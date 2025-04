Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

1 kwietnia 2025 roku na lotnisku w Krakowie - Balicach, 20 polskich pasażerów nie zostało wpuszczonych na pokład samolotu Ryanair, lecącego na Fuerteventurę. Posiadali oni ważne bilety, byli po odprawie i kontroli bezpieczeństwa. Dlaczego tak sie stało? Czy to kolejny przypadek overbookingu? Na te pytania odpowiadają eksperci z AirCashBack.

Przeczytaj także: Overbooking a prawa pasażerów

Przebieg wydarzeń na lotnisku

Stanowisko Ryanaira i lotniska

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ryanair odleciał bez 20 pasażerów Ryanair utrzymuje, że pasażerowie nie stawili się przy wyjściu do samolotu przed jego zamknięciem i dlatego nie zostali wpuszczeni na pokład rejsu z Krakowa na Fuerteventurę.

Ekspert prawny – Jakie prawa mają pasażerowie

Przypadki overbookingu w Ryanairze

Brak wyjaśnień dotyczących przyczyny incydentu

Z relacji pasażerów wynika, że przebieg odprawy odbył się bez problemów. Przybyli na lotnisko odpowiednio wcześniej, przeszli kontrolę bezpieczeństwa i czekali na rozpoczęcie boardingu. Przy bramce dowiedzieli się jednak, że nie zostaną wpuszczeni na pokład. Oficjalna wersja ze strony Ryanaira jest inna – według linii lotniczej pasażerowie nie dotarli na czas.Jednak pasażerowie twierdzą, że bramka została zamknięta wcześniej niż oczekiwali, i to bez żadnego uprzedzenia. Część z nich już stała w kolejce, inni byli blisko, ale nie zdążyli wejść.Jak podaje Gazeta Wyborcza, w odpowiedzi na pytania o zaistniałą sytuację Ryanair przekazał, że twierdzenia pasażerów są nieprawdziwe. Pasażerowie nie stawili się przy wyjściu do samolotu przed jego zamknięciem i nie zostali wpuszczeni na pokład rejsu z Krakowa na Fuerteventurę. Zgodnie z informacjami zawartymi na karcie pokładowej, to wyłączna odpowiedzialność pasażera, aby stawić się przy bramce przed jej zamknięciem. Gdyby pasażerowie pojawili się przy wyjściu na czas, zostaliby wpuszczeni na pokład wraz z pozostałymi 168 pasażerami, którzy prawidłowo przeszli odprawę i stawili się przy bramce zgodnie z harmonogramem.Linia dodała również, że personel bramkowy kilkukrotnie ogłaszał komunikaty o rozpoczęciu boardingu, a pasażerowie mieli zostać wezwani do natychmiastowego udania się do wyjścia. Ponieważ się nie pojawili, ich bagaże zostały usunięte z pokładu zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.Po zamknięciu bramki sporządzono oficjalny raport pasażerski, który – jak twierdzi przewoźnik – został podpisany i przekazany kapitanowi. W tym momencie boarding nie mógł zostać wznowiony.Ryanair dodał też, że część pasażerów miała zachowywać się agresywnie wobec personelu, co doprowadziło do interwencji ochrony lotniska i usunięcia ich ze strefy odlotów.Z kolei rzeczniczka lotniska, potwierdziła, że wszystkie komunikaty dotyczące boardingu były nadawane zgodnie z procedurami i z odpowiednim wyprzedzeniem. Podkreśliła też, że część pasażerów mogła ustawić się w nieprawidłowych kolejkach, przez co spóźniła się do właściwej bramki.Adwokat David Janoszka z AirCashBack, specjalista w zakresie praw pasażerów, zwrócił uwagę, że kluczowym w takich sytuacjach jest ustalenie rzeczywistej przyczyny problemu. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 przyznaje prawo do odszkodowania z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, w szczególności w sytuacji „overbookingu”, natomiast kluczowe w tego typu sprawach jest ustalenie przyczyny takiej odmowy – nie wszystkie bowiem wchodzą w zakres odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.Przewoźnik lotniczy w porcie lotniczym odpowiada przede wszystkim za procedury odprawy (wydania pasażerowi karty pokładowej oraz rejestracji bagażu) i boardingu (wejścia na pokład). Wszelkie komplikacje zaistniałe na tych etapach mogą uprawniać pasażera do odszkodowania w kwocie 250 euro, 400 euro czy 600 euro na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Inaczej przedstawia się kwestia odpowiedzialności za kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę graniczną, które co do zasady leżą w gestii zarządzającego portem lotniczym.Decyzję w przedmiocie przyjęcia pasażera na pokład podejmować może wyłącznie przewoźnik lotniczy. Stąd jedynie linia Ryanair może mieć wiedzę na temat faktycznej przyczyny odmowy przyjęcia na pokład pasażerów lotu w dniu 1 kwietnia 2025 r. Jeżeli pasażerom nie uda się ustalić takiej przyczyny w toku postępowania reklamacyjnego, chcąc uzyskać odszkodowanie, pozostaje im wyłącznie droga sądowa. Na tym etapie sąd może – przykładowo – zobowiązać przewoźnika lotniczego do przedłożenia listy pasażerów czy choćby liczby pasażerów ww. lotu i na tej podstawie stwierdzić, czy w niniejszym przypadku doszło do sytuacji overbookingu.Jak dodaje ekspert, pasażerowie, którzy utknęli w kolejce do kontroli bezpieczeństwa i stąd odmówiono im wejścia na pokład, potencjalnie mogą mieć prawo do odszkodowania (na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego) od portu lotniczego, tj. do zwrotu równowartości kosztu biletu utraconego lotu.Choć Ryanair zaprzecza, jakoby doszło do overbookingu w tej konkretnej sytuacji, nie jest to pierwszy raz, kiedy pasażerowie zgłaszają obawy o tę praktykę. Overbooking , czyli sprzedaż większej liczby biletów niż miejsc w samolocie, to technika stosowana przez linie lotnicze, aby zrekompensować ewentualne braki pasażerów, którzy nie pojawią się na locie.W przeszłości zdarzały się przypadki, w których pasażerowie zgłaszali podobne incydenty, zarówno w Ryanairze, jak i u innych przewoźników operujących z krakowskiego lotniska. Na przykład, 12 listopada 2024 roku samolot Ryanair o Dortmundu odleciał bez 42 pasażerów, którzy utknęli w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. Mimo że pasażerowie przybyli na lotnisko na czas, nie zdążyli przejść przez kontrolę bezpieczeństwa przed zamknięciem bramki. Władze lotniska przeprosiły za zaistniałą sytuację i obiecały wyciągnięcie wniosków na przyszłość.Ryanair zapewnia, że standardową procedurą jest zamykanie bramek wejściowych na czas, a pasażerowie są odpowiedzialni za stawienie się przy bramce przed jej zamknięciem. Jednakże, w przypadku gdy pasażerowie nie zostali wpuszczeni na pokład z powodu overbookingu, przysługuje im prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004.Wciąż nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 20 pasażerów nie mogło wejść na pokład, mimo że zapewniają, iż byli gotowi na czas. Nie wiadomo, czy opóźnienie wynikało z winy pasażerów, czy może bramka została zamknięta przedwcześnie, co uniemożliwiło im wejście. W tej chwili sytuacja pozostaje nierozstrzygnięta, a w przyszłości mogą pojawić się dodatkowe informacje, które wyjaśnią okoliczności incydentu.