.

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa modyfikuje przepisy dotyczące składania wniosków o nadanie numeru PESEL.Nowe regulacje wprowadzą obowiązek osobistego stawiennictwa dla cudzoziemców ubiegających się o numer PESEL, którzy nie są obywatelami państw UE, EFTA, Szwajcarii (wraz z członkami ich rodzin) ani – w określonym zakresie w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE – Wielkiej Brytanii i ich rodzin. Obowiązek nie obejmie jedynie dzieci urodzonych w Polsce.W przypadku cudzoziemców, którzy nie są zameldowani w Polsce, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie gminy. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony – oznacza to konieczność wskazania faktycznej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL przez osobę wnioskującą.W praktyce firmy będą musiały przygotować się na organizację wizyt w urzędach gmin dla swoich zagranicznych członków zarządów oraz zaplanować proces uzyskania numeru PESEL z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając konieczność przyjazdu do Polski.Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada kolejne zmiany, w tym wprowadzenie podstawy prawnej do ograniczenia nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, którzy jako jedyny powód wskazują konieczność potwierdzenia profilu zaufanego.