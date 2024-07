Odszkodowanie za loty spoza UE - najważniejsze regulacje

Korean Air będzie latał z Lotniska Chopina na trasie Warszawa – Seul - informuje AirCashBack. To większy wybór dla pasażerów, ale co z ich prawami? Czy będzie przysługiwać im odszkodowanie za loty obsługiwane przez przewoźników spoza UE? Eksperci omawiają najważniejsze regulacje.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pasażerom przysługuje odszkodowanie za loty poza UE?

Jakie prawa mają pasażerowie lotów łączonych?

Czy pasażerowie będą mieć prawo do odszkodowania za opóźniony lot liniami Korean Air z Warszawy do Seulu?



Odszkodowania za loty poza UE

Przepisy unijne

€250 za loty do 1500 km,

€400 za loty wewnątrz UE powyżej 1500 km i wszystkie inne loty od 1500 km do 3500 km,

€600 za loty powyżej 3500 km.

Co z odszkodowaniem za loty obsługiwane przez przewoźników spoza UE? Odszkodowania za loty poza Unię Europejską są regulowane przez przepisy, które w zależności od kraju i przewoźnika różnią się między sobą.

Odszkodowanie za loty obsługiwane przez przewoźników spoza UE - regulacje i zasady

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania czy opóźnienia lotu, musi istnieć powiązanie geograficzne między lotniskiem wylotu czy przylotu a Unią Europejską.



Ilekroć wylot ma miejsce z lotniska znajdującego się na terenie Unii Europejskiej bądź Islandii, Norwegii czy Szwajcarii, pasażer ma prawo do odszkodowania na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w przypadku zaburzenia lotu. Nie ma znaczenia przy tym miejsce przylotu czy narodowość i miejsce zamieszkania pasażera.



Inaczej jest natomiast w sytuacji, gdy wprawdzie przylot ma miejsce na terenie Unii Europejskiej czy wymienionych wcześniej państw, ale wylot następuje w państwie trzecim. Wówczas musi zostać spełniona jeszcze jedna przesłanka, mianowicie przewoźnik lotniczy wykonujący lot musi być “przewoźnikiem wspólnotowym”, czyli mieć siedzibę główną na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii bądź Szwajcarii.



Dla przykładu: lot na trasie Warszawa – Stambuł wykonywany przez turecką linię lotniczą uprawnia do odszkodowania, ale lot powrotny realizowany przez tego samego, tureckiego przewoźnika już nie.

Loty łączone z przesiadką

Czy pasażerowie będą mieć prawo do odszkodowania za opóźniony lot liniami Korean Air z Warszawy do Seulu?

Podróżowanie poza teren Unii Europejskiej jest większym wyzwaniem. Znajomość praw pasażera może pomóc Ci w radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami.Podróżowanie lotami międzynarodowymi poza UE, takimi jak te obsługiwane przez Korean Air z Warszawy do Seulu, rodzi pytania dotyczące praw pasażerów w przypadku opóźnień i odwołań lotów. Pasażerowie powinni być świadomi, że ich prawa do odszkodowania są zależne od jurysdykcji i konkretnej sytuacji.Odszkodowania za loty poza Unię Europejską są regulowane przez przepisy, które w zależności od kraju i przewoźnika różnią się między sobą.Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 jest kluczowym aktem prawnym w ochronie praw pasażerów lotniczych w UE. Reguluje ono prawo do odszkodowania w przypadku zakłóceń lotów z lotnisk znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE oraz z lotnisk spoza UE na lotniska w UE, jeśli przewoźnikiem jest linia lotnicza zarejestrowana w UE.Dotyczy to również lotów łączonych, które są częścią jednej rezerwacji.Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu:Poprosiliśmy o wyjaśnienie tematu eksperta od praw pasażerów Davida Janoszkę z AirCashBack.Za lot łączony uznajemy dwa lub więcej lotów objętych jedną rezerwacją wydaną przez przewoźnika lotniczego albo pośrednika sprzedaży. Innymi słowy są to loty przesiadkowe. W przypadku lotów łączonych, ustalając istnienie prawa do odszkodowania, patrzymy wyłącznie na pierwsze lotnisko wylotu i ostatnie lotnisko przylotu, pomijając miejsca przesiadki.Jak dodaje ekspert David Janoszka, w przypadku wylotu pierwszego lotu z Unii Europejskiej pasażer będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu zaburzenia któregokolwiek z lotów wykonywanych w ramach jednej rezerwacji. Tak też gdy pasażer zakupuje lot łączony na trasie Warszawa – Nowy Jork – Los Angeles, a zaburzenia doznaje wyłącznie ten drugi lot, czyli wykonywany już poza Unią Europejską, pasażer i tak może ubiegać się o odszkodowanie, niezależnie od tego, skąd pochodzi przewoźnik lotniczy wykonujący lot. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyrokach o sygn. akt C-502/18 i C-561/20.Nieco bardziej skomplikowane jest ustalenie istnienia prawa do odszkodowania, gdy lot łączony rozpoczyna się w państwie trzecim, a kończy na terenie Unii Europejskiej. Co ciekawe, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku o sygn. akt C-367/20 orzekł, że wystarczy, iż tylko jeden z lotów – niezależnie, czy ten zaburzony – wykonywany jest przez przewoźnika wspólnotowego, by cały lot łączony kwalifikował się do odszkodowania. Tym samym, opierając się na stanie faktycznym wspomnianego wyroku, zaburzenie lotu z Nowego Jorku do Amsterdamu wykonywanego przez amerykańskiego przewoźnika nie jest przeszkodą w dochodzeniu odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004, gdy dalszy lot wykonywany w ramach rezerwacji ma miejsce przylotu w Hamburgu i przeprowadzany jest przez przewoźnika wspólnotowego.Biorąc pod uwagę, że Korean Air nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, możliwe będzie uzyskanie odszkodowania za lot na trasie Warszawa – Seul.Lot z Warszawy do Seulu przekracza dystans 3500 km, więc w przypadku opóźnienia powyżej trzech godzin, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości €600.Jednak za lot na powrotnej trasie, tj. Seul – Warszawa, pasażer nie otrzyma odszkodowania. Sytuację na korzyść pasażera może jednak zmienić zakup lotu łączonego i występowanie na rezerwacji przewoźnika wspólnotowego – uzupełnia David Janoszka z AirCashBack.Pojawienie się Korean Air na Lotnisku Chopina w Warszawie będzie znaczącą zmianą na rynku lotniczym. W praktyce uzyskanie takiego odszkodowania może być bardziej skomplikowane i zależeć od indywidualnych okoliczności oraz polityki linii lotniczej. W takich przypadkach warto zawsze zlecić sprawę o odszkodowanie do firmy specjalizującej się w prawach pasażerów, takiej jak AirCashBack.