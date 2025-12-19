Opóźniony lot z przesiadką? Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie i opiekę od linii lotniczych

eGospodarka.pl
2025-12-19 09:03

Opóźnienie lub odwołanie nawet krótkiego odcinka lotu z przesiadką może oznaczać nie tylko stres i utrudnienia, ale także prawo do odszkodowania sięgającego nawet 600 euro. Dzięki unijnemu rozporządzeniu 261/2004 lot łączony traktowany jest jako jedna całość - jeśli zakłócenie na jednym segmencie powoduje utratę przesiadki lub spóźnienie do celu, pasażer zyskuje silną ochronę prawną. Ekspert ds. praw pasażerów, mec. David Janoszka z AirCashBack, wyjaśnia, że kluczowe jest posiadanie jednego biletu na całą podróż. W takiej sytuacji linia lotnicza musi nie tylko zapewnić alternatywne połączenie, ale także pokryć koszty wyżywienia, noclegu i transportu. Sprawdź, jak skutecznie zgłosić roszczenie, udokumentować opóźnienie i uniknąć pułapek, które mogą uniemożliwić uzyskanie należnych świadczeń.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego lot z przesiadką na jednym bilecie daje Ci silniejszą ochronę prawną niż lot bezpośredni i kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie.
  • Jakie są stawki odszkodowań za loty łączone w zależności od dystansu (250 euro, 400 euro lub 600 euro) i jak oblicza się odległość całej podróży.
  • Co zrobić, gdy utracisz przesiadkę – jakie prawa masz do lotu alternatywnego, wyżywienia, noclegu i transportu, oraz jakie obowiązki ciążą na linii lotniczej.
  • Jak udokumentować opóźnienie lub odwołanie lotu, aby wzmocnić swoje roszczenie, i dlaczego warto zbierać dowody już na lotnisku.
  • Dlaczego posiadanie jednego biletu na całą podróż jest kluczowe dla uzyskania odszkodowania i jakie trudności mogą pojawić się przy osobnych rezerwacjach.

Loty z przesiadką, choć często postrzegane jako bardziej skomplikowane, zapewniają jedną z najszerszych form ochrony prawnej w europejskim systemie lotniczym. Wynika to z przepisów rozporządzenia (WE) 261/2004, które określa, że cała podróż znajdująca się na jednym bilecie traktowana jest jako jeden lot, niezależnie od liczby odcinków i przewoźników.

W praktyce oznacza to, że zakłócenie nawet krótkiego fragmentu trasy może wpłynąć na całą podróż. Jeśli opóźnienie jednego odcinka powoduje utratę przesiadki i późniejsze dotarcie do miejsca docelowego, pasażer zyskuje podstawy do uzyskania odszkodowania za lot, którego wysokość może sięgać nawet 600 euro.

Taki sposób interpretacji wzmacnia pozycję osób korzystających z połączeń łączonych i sprawia, że w wielu przypadkach podróż z przesiadką jest korzystniejsza pod względem ochrony prawnej niż lot bezpośredni.

Lot łączony jako jedna całość


Zgodnie z unijnymi regulacjami lot łączony obejmujący kilka odcinków na jednej rezerwacji jest traktowany jako jedna operacja lotnicza. Zakłócenie któregoś z segmentów skutkuje zakłóceniem całości.

Jak wyjaśniaekspert do praw pasażerów mecenas David Janoszka z AirCashBack:
w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 lot łączony traktowany jest jako jedna całość – lot z punktu A do punktu Z. Odmowa przyjęcia na pokład czy odwołanie któregokolwiek z lotów wykonywanych w ramach lotu łączonego stanowi przyczynę zakłócenia całej podróży i uprawnia do odszkodowania.

Oznacza to, że nawet 30-minutowe opóźnienie, które w pojedynczym locie nie dawałoby podstaw do roszczeń, może być kluczowe, jeśli prowadzi do utraty kolejnego połączenia.

Wysokość odszkodowania za lot łączony


W przypadku lotów łączonych wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie dystansu całej podróży, a nie tylko zakłóconego odcinka. Stosowane stawki to:
  • 250 euro – dystans do 1500 km
  • 400 euro – loty powyżej 1500 km wewnątrz UE oraz od 1500 do 3500 km
  • 600 euro – loty długodystansowe powyżej 3500 km

Dystans mierzy się od miejsca pierwszego wylotu do ostatniego przylotu. Jeśli więc zakłócenie pojawia się na krótkim odcinku, ale cała podróż ma 4000 km, odszkodowanie przysługuje według najwyższej stawki.

Odszkodowanie i prawo do opieki przy lotach z przesiadką


Jak wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów, mec. David Janoszek z AirCashBack, w przypadku lotu z przesiadką za wypłatę odszkodowania odpowiada ta linia lotnicza, która spowodowała zakłócenie – jeśli więc opóźnienie lub odwołanie lotu dotyczy drugiego odcinka, roszczenie należy kierować do przewoźnika obsługującego właśnie ten lot, co ma szczególne znaczenie przy podróżach realizowanych przez różne linie na jednym bilecie.

Pasażer ma pełne prawo do lotu alternatywnego, posiłków i napojów, noclegu w hotelu, jeśli jest to konieczne, transportu między hotelem a lotniskiem oraz zapewnienia komunikacji (internet, telefon). Przewoźnik, którego lot wywołał zaburzenie całej podróży, ma obowiązek zapewnić zarówno lot alternatywny, jak i pełną opiekę, w tym wyżywienie i zakwaterowanie.

Jak zabezpieczyć roszczenia na lotnisku


Według mec. Davida Janoszka z AirCashBack, w większości przypadków do skutecznego zgłoszenia roszczenia wystarczają podstawowe informacje, czyli dane z rezerwacji oraz potwierdzenie zakłócenia lotu. Jednak w sytuacjach spornych, gdy linia lotnicza kwestionuje przebieg zdarzeń lub rzeczywisty czas opóźnienia, niezwykle ważne jest zabezpieczenie dodatkowych dowodów już na lotnisku. Ekspert radzi:

Do udokumentowania zakłócenia przydatne są m.in. wydruki z systemów śledzenia lotów, zdjęcia, nagrania, historia lokalizacji czy oświadczenia pracowników linii lotniczej.


Takie materiały mogą znacząco wzmocnić roszczenie i ułatwić uzyskanie należnego odszkodowania, zwłaszcza wtedy, gdy przewoźnik próbuje zrzucić odpowiedzialność lub podważać fakty dotyczące opóźnienia lub odwołania.

Prawa pasażera przy lotach łączonych i osobnych biletach


Kluczowym elementem decydującym o prawie do odszkodowania jest posiadanie jednego biletu obejmującego całą podróż. Jeśli pasażer kupuje dwa osobne bilety, ryzyko związane z przesiadką spoczywa wyłącznie na nim, a w przypadku utraty połączenia nie ma możliwości ubiegania się o odszkodowanie za przerwany ciąg podróży.

Ekspert David Janoszka z AirCashBack wyjaśnia istotną zasadę:

Orzecznictwo TSUE wskazuje, że lot łączony może składać się z odcinków wykonywanych przez różnych przewoźników, jeśli biuro podróży wystawiło jeden bilet. Wówczas pełna ochrona praw pasażera obowiązuje, nawet jeśli same linie lotnicze nie współpracują ze sobą bezpośrednio.


Jednocześnie należy pamiętać, że takie sytuacje mogą rodzić trudności operacyjne na lotnisku, np. odmowę zapewnienia alternatywnego połączenia przez przewoźnika, który w systemie widzi tylko jeden odcinek podróży, a nie całą jej konstrukcję.

Silna ochrona pasażera w lotach z przesiadką


Loty z przesiadką zapewniają rozbudowaną ochronę wynikającą z rozporządzenia 261/2004. Zakłócenie jednego fragmentu trasy może prowadzić do prawa do odszkodowania za opóźniony lot, odwołany lot lub utraconą przesiadkę, jeśli pasażer dociera do celu z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem. Finalnie to właśnie loty łączone dzięki jednolitości rezerwacji dają najpełniejszą ochronę i najczęściej prowadzą do uzyskania odszkodowania.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: lot z przesiadką, podróż samolotem, opóźniony lot, odszkodowanie za opóźniony lot, prawa pasażera linii lotniczych, prawa pasażera, lot samolotem, bilet lotniczy

