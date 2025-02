Ryanair usunął pasażera z pokładu samolotu. Eksperci z AirCashBack wyjaśniają czy i kiedy linie lotnicze mają do tego prawo.

Incydent na pokładzie Ryanair

Czy i kiedy linie lotnicze mają prawo usunąć pasażera

Kliknij, aby powiekszyć fot. Orna z Pixabay Czy i kiedy linie lotnicze mają prawo usunąć pasażera? Pasażer stwarzający zagrożenie dla załogi, innych pasażerów lub samego lotu może zostać usunięty. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków także zostaną wyproszone z pokładu.

Zagrożenie bezpieczeństwa. Pasażer stwarzający zagrożenie dla załogi, innych pasażerów lub samego lotu może zostać usunięty. Dotyczy to sytuacji agresji, przemocy, odmawiania podporządkowania się poleceniom załogi czy przewożenia zakazanych przedmiotów.

Pasażer stwarzający zagrożenie dla załogi, innych pasażerów lub samego lotu może zostać usunięty. Dotyczy to sytuacji agresji, przemocy, odmawiania podporządkowania się poleceniom załogi czy przewożenia zakazanych przedmiotów. Stanu zdrowia. Jeśli stan zdrowia pasażera może wpłynąć na bezpieczeństwo lotu lub wymaga specjalistycznej opieki, której nie można zapewnić na pokładzie.

Jeśli stan zdrowia pasażera może wpłynąć na bezpieczeństwo lotu lub wymaga specjalistycznej opieki, której nie można zapewnić na pokładzie. Nietrzeźwość i zachowanie pod wpływem substancji. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą zakłócić porządek lub stwarzać zagrożenie, mogą zostać usunięte.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą zakłócić porządek lub stwarzać zagrożenie, mogą zostać usunięte. Brak ważnych dokumentów. Pasażer bez odpowiednich dokumentów podróżnych (paszport, wiza) może zostać niedopuszczony na pokład.

Pasażer bez odpowiednich dokumentów podróżnych (paszport, wiza) może zostać niedopuszczony na pokład. Naruszenie regulaminu przewoźnego. Odmowa przestrzegania zasad przewoźnego, takich jak obowiązek zapinania pasów, wyłączania urządzeń elektronicznych itp.

Kiedy można korzystać z toalety na pokładzie samolotu

Przed startem. Zwykle pasażerowie mogą korzystać z toalet na pokładzie przed zamknięciem drzwi samolotu. Po zakończeniu odprawy i zamknięciu drzwi kabiny, korzystanie z toalety jest ograniczone. W trakcie kołowania, startu i wznoszenia się obowiązuje zakaz wstawania z miejsc.

Zwykle pasażerowie mogą korzystać z toalet na pokładzie przed zamknięciem drzwi samolotu. Po zakończeniu odprawy i zamknięciu drzwi kabiny, korzystanie z toalety jest ograniczone. W trakcie kołowania, startu i wznoszenia się obowiązuje zakaz wstawania z miejsc. W trakcie lotu. Po osiągnięciu wysokości przelotowej, sygnalizacja "zapięcie pasów" zostaje zazwyczaj wyłączona i pasażerowie mogą swobodnie korzystać z toalet. W przypadku turbulencji i ponownego włączenia sygnalizacji, zaleca się pozostanie na miejscach.

Po osiągnięciu wysokości przelotowej, sygnalizacja "zapięcie pasów" zostaje zazwyczaj wyłączona i pasażerowie mogą swobodnie korzystać z toalet. W przypadku turbulencji i ponownego włączenia sygnalizacji, zaleca się pozostanie na miejscach. Podczas lądowania. Podobnie jak podczas startu, w trakcie schodzenia do lądowania i lądowania pasażerowie muszą pozostać na swoich miejscach z zapiętymi pasami i obowiązuje zakaz korzystania z toalety.

Zakaz lotów z daną linią lotniczą

Prawa pasażerów

Podróż dwojga pasażerów z Belgii zakończyła się szybciej, niż się spodziewali. Pilna potrzeba fizjologiczna spowodowała, że personel usunął pasażera z pokładu samolotu. Dlaczego?Na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Charleroi do Malagi doszło do incydentu, w którym pasażer wielokrotnie prosił o możliwość skorzystania z toalety jeszcze przed startem. Początkowo, gdy poprosił o to po zajęciu miejsca, załoga nakazała mu pozostać na siedzeniu, powołując się na procedury bezpieczeństwa. Gdy wszyscy pasażerowie byli już na swoich miejscach, pasażer ponowił prośbę, spotykając się z kolejną odmową. Ostatecznie, podczas kołowania, ponownie zgłosił pilną potrzebę skorzystania z toalety. Personel uznał jego zachowanie za niestosowne i przestrzegając przepisów zakazujących wstawania z miejsc na tym etapie lotu, zdecydował o powrocie do bramki. Pracownicy Ryanair wezwali policję.Linie lotnicze mają prawo usunąć pasażera z pokładu samolotu, jeśli uznają to za konieczne z powodu bezpieczeństwa, porządku publicznego lub naruszenia regulaminu przewoźnego. Uprawnienia te wynikają z międzynarodowych przepisów lotniczych, takich jak Konwencja chicagowska oraz regulacje Unii Europejskiej, w tym rozporządzenie (WE) nr 261/2004.Załoga samolotu może wyprosić pasażera z pokładu w sytuacjach:Korzystanie z toalety w samolocie podlega określonym procedurom, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów:Przewoźnik może nałożyć zakaz korzystania z usług swojej linii dla osoby, która w przeszłości naruszyła zasady bezpieczeństwa lub regulamin przewoźnego. Takie decyzje są podejmowane indywidualnie, często po analizie konkretnego incydentu.Jak wyjaśniają eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack, decyzje o usunięciu pasażera z pokładu powinny być zawsze proporcjonalne do sytuacji i podejmowane w oparciu o konkretne przepisy. W przypadkach takich jak ten, gdzie mamy do czynienia z pilną potrzebą fizjologiczną, kluczowe jest, aby personel pokładowy wykazywał się elastycznością. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać zarówno bezpieczeństwo lotu, jak i godność oraz potrzeby pasażera. Bezpieczeństwo jest priorytetem w transporcie lotniczym. Linie lotnicze mają prawo podejmować decyzje o usunięciu pasażerów, gdy zachodzi taka konieczność. Warto jednak pamiętać, że takie decyzje powinny być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób proporcjonalny do sytuacji. Pasażerowie usunięci z pokładu mają prawo do informacji o przyczynach takiej decyzji.