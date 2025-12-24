eGospodarka.pl
Najważniejszy kod podróży lotniczej. Czym jest PNR?

2025-12-24

Czym jest PNR? © pexels

Bez niego trudno się odprawić, zmienić miejsce w samolocie czy odzyskać pieniądze za opóźniony lot. PNR – krótki kod rezerwacji – to w praktyce najważniejszy numer każdej podróży lotniczej, choć wielu pasażerów nadal go ignoruje. Eksperci ds. praw pasażerów podkreślają, że brak znajomości numeru PNR potrafi znacząco wydłużyć reklamacje i procedury odszkodowawcze, a w stresowych sytuacjach na lotnisku stać się realnym problemem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest numer PNR i jakie informacje kryje?
  • Dlaczego kod PNR jest kluczowy przy odprawie, zmianach lotu i reklamacjach?
  • Gdzie znaleźć numer PNR i co zrobić w razie jego utraty?
  • Czym różni się PNR od numeru biletu lotniczego?


PNR – co to właściwie za kod?


PNR (Passenger Name Record) to indywidualny kod rezerwacji, który powstaje automatycznie w systemie linii lotniczej lub pośrednika w momencie zakupu biletu. Najczęściej ma formę sześciu znaków – liter albo kombinacji liter i cyfr.

Pod tym kodem zapisane są wszystkie kluczowe informacje dotyczące podróży: dane pasażera, numery rejsów, daty i godziny lotów, trasa, klasa podróży, a także szczegóły dotyczące bagażu, posiłków czy wybranego miejsca w samolocie. To właśnie PNR identyfikuje pasażera w systemach linii lotniczych.

Dlaczego numer PNR jest tak ważny?


Dla pasażera PNR pełni rolę klucza dostępu do rezerwacji. Bez niego wiele czynności może okazać się znacznie trudniejszych lub wręcz niemożliwych. Kod PNR jest potrzebny m.in. do:
  • odprawy online,
  • sprawdzania statusu lotu,
  • wyboru lub zmiany miejsca,
  • dokupienia bagażu i usług dodatkowych,
  • zmiany terminu lub anulowania lotu,
  • kontaktu z obsługą klienta,
  • złożenia reklamacji lub wniosku o odszkodowanie.

W razie problemów z lotem to pierwszy numer, o który zapyta przewoźnik.

Pasażerowie wciąż go nie doceniają


Mimo kluczowej roli, numer PNR nadal bywa mylony z numerem biletu lub całkowicie ignorowany. Zwraca na to uwagę adwokat i ekspert ds. praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack.
Wielu pasażerów ma numer PNR w potwierdzeniu rezerwacji, ale nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ten kod jest niezbędny przy odprawie, reklamacjach czy dochodzeniu odszkodowania. Brak PNR potrafi znacząco wydłużyć cały proces – wyjaśnia ekspert.

Dlatego specjaliści zalecają, aby zawsze zapisywać numer PNR i przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Gdzie znaleźć numer PNR?


Kod rezerwacji najczęściej można znaleźć:
  • w e-mailu potwierdzającym zakup biletu (jako „PNR”, „kod rezerwacji” lub „booking reference”),
  • na bilecie elektronicznym w pliku PDF,
  • w aplikacji mobilnej linii lotniczej,
  • w zakładce „Moja rezerwacja” na stronie przewoźnika,
  • u biura podróży lub pośrednika, przez którego dokonano zakupu.

Jeśli podróżuje kilka osób na jednej rezerwacji, jeden numer PNR może dotyczyć wszystkich pasażerów.

PNR to nie to samo co numer biletu


Choć oba pojęcia często są ze sobą mylone, różnica jest zasadnicza. Numer biletu to zwykle 13-cyfrowy ciąg wykorzystywany głównie do celów księgowych. PNR natomiast jest numerem operacyjnym – to nim pasażer posługuje się na każdym etapie podróży.

Zgubiłeś numer PNR? To jeszcze nie problem


Utrata kodu PNR nie oznacza utraty biletu. W takiej sytuacji warto:
  • sprawdzić skrzynkę e-mail (także folder spam),
  • zalogować się na konto, z którego dokonano rezerwacji,
  • skontaktować się z linią lotniczą lub pośrednikiem, podając imię, nazwisko i datę lotu.

W większości przypadków numer PNR można szybko odzyskać.

Co warto zapamiętać przed podróżą?


PNR to jeden z najważniejszych elementów każdej podróży lotniczej. Choć składa się z kilku znaków, decyduje o dostępie do rezerwacji, sprawnej obsłudze i możliwości dochodzenia swoich praw. Jak podkreślają eksperci, świadomość znaczenia kodu PNR może oszczędzić pasażerom stresu, czasu i wielu niepotrzebnych komplikacji – zwłaszcza wtedy, gdy lot nie przebiega zgodnie z planem.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

