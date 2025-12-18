Restrukturyzacja czy upadłość? Kluczowe decyzje przed 2026 rokiem

Grudzień to dla wielu przedsiębiorców czas rozliczeń i planów na kolejny rok. To ostatnie okno dla firm z problemami finansowymi, aby zdecydować, czy wejdą w 2026 rok z planem restrukturyzacji czy z narastającym ryzykiem upadłości. 2025 rok może być w Polsce pierwszym, w którym przekroczona zostanie liczba 5000 restrukturyzacji. Ponadto od sierpnia obowiązują znowelizowane przepisy implementujące tzw. „Dyrektywę drugiej szansy”, które promują restrukturyzację zamiast likwidacji i zmieniają zasady gry dla dłużników i wierzycieli.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego 2026 rok może być kolejnym rekordowym okresem dla restrukturyzacji?

Jakie dokumenty i dane finansowe są kluczowe przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego?

Na czym polega najpopularniejsza ścieżka restrukturyzacji i jaką daje ochronę?

Jak nowe przepisy wpływają na odpowiedzialność zarządu i bezpieczeństwo osobiste?



Jak przebiega restrukturyzacja i co daje przedsiębiorcy

Nowe przepisy, odpowiedzialność zarządu i perspektywa 2026 roku