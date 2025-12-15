Nowe zasady wjazdu do krajów Schengen. Co zmienia EES?

Koniec pieczątek, początek biometrii — Europa radykalnie zmienia zasady przekraczania granic. Od 12 października 2025 roku w krajach Schengen działa nowy System EES, który cyfrowo rejestruje wjazdy i wyjazdy podróżnych spoza Unii Europejskiej. To największa od lat reforma graniczna, która wpływa na miliony pasażerów. Nowe procedury oznaczają więcej automatyzacji, ale też nowe obowiązki i możliwe wydłużenie kontroli w okresie przejściowym.

Przeczytaj także: Sadzonka lub owoc jako pamiątka z wakacji? Sprawdź najpierw, co na to przepisy UE



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega system EES i kogo obejmują nowe zasady przekraczania granic

W których krajach strefy Schengen działa elektroniczna rejestracja podróży?

Jakie dane biometryczne są pobierane od obywateli spoza UE

jak EES i planowany system ETIAS wpłyną na przyszłe podróże po Europie



Od pieczątek do pełnej cyfryzacji. Co zmienia EES?

W których krajach działa system?

Nowe narzędzia UE przeciw nadużyciom migracyjnym

Od 2026 kolejny etap zmian: start ETIAS

Podróżni muszą liczyć się z nowymi procedurami

Europejskie podróże wkraczają w cyfrową przyszłość

Podróżowanie po Europie szybko się cyfryzuje. Unijny System Wjazdu/Wyjazdu (EES) działa od 12 października 2025 roku i jest wdrażany stopniowo, a pełną operacyjność osiągnie 10 kwietnia 2026 roku. To największa od lat reforma graniczna, która zastępuje pieczątki w paszportach cyfrową rejestracją biometryczną dla obywateli spoza UE.EES jest częścią szerszej modernizacji europejskich granic, obejmującej m.in. zaostrzenie zasad ruchu bezwizowego, integrację unijnych baz danych oraz przygotowania do uruchomienia systemu ETIAS w 2026 roku. Wszystko to sprawia, że podróżowanie po Europie staje się bardziej zautomatyzowane, szybsze, ale też precyzyjniej kontrolowane.EES zastępuje tradycyjne pieczątki w paszportach cyfrową rejestracją wjazdu i wyjazdu. System przechowuje m.in. daty podróży, długość pobytu oraz status osoby przekraczającej granicę. Dla obywateli spoza UE oznacza to obowiązkowe pobranie danych biometrycznych – odcisków palców oraz zdjęcia twarzy.Dzięki temu system automatycznie wychwytuje próby nadużyć, takie jak przekroczenie limitu 90 dni pobytu w ciągu 180 dni. Dla podróżnych to duża zmiana procedur, dla służb – narzędzie do sprawniejszej kontroli granicznej.EES obejmuje wszystkie kraje strefy Schengen, w tym państwa nienależące do Unii Europejskiej. System działa w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Włoszech, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Niderlandach, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.Nowe zasady obowiązują na wszystkich zewnętrznych przejściach granicznych – lotniczych, lądowych i morskich.Wraz z wprowadzaniem EES Unia Europejska zaostrzyła także zasady dotyczące zawieszania ruchu bezwizowego. Próg uruchomienia mechanizmu obniżono do 30% wzrostu odmów wjazdu lub nielegalnych pobytów. Reakcja może dotyczyć wszystkich podróżnych z danego kraju lub tylko wybranych grup. Te rozwiązania wdrożyła również Szwajcaria.Rok 2026 przyniesie kolejną istotną zmianę – uruchomienie systemu ETIAS. To elektroniczna autoryzacja podróży wymagana od obywateli krajów zwolnionych z wiz, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Japonia czy Albania. Wniosek trzeba będzie złożyć przed przyjazdem, a autoryzacja będzie ważna do trzech lat.Stopniowe wdrażanie EES oznacza, że w nadchodzących miesiącach podróżni mogą zauważyć różnice w czasie odprawy i przebiegu kontroli granicznych. Jak podkreśla ekspert do praw pasażerów z AirCashBack, początkowe niedogodności są naturalnym etapem transformacji. Wprowadzenie systemu biometrycznego to duża zmiana zarówno dla służb granicznych, jak i dla samych podróżnych. Zdarza się, że w okresach przejściowych proces kontroli trwa dłużej, szczególnie tam, gdzie pobiera się dane biometryczne. To jednak element dostosowywania się do nowych standardów.Ekspert dodaje, że warto lepiej planować czas dojazdu na lotnisko i śledzić komunikaty przewoźników. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie. Wcześniejsze pojawienie się na lotnisku czy granicy może pomóc uniknąć stresu, zwłaszcza w pierwszych miesiącach działania EES. Sama zmiana docelowo ma usprawnić procesy i zwiększyć bezpieczeństwo, a nie utrudniać podróżnych.Cyfrowe systemy identyfikacji, automatyczne kontrole i biometryczna weryfikacja będą od teraz standardem przekraczania europejskich granic. Choć początki mogą wiązać się z niedogodnościami, finalnie mają przynieść większą płynność i przejrzystość procedur.Era pieczątek w paszportach odchodzi definitywnie do historii. Europa wkracza w etap podróżowania, w którym kluczową rolę odgrywa cyfryzacja i bezpieczeństwo.