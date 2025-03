Zdarza się, że linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania za opóźniony lot. Jednak, jak pokazuje przykład pasażerki Ryanair lecącej z Dublina do Londynu, warto odwoływać się od takich decyzji i dochodzić swoich praw. Sytuację opisują eksperci AirCashBack.

Co się wydarzyło podczas lotu Ryanair

Wniosek o odszkodowanie za opóźnienie lotu

Kluczowy komunikat pilota

Kliknij, aby powiekszyć fot. Markus Winkler z Pixabay Pasażerka wygrała od Ryanair odszkodowanie za opóźniony lot Aviation ADR przychyliła się do argumentów pasażerki, uznając, że linia lotnicza nie udowodniła istnienia nadzwyczajnych okoliczności. W rezultacie Ryanair został zobowiązany do wypłaty 220 funtów odszkodowania w ciągu 30 dni. Determinacja i znajomość swoich praw doprowadziły do uzyskania należnej rekompensaty za opóźniony lot.

Sukces w walce o odszkodowanie

Przewoźnicy przywołują tylko korzystne dla siebie okoliczności

Ekspert komentuje sprawę

Jak przewoźnik chciał uniknąć odpowiedzialności

Ekspert radzi pasażerom

Wskazówki dla pasażerów

Lot Ryanair z Dublina do Londynu został opóźniony z powodu ograniczeń w ruchu lotniczym. Początkowo opóźnienie wynosiło mniej niż dwie godziny, ale ostatecznie przekroczyło 3,5 godziny. Już na lotnisku Ryanair poinformował podróżnych, że przyczyną problemów są ograniczenia w ruchu lotniczym. W ramach rekompensaty pasażerowie otrzymali voucher o wartości 4 euro, co w praktyce nie wystarczyło nawet na pełnowartościowy posiłek.Kiedy opóźnienie przekroczyło dwie godziny, Ryanair wysłał automatyczny e-mail, informując pasażerów o ich prawach wynikających z Rozporządzenia UE 261/2004, które określają warunki wypłaty odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty.Mimo wszystko po przylocie jedna z pasażerek złożyła wniosek o odszkodowanie na stronie Ryanaira. Przewoźnik odmówił wypłaty środków, powołując się na „nadzwyczajne okoliczności” związane z kontrolą ruchu lotniczego.Pasażerka nie odpuściła tematu i przypomniała sobie, że pilot, przepraszając za opóźnienie, poinformował pasażerów, że samolot miał pierwotnie lecieć do Birmingham, a nie do Londynu. Sugerowało to, że problem wynikał z wewnętrznych kwestii operacyjnych przewoźnika, a nie z ograniczeń ruchu lotniczego. Ta informacja skłoniła kobietę do ponownego złożenia reklamacji, tym razem do Aviation ADR – niezależnej instytucji zajmującej się rozstrzyganiem sporów pomiędzy liniami lotniczymi a pasażerami.Aviation ADR przychyliła się do argumentów pasażerki, uznając, że linia lotnicza nie udowodniła istnienia nadzwyczajnych okoliczności. W rezultacie Ryanair został zobowiązany do wypłaty 220 funtów odszkodowania w ciągu 30 dni. Determinacja i znajomość swoich praw doprowadziły do uzyskania należnej rekompensaty za opóźniony lot.Sprawę skomentował adwokat ds. praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack.Przypadek pasażerki Ryanair uwidacznia dwa istotne problemy, z którymi często mierzą się osoby dochodzące odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Przewoźnicy lotniczy przywołują jedynie te okoliczności, które są dla nich korzystne, niesłusznie odmawiając tym samym wypłaty odszkodowania, a pasażerowie zazwyczaj nie dysponują wystarczającymi środkami dowodowymi, by skutecznie podważyć stanowisko przewoźnika.W analizowanej sprawie Ryanair prawdopodobnie nie podał fałszywych informacji na temat przebiegu lotu, ale pominął istotne fakty z perspektywy pasażera. Wystąpienie restrykcji służb kontroli ruchu lotniczego w przypadku lotu z Dublina do Londynu jest wysoce prawdopodobne. Samo ich wystąpienie nie czyni ich jednak automatycznie „nadzwyczajnymi okolicznościami” w myśl rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Kluczowe znaczenie ma bowiem przyczyna ich nałożenia.W omawianej sytuacji restrykcje służb ruchu lotniczego mogły być wtórne względem wcześniejszych działań przewoźnika – wspomnianych błędów operacyjnych Ryanaira. Te zapewne spowodowały utratę przyznanego slotu, czyli wyznaczonego czasu na start. W takiej sytuacji konieczne było oczekiwanie na nowe „okienko” do wylotu. Ponieważ loty opóźnione z winy przewoźnika nie mogą być traktowane priorytetowo względem niezaburzonych lotów, pomimo późniejszej gotowości samolotu do startu, opóźnienie narastało. Oznacza to, że ograniczenia narzucone przez kontrolę ruchu lotniczego nie były przyczyną pierwotną, lecz konsekwencją wcześniejszych zaniedbań operacyjnych przewoźnika. Bez inicjatywy dowodowej pasażera wykazanie tego rodzaju zależności mogłoby być jednak utrudnione.Jak dodaje adwokat David Janoszka z AirCashBack, powyższy przypadek pokazuje, jak istotne w przypadku opóźnionego lotu jest dokładne rejestrowanie przebiegu podróży – od ustalenia na lotnisku przyczyny zakłócenia, po udokumentowanie faktycznej godziny przylotu. Nierzadko w relacjach z przewoźnikiem konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. W sądzie dowodem może być niemal wszystko – fotografie, nagrania czy inne materiały potwierdzające rzeczywisty przebieg wydarzeń.Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na komunikaty załogi i dokładne dokumentowanie przebiegu podróży. Pasażerowie, którzy chcą skutecznie dochodzić swoich praw , powinni: