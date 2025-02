Jak zmienić dane pasażera na bilecie lotniczym w Wizz Air, Ryanair i LOT oraz ile to kosztuje?

Podczas rezerwacji biletu lotniczego może się zdarzyć, że popełnimy błąd przy wprowadzaniu danych osobowych, np. może to być drobna literówka w nazwisku. Bywa i tak, że musimy zaktualizować dane na bilecie, z powodu zmiany stanu cywilnego czy nawet przekazania biletu innej osobie. Jak zmienić dane na bilecie i ile to kosztuje? Eksperci AirCashBack opisują procedury obowiązujące w Wizz Air, Ryanair i LOT.

Różnice w procedurach zmiany danych na biletach u różnych przewoźników

Zmiana danych w Wizz Air



Korekta drobnych błędów:

Zmiana pełnego nazwiska:

Online - można dokonać zmiany po zalogowaniu się na konto Wizz Air w zakładce "Moje rezerwacje".

Przez infolinię oraz zmiany można dokonać również w biurach obsługi Wizz Air na lotnisku.

Zmiana danych w Ryanair

Zmiana danych w Ryanair



Korekta drobnych błędów:

Zmiana pełnego nazwiska:

Online - opcja dostępna w zakładce "Zarządzaj rezerwacją".

Telefonicznie - możliwość zmiany poprzez kontakt z obsługą klienta.

Online - około 115 euro za osobę.

Przez infolinię lub na lotnisku - około 160 euro za osobę. Warto pamiętać, że im bliżej terminu wylotu, tym wyższe mogą być koszty zmiany.

Zmiana danych w PLL LOT



Korekta drobnych błędów:

Zmiana pełnego nazwiska:

Poprzez Biuro Obsługi Klienta. Konieczny kontakt z LOT Contact Center lub agencją, w której dokonano zakupu biletu.

Na lotnisku. Możliwość zmiany danych w biurach LOT na lotniskach.

Kluczowe wskazówki dla pasażerów

Zmiana danych na bilecie lotniczym, zwłaszcza nazwiska, może być kosztowna, dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić wszystkie informacje przed potwierdzeniem rezerwacji. Nawet drobne błędy, takie jak literówki w imieniu lub nazwisku, mogą prowadzić do problemów przy odprawie, a ich korekta w późniejszym etapie może wiązać się z dodatkowymi opłatami. W przypadku pełnej zmiany nazwiska, na przykład po ślubie lub rozwodzie, procedury mogą być bardziej skomplikowane i kosztowne, zwłaszcza przy lotach międzynarodowych. Aby uniknąć problemów, warto na bieżąco monitorować swoje rezerwacje, zachowywać wszystkie potwierdzenia i dokumenty oraz niezwłocznie reagować na wszelkie zauważone błędy w danych osobowych. Wczesne zgłoszenie niezgodności zwiększa szanse na bezpłatne lub tańsze dokonanie korekty - dodają eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Dokładnie sprawdzaj dane przed potwierdzeniem rezerwacji, aby uniknąć konieczności wprowadzania kosztownych poprawek.

Nie czekaj do ostatniej chwili – im wcześniej zgłosisz potrzebę zmiany, tym niższe mogą być opłaty.

Zbierz odpowiednie dokumenty – w przypadku zmiany nazwiska po ślubie lub rozwodzie może być wymagany akt małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę.

Pamiętaj o ograniczeniach taryfowych – w niektórych promocjach zmiana danych może być całkowicie zabroniona.

Rezerwacje grupowe – zmiany danych w przypadku rezerwacji grupowych mogą wymagać kontaktu z dedykowanym działem obsługi klienta linii lotniczej. Procedury mogą być bardziej złożone, a opłaty różnić się w zależności od liczby osób objętych rezerwacją.

Bilety zakupione przez pośredników – jeśli bilet został zakupiony za pośrednictwem biura podróży lub platformy rezerwacyjnej online, zmiany danych należy dokonywać bezpośrednio u pośrednika. Może to wiązać się z dodatkowymi opłatami administracyjnymi lub dłuższym czasem oczekiwania na realizację zmiany.

