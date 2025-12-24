Najważniejszy kod podróży lotniczej. Czym jest PNR?

Bez niego trudno się odprawić, zmienić miejsce w samolocie czy odzyskać pieniądze za opóźniony lot. PNR – krótki kod rezerwacji – to w praktyce najważniejszy numer każdej podróży lotniczej, choć wielu pasażerów nadal go ignoruje. Eksperci ds. praw pasażerów podkreślają, że brak znajomości numeru PNR potrafi znacząco wydłużyć reklamacje i procedury odszkodowawcze, a w stresowych sytuacjach na lotnisku stać się realnym problemem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest numer PNR i jakie informacje kryje?

Dlaczego kod PNR jest kluczowy przy odprawie, zmianach lotu i reklamacjach?

Gdzie znaleźć numer PNR i co zrobić w razie jego utraty?

Czym różni się PNR od numeru biletu lotniczego?



PNR – co to właściwie za kod?

Dlaczego numer PNR jest tak ważny?

odprawy online,

sprawdzania statusu lotu,

wyboru lub zmiany miejsca,

dokupienia bagażu i usług dodatkowych,

zmiany terminu lub anulowania lotu,

kontaktu z obsługą klienta,

złożenia reklamacji lub wniosku o odszkodowanie.

Pasażerowie wciąż go nie doceniają

Wielu pasażerów ma numer PNR w potwierdzeniu rezerwacji, ale nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ten kod jest niezbędny przy odprawie, reklamacjach czy dochodzeniu odszkodowania. Brak PNR potrafi znacząco wydłużyć cały proces – wyjaśnia ekspert.

Gdzie znaleźć numer PNR?

w e-mailu potwierdzającym zakup biletu (jako „PNR”, „kod rezerwacji” lub „booking reference”),

na bilecie elektronicznym w pliku PDF,

w aplikacji mobilnej linii lotniczej,

w zakładce „Moja rezerwacja” na stronie przewoźnika,

u biura podróży lub pośrednika, przez którego dokonano zakupu.

PNR to nie to samo co numer biletu

Zgubiłeś numer PNR? To jeszcze nie problem

sprawdzić skrzynkę e-mail (także folder spam),

zalogować się na konto, z którego dokonano rezerwacji,

skontaktować się z linią lotniczą lub pośrednikiem, podając imię, nazwisko i datę lotu.

Co warto zapamiętać przed podróżą?