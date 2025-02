4 kroki, jak sprawdzić sklep internetowy

Zakupy w sieci są wygodne, szybkie i często atrakcyjne cenowo, zwłaszcza w czasie wyprzedaży. Niestety kupujący mogą paść ofiarą e-oszustów, szczególnie narażeni są Vulnerable consumers czyli grupa konsumentów wrażliwych. Z okazji zbliżającego się Dnia Bezpiecznego Internetu, Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK przygotowało porady, jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z uczciwym sprzedawcą.

Jak w 4 krokach sprawdzić sprzedawcę?



KROK 1 GOOGLUJ!

KROK 2 SPRAWDŹ KONTAKT

KROK 3 SPRAWDŹ REGULAMIN

Warto wiedzieć, czy masz do czynienia z firmą mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, czy poza nią. Sklep może być prowadzony w 100% w języku polskim i mieć polski adres internetowy (czyli domenę), a okazać się firmą z innego kontynentu!

Warto wiedzieć, czy masz do czynienia z firmą mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, czy poza nią. Sklep może być prowadzony w 100% w języku polskim i mieć polski adres internetowy (czyli domenę), a okazać się firmą z innego kontynentu! informacje o Twoich podstawowych prawach - prawie do zwrotu, prawie do reklamacji na podstawie niezgodności towaru z umową w okresie 2 lat. Sklep powinien również opisać procedurę reklamacji. Nie może zrzekać się odpowiedzialności np. na rzecz dostawcy przesyłki.

KROK 4 SPRAWDŹ CZAS DOSTAWY

Zakupy seniorów w Social Mediach

Kim są wrażliwi konsumenci?

Wygoogluj! Czyli sprawdź sklep w internecie. Wpisz jego nazwę w okienko wyszukiwarki np. „(nazwa sklepu) czy warto?”, „(nazwa sklepu) czy zamawiać?”. Pokrzywdzeni klienci mogli już się podzielić swoim doświadczeniem lub powstały artykuły nt. danej firmy.Znajdź zakładkę KONTAKT na stronie sklepu. Uczciwy sprzedawca, w łatwy do odnalezienia sposób, informuje o:Jeżeli nie możesz odnaleźć tych informacji lub dane znajdują się w słabo widocznym miejscu, może to oznaczać, że przedsiębiorca świadomie utrudnia do nich dostęp.Podobnie z REGULAMINEM. Powinien być łatwy do odszukania. A w nim przedstawione:Czas realizacji, to nie to samo co czas dostawy. Jeżeli sprzedawca podaje jedynie czas realizacji, to ma na uwadze czas przygotowania paczki do wysłania, a klient nie wie, kiedy ją otrzyma. A jeżeli na dostawę towaru daje sobie więcej niż 30 dni, to znak, że produkt jest sprowadzany z Azji, a Ty możesz przyjąć rolę importera, a nie klienta.Z doświadczenia Europejskiego Centrum Konsumenckiego wynika, że często osoby starsze dokonują zakupów online poprzez reklamy, które „wyskakują” im na Facebooku czy Instagramie. ECK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy nie mieli świadomości od kogo zakupili dany przedmiot. Po kliknięciu w reklamę zostawali przekierowani na stronę prowadzoną w języku polskim, ale okazywało się, że firma należy do „Jana Kowalskiego”, który ma działalność zarejestrowaną w … Holandii.Zgodnie z badaniem Komisji Europejskiej aż 43% obywateli Unii Europejskiej uważa się za konsumenta wrażliwego, czyli podatnego na zagrożenia. Za konsumentów wrażliwych uważa się m.in. konsumentów posiadających problemy zdrowotne, finansowe, mających trudną sytuacje zawodową lub osobistą, seniorów i dzieci.