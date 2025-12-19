Opóźniony lot z przesiadką? Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie i opiekę od linii lotniczych

Opóźnienie lub odwołanie nawet krótkiego odcinka lotu z przesiadką może oznaczać nie tylko stres i utrudnienia, ale także prawo do odszkodowania sięgającego nawet 600 euro. Dzięki unijnemu rozporządzeniu 261/2004 lot łączony traktowany jest jako jedna całość - jeśli zakłócenie na jednym segmencie powoduje utratę przesiadki lub spóźnienie do celu, pasażer zyskuje silną ochronę prawną. Ekspert ds. praw pasażerów, mec. David Janoszka z AirCashBack, wyjaśnia, że kluczowe jest posiadanie jednego biletu na całą podróż. W takiej sytuacji linia lotnicza musi nie tylko zapewnić alternatywne połączenie, ale także pokryć koszty wyżywienia, noclegu i transportu. Sprawdź, jak skutecznie zgłosić roszczenie, udokumentować opóźnienie i uniknąć pułapek, które mogą uniemożliwić uzyskanie należnych świadczeń.

Przeczytaj także: Odszkodowanie za opóźniony lot: Sąd Najwyższy zdecyduje o transgranicznej cesji wierzytelności

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego lot z przesiadką na jednym bilecie daje Ci silniejszą ochronę prawną niż lot bezpośredni i kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie.

Jakie są stawki odszkodowań za loty łączone w zależności od dystansu (250 euro, 400 euro lub 600 euro) i jak oblicza się odległość całej podróży.

Co zrobić, gdy utracisz przesiadkę – jakie prawa masz do lotu alternatywnego, wyżywienia, noclegu i transportu, oraz jakie obowiązki ciążą na linii lotniczej.

Jak udokumentować opóźnienie lub odwołanie lotu, aby wzmocnić swoje roszczenie, i dlaczego warto zbierać dowody już na lotnisku.

Dlaczego posiadanie jednego biletu na całą podróż jest kluczowe dla uzyskania odszkodowania i jakie trudności mogą pojawić się przy osobnych rezerwacjach.

Lot łączony jako jedna całość

w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 lot łączony traktowany jest jako jedna całość – lot z punktu A do punktu Z. Odmowa przyjęcia na pokład czy odwołanie któregokolwiek z lotów wykonywanych w ramach lotu łączonego stanowi przyczynę zakłócenia całej podróży i uprawnia do odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za lot łączony

250 euro – dystans do 1500 km

– dystans do 1500 km 400 euro – loty powyżej 1500 km wewnątrz UE oraz od 1500 do 3500 km

– loty powyżej 1500 km wewnątrz UE oraz od 1500 do 3500 km 600 euro – loty długodystansowe powyżej 3500 km

Odszkodowanie i prawo do opieki przy lotach z przesiadką

Jak zabezpieczyć roszczenia na lotnisku

Do udokumentowania zakłócenia przydatne są m.in. wydruki z systemów śledzenia lotów, zdjęcia, nagrania, historia lokalizacji czy oświadczenia pracowników linii lotniczej.

Prawa pasażera przy lotach łączonych i osobnych biletach

Orzecznictwo TSUE wskazuje, że lot łączony może składać się z odcinków wykonywanych przez różnych przewoźników, jeśli biuro podróży wystawiło jeden bilet. Wówczas pełna ochrona praw pasażera obowiązuje, nawet jeśli same linie lotnicze nie współpracują ze sobą bezpośrednio.

Silna ochrona pasażera w lotach z przesiadką

Loty z przesiadką, choć często postrzegane jako bardziej skomplikowane, zapewniają jedną z najszerszych form ochrony prawnej w europejskim systemie lotniczym. Wynika to z przepisów rozporządzenia (WE) 261/2004, które określa, że, niezależnie od liczby odcinków i przewoźników.W praktyce oznacza to, że zakłócenie nawet krótkiego fragmentu trasy może wpłynąć na całą podróż. Jeśli opóźnienie jednego odcinka powoduje utratę przesiadki i późniejsze dotarcie do miejsca docelowego, pasażer zyskuje podstawy do uzyskania, którego wysokość może sięgać nawetTaki sposób interpretacji wzmacnia pozycję osób korzystających z połączeń łączonych i sprawia, że w wielu przypadkach podróż z przesiadką jest korzystniejsza pod względem ochrony prawnej niż lot bezpośredni.Zgodnie z unijnymi regulacjamiobejmujący kilka odcinków na jednej rezerwacji jest traktowany jako jedna operacja lotnicza. Zakłócenie któregoś z segmentów skutkuje zakłóceniem całości.Jak wyjaśniaekspert do praw pasażerów mecenas David Janoszka z AirCashBack:Oznacza to, że, które w pojedynczym locie nie dawałoby podstaw do roszczeń, może być kluczowe, jeśli prowadzi do utraty kolejnego połączenia.W przypadku lotów łączonych wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie, a nie tylko zakłóconego odcinka. Stosowane stawki to:Dystans mierzy się od miejsca pierwszego wylotu do ostatniego przylotu. Jeśli więc zakłócenie pojawia się na krótkim odcinku, ale cała podróż ma 4000 km, odszkodowanie przysługuje według najwyższej stawki.Jak wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów, mec. David Janoszek z AirCashBack, w przypadku lotu z przesiadką– jeśli więc opóźnienie lub odwołanie lotu dotyczy drugiego odcinka, roszczenie należy kierować do przewoźnika obsługującego właśnie ten lot, co ma szczególne znaczenie przy podróżach realizowanych przez różne linie na jednym bilecie.Pasażer ma pełne prawo do, jeśli jest to konieczne,oraz(internet, telefon). Przewoźnik, którego lot wywołał zaburzenie całej podróży, ma obowiązek zapewnić zarówno, jak i pełną, w tymWedług mec. Davida Janoszka z AirCashBack, w większości przypadków do skutecznego zgłoszenia roszczenia wystarczają podstawowe informacje, czylioraz. Jednak w sytuacjach spornych, gdy linia lotnicza kwestionuje przebieg zdarzeń lub rzeczywisty czas opóźnienia, niezwykle ważne jestjuż na lotnisku. Ekspert radzi:Takie materiały mogą znacząco wzmocnić roszczenie i ułatwić uzyskanie należnego odszkodowania, zwłaszcza wtedy, gdy przewoźnik próbuje zrzucić odpowiedzialność lub podważać fakty dotyczące opóźnienia lub odwołania.Kluczowym elementem decydującym o prawie do odszkodowania jestobejmującego całą podróż. Jeśli pasażer kupuje, ryzyko związane z przesiadką spoczywa wyłącznie na nim, a w przypadku utraty połączeniaza przerwany ciąg podróży.Ekspert David Janoszka z AirCashBack wyjaśnia istotną zasadę:Jednocześnie należy pamiętać, że takie sytuacje mogą rodzić trudności operacyjne na lotnisku, np. odmowę zapewnienia alternatywnego połączenia przez przewoźnika, który w systemie widzi tylko jeden odcinek podróży, a nie całą jej konstrukcję.Loty z przesiadką zapewniają rozbudowaną ochronę wynikającą z rozporządzenia 261/2004. Zakłócenie jednego fragmentu trasy może prowadzić do prawa do odszkodowania za opóźniony lot, odwołany lot lub utraconą przesiadkę, jeśli pasażer dociera do celu z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem. Finalnie to właśnie loty łączone dzięki jednolitości rezerwacji dają najpełniejszą ochronę i najczęściej prowadzą do uzyskania odszkodowania.