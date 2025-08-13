Agencje pracy w Polsce pod nowymi regulacjami. Kto zyska, kto straci? © wygenerowane przez AI

Jedna z najistotniejszych zmian, która weszła w życie wraz ze zmianami prawa pracy, dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej na rzecz cudzoziemców i ustanowienie dwuletniego okresu karencji dla nowo zarejestrowanych agencji zatrudniania. W praktyce nowe regulacje mogą znacząco utrudniać wejście na rynek nowych agencji pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadza ustawa o rynku pracy i ustawa o dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom od 1 czerwca 2025 r.

Na czym polega dwuletni okres karencji dla nowych agencji zatrudnienia i kogo dotyczy.

Jak ograniczenia w outsourcingu i zakaz wirtualnych biur wpłyną na rynek pracy tymczasowej w Polsce.

Które agencje zyskają przewagę konkurencyjną w rekrutacji pracowników spoza UE.

W praktyce, oznacza to, że nowe podmioty będą mogły świadczyć usługi na rzecz obywateli Polski, obywateli państw Unii Europejskiej oraz cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w tym posiadaczy Karty Polaka czy obywateli Ukrainy objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzenie dwuletniego okresu karencji znacząco ogranicza możliwość wejścia na rynek nowych podmiotów – mówi Marta Wasil, z kancelarii Wolf Theiss.

Powstała tym samym sytuacja regulacyjnego uprzywilejowania już działających agencji, które zyskują quasi-monopolistyczną pozycję w obszarze pośrednictwa pracy dla cudzoziemców. Należy jednak pamiętać, że to uprzywilejowanie jest warunkowe.



W celu zachowania zakresu działania tych podmiotów konieczne jest złożenie wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ), aby obejmował on również działalność polegającą na pośrednictwie pracy wobec cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, o których mowa w Ustawie o dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o rynku pracy pod rygorem utraty uprawnień do świadczenia usług pośrednictwa pracy dla wszystkich grup cudzoziemców - podkreśla Marta Wasil.

Zgodnie z nowymi przepisami, obecnie urzędy wojewódzkie są zobowiązane odmówić wydawania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że pracę cudzoziemcowi powierzyłby podmiot, który nie jest agencją pracy tymczasowej działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a praca byłaby wykonywana na rzecz osoby trzeciej (art. 13 ust. 1 pkt 7 Ustawy o dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom) - dodaje ekspert.

Nowe przepisy wprowadziły szereg istotnych zmiany w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia, podniosły standardy formalne oraz transparentność ich działalności, w szczególności w aspekcie zatrudniania oraz pośrednictwa pracy cudzoziemców. Agencje muszą dostosować się do nowych realiów prawnych, aby uniknąć problemów ze świadczeniem usług lub kar finansowych. Celem tych regulacji jest ograniczenie procederu tworzenia fikcyjnych agencji jedynie w celu szybkiego uzyskania dostępu do tzw. taniej siły roboczej spoza UE - podsumowuje Marta Wasil.