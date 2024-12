Bagaż podręczny. Sprawdź najnowsze regulacje i unikaj dodatkowych opłat

Przed nami okres przedświąteczny, a więc czas wzmożonych podróży, także lotniczych. Aby przebiegały one sprawnie i bez przykrych niespodzianek w postaci dodatkowych kosztów czy opóźnień, eksperci z AirCahBack przypominają najnowsze regulacje dotyczące bagażu podręcznego w najpopularniejszych liniach lotniczych: Ryanair, Wizz Air, easyJet, Jet2, TUI oraz British Airways.

Przeczytaj także: Opłata za bagaż wyższa niż cena biletu? Absurdalne opłaty Ryanaira

Dlaczego warto sprawdzać wymiary i wagę bagażu podręcznego?

Dodatkowych opłat. Przekroczenie wymiarów lub wagi bagażu podręcznego skutkuje często koniecznością odprawienia go w luku bagażowym, co może być kosztowne. Stresu na lotnisku. Niedostosowanie się do zasad może prowadzić do opóźnień w odprawie i negatywnych emocji. Sezonowych zmian. W okresach wzmożonych podróży linie lotnicze mogą wprowadzać dodatkowe regulacje, które warto sprawdzić wcześniej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak uniknąć opłat za nadbagaż? Warto znać aktualne regulacje dotycząc bagażu podręcznego w liniach lotniczych.

Głośna sprawa pasażerki Ryanair – opłata za bagaż większa niż za bilet

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak uniknąć opłat za nadbagaż? Warto znać aktualne regulacje dotycząc bagażu podręcznego w liniach lotniczych.

Najnowsze zasady i opłaty za przekroczenie wymiarów bagażu podręcznego

Ryanair:

Standardowy bagaż podręczny: 40 x 20 x 25 cm (do 10 kg) – darmowy.

Jeśli bagaż przekroczy te wymiary, opłata wynosi w przeliczeniu na euro około 53–81 euro (około 210–310 pln), zależnie od trasy i daty rezerwacji

Wizz Air:

Bagaż podręczny o wymiarach 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 kg mieści się bez dodatkowych opłat.

Z opcją WIZZ Priority pasażerowie mogą zabrać dodatkowy bagaż o wymiarach 55 x 40 x 23 cm (do 10 kg). Przekroczenie limitu kosztuje 13 euro (około 60 pln) za każdy kilogram nadbagażu

easyJet:

Darmowy bagaż podręczny: 45 x 36 x 20 cm (do 15 kg).

Jeśli bagaż jest większy, opłata wynosi około 56 euro lub 270 pln, a bagaż jest przenoszony do luku bagażowego.

Jet2:

Limit bagażu podręcznego: 56 x 45 x 25 cm (do 10 kg).

Opłata za nadbagaż wynosi około 14 euro lub 65 pln, za każdy dodatkowy kilogram.

TUI:

Zasady zależą od rodzaju rezerwacji, ale standardowy limit to 55 x 40 x 20 cm (do 10 kg). W przypadku nadbagażu opłata wynosi od 10 euro (około 45 pln) za każdy kilogram.

British Airways:

Standardowy bagaż podręczny: 56 x 45 x 25 cm oraz dodatkowa mała torba (40 x 30 x 15 cm). Jeśli bagaż przekroczy dopuszczalny limit, opłata wynosi 40 GBP (około 46 euro lub 220 pln.

Przydatne wskazówki

Sprawdź strony przewoźników. Regularne odwiedzanie oficjalnych stron linii lotniczych pozwoli Ci być na bieżąco z aktualnymi wymogami. Zmierz i zważ bagaż. Korzystanie z wagi domowej i miarki przed podróżą pozwoli uniknąć niespodzianek. Zapoznaj się z polityką lotów łączonych. Różnice między liniami lotniczymi mogą być znaczące.

Każda linia lotnicza ustala własne zasady dotyczące bagażu podręcznego, które mogą się różnić pod względem wymiarów, wagi oraz liczby dozwolonych przedmiotów na pokładzie. Regularne sprawdzanie wymagań na stronach przewoźników jest szczególnie ważne przed podróżą, aby uniknąć:Podczas lotów łączonych szczególną uwagę należy zwrócić na różnice w wymaganiach między przewoźnikami - dodają eksperci ds. praw pasażerów z AirCahBack. W ostatnich miesiącach media doniosły o głośnym przypadku pasażerki linii Ryanair, która zmuszona była zapłacić za bagaż więcej niż za bilet lotniczy . Kobieta podróżowała z Dublina do Londynu, zabierając ze sobą jedynie bagaż podręczny. Choć jej walizka mieściła się w dozwolonych wymiarach (40x20x25 cm), wystające kółko spowodowało, że musiała zapłacić dodatkowo 50 funtów za bagaż, co niemal podwoiło koszt samego biletu (29 funtów).Pasażerka była zaskoczona decyzją obsługi, ponieważ jej bagaż spełniał wymogi, jednak drobny detal – kółko w walizce – spowodował dodatkowe opłaty. Po powrocie złożyła reklamację, argumentując, że był to sposób na dodatkowy zarobek ze strony linii lotniczych.Poniżej przedstawiamy szczegółowe regulacje oraz opłaty obowiązujące w poszczególnych liniach lotniczych w 2024 roku.Znajomość zasad bagażu podręcznego w 2024 roku to klucz do bezstresowej podróży, szczególnie w gorącym, świątecznym okresie. Dokładne planowanie, dostosowanie się do wymogów przewoźników i sprawdzanie wymagań na bieżąco pomoże uniknąć dodatkowych kosztów i niepotrzebnych komplikacji.