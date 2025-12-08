Prawo do naprawy - szansa czy wyzwanie? Jak firmy mogą zyskać na nowych przepisach?

Od sierpnia 2026 roku w całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie prawo do naprawy, które zrewolucjonizuje rynek elektroniki i AGD. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych, przejrzyste procesy serwisowe i możliwość wyboru między naprawą a wymianą na urządzenie odnowione. Według badań FIXIT SA i SW Research, ponad 80% Polaków zwraca uwagę na możliwość naprawy przed zakupem, a dla niemal połowy kluczowa jest opłacalność naprawy w porównaniu z kupnem nowego sprzętu. Firmy, które już teraz uporządkują swoje procesy serwisowe, nie tylko spełnią wymogi prawne, ale także zbudują trwałą przewagę konkurencyjną. Jak przygotować się na nadchodzące zmiany i wykorzystać je jako szansę na wzrost zaufania klientów?

Z tego artykułu dowiesz się:

Co zmieni się dla producentów elektroniki i AGD po wejściu w życie unijnego prawa do naprawy w sierpniu 2026 roku.

Dlaczego konsumenci coraz częściej wybierają naprawę zamiast kupna nowego urządzenia i jakie są ich oczekiwania wobec serwisu.

Jakie korzyści mogą odnieść firmy, które uporządkują procesy serwisowe przed wejściem nowych przepisów.

Jakie kroki podjąć, aby przygotować firmę na prawo do naprawy – od oceny zasobów po reorganizację obsługi klienta.

Dlaczego serwis posprzedażowy staje się kluczowym elementem strategii budowania zaufania i lojalności klientów.

Jakie wskaźniki monitorować, aby efektywnie zarządzać procesami napraw i kontrolować koszty.

Klient ma wybór

Pole do popisu dla producentów

Serwis to strategia, nie koszt

Największym wyzwaniem nie jest sama naprawa, lecz sposób jej zorganizowania. Klient potrzebuje jasnej wyceny, określonego terminu i informacji o statusie.



Standaryzacja czasu naprawy dla najczęstszych usterek - adekwatna do możliwości organizacyjnych producenta - porządkuje pracę serwisu i ogranicza liczbę nieporozumień.



Dobrze ułożone procesy serwisowe są również źródłem cennych danych. Informują o powtarzalnych awariach, trwałości komponentów czy zachowaniach użytkowników. To wiedza, która wpływa na projektowanie nowych produktów i zarządzanie kosztami - podkreśla Mariusz Ryło, prezes FIXIT SA.

Zostało pół roku. Jak się przygotować?

Rynek nagrodzi gotowych

Ci, którzy odłożą przygotowania, mogą stanąć przed koniecznością szybkich i kosztownych zmian, prowadzonych pod presją czasu i rosnących oczekiwań klientów. W efekcie prawo do naprawy stanie się nie tylko testem zgodności z regulacjami, lecz także sprawdzianem organizacyjnym - wskazującym, które firmy potrafią zbudować trwałą przewagę w oparciu o swoje procesy posprzedażowe - podsumowuje Mariusz Ryło z FIXIT SA.