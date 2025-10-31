Lot z niespodzianką - jak overbooking zmienia podróż i jakie prawa mają pasażerowie?

Overbooking, czyli sprzedawanie większej liczby biletów niż dostępnych miejsc w samolocie, jest powszechną praktyką w branży lotniczej, stosowaną dla zwiększenia efektywności finansowej i lepszego wykorzystania floty. Mimo że wywołuje frustrację pasażerów, linie lotnicze, w tym Wizz Air, podkreślają, że jest to strategia ograniczająca straty i wspierająca zrównoważony transport. Prawa pasażerów w przypadku overbookingu są jasno określone prawem UE, zapewniając odszkodowania i wsparcie podróżnym. W artykule przedstawiono mechanizmy działania overbookingu, korzyści i zagrożenia, a także praktyczne wskazówki dla pasażerów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa mechanizm overbookingu i dlaczego linie lotnicze go stosują

Korzyści finansowe i operacyjne wynikające z nadrezerwacji lotów

Prawa pasażerów w przypadku overbookingu zgodnie z rozporządzeniem UE

Jakie bonusy i odszkodowania mogą otrzymać pasażerowie

Praktyczne wskazówki dla pasażerów rozważających dobrowolne odstąpienie miejsca

Strategie Wizz Air i jej podejście do nadrezerwacji jako elementu efektywności

Jak działa overbooking?

Korzyści przewoźnika z overbookingu

Zwiększenie przychodów – dzięki sprzedaży większej liczby biletów niż miejsc, linie zmniejszają ryzyko pustych foteli.

– dzięki sprzedaży większej liczby biletów niż miejsc, linie zmniejszają ryzyko pustych foteli. Lepsze wykorzystanie samolotu – pełniejsze samoloty to niższy koszt jednostkowy przewozu pasażera i większa efektywność operacyjna.

– pełniejsze samoloty to niższy koszt jednostkowy przewozu pasażera i większa efektywność operacyjna. Redukcja strat z powodu niepojawienia się pasażerów – statystycznie część podróżnych nie stawia się na lot, więc overbooking pozwala „nadrobić” te puste miejsca.

– statystycznie część podróżnych nie stawia się na lot, więc overbooking pozwala „nadrobić” te puste miejsca. Wsparcie zrównoważonego transportu – maksymalne wypełnienie samolotu ogranicza liczbę lotów potrzebnych do przewiezienia tej samej liczby pasażerów, co pośrednio zmniejsza emisję CO₂ na jednego pasażera.

Stosujemy overbooking i nie przestaniemy – Wizz Air tłumaczy

Stosujemy overbooking, tak jak niemal wszyscy w branży lotniczej. Niestety, gdy oferujesz bardzo tanie bilety, wielu ludzi kupuje je i po prostu nie stawia się na swój lot, a naszym celem jest zmaksymalizowanie wypełnienia samolotu.

Straty i korzyści dla pasażerów

Gratyfikacje finansowe – od kilkudziesięciu do kilkuset euro, w zależności od długości lotu.

– od kilkudziesięciu do kilkuset euro, w zależności od długości lotu. Vouchery na przyszłe loty – stosowane przez tanie linie, takie jak Wizz Air czy Ryanair.

– stosowane przez tanie linie, takie jak Wizz Air czy Ryanair. Awans do wyższej klasy lub dodatkowe udogodnienia – w niektórych przewoźnikach.

Prawa pasażerów w przypadku overbookingu

odszkodowania finansowego (od 250 do 600 euro, w zależności od długości lotu),

(od 250 do 600 euro, w zależności od długości lotu), zwrotu kosztów biletu lub zmiany rezerwacji na najbliższy możliwy lot,

opieki i wsparcia w czasie oczekiwania, w tym posiłków, napojów czy noclegu, jeśli jest to konieczne.

Overbooking w praktyce – jakie prawa mają pasażerowie?

Kiedy overbooking może być korzystny dla pasażera?

Otrzymuje wysoką gratyfikację finansową lub atrakcyjny voucher.

Ma elastyczne plany podróży i może pozwolić sobie na opóźnienie lotu.

Możliwość awansu do wyższej klasy lub dodatkowe udogodnienia znacząco poprawiają komfort podróży.

Pasażer ma pilne plany lub ograniczony czas na przesiadki.

Lot następny jest dopiero za wiele godzin, a linia nie zapewnia noclegu lub wyżywienia.

Otrzymywana gratyfikacja jest zbyt niska w stosunku do potencjalnych strat czasowych lub kosztów związanych z opóźnieniem podróży.

Próby poprawy wizerunku

