PLL LOT, Wizz Air i Ryanair zawieszają loty do Izraela - co z pasażerami

Linie lotnicze PLL LOT, Wizz Air oraz Ryanair zawiesiły loty do Izraela, z uwagi na coraz bardziej napiętą sytuację w tym kraju i zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Ekspert z AirCashBack tłumaczy, czego mogą oczekiwać podróżni, których loty zostały zawieszone.

Które loty zostały anulowane

4 maja: LO151, LO159

5 maja: LO152, LO160, LO155/156, LO153/154, LO151

6 maja: LO152

Wizz Air

Ryanair

Kliknij, aby powiekszyć fot. István z Pixabay Ryanair zawieszają loty do Izraela Część rejsów do i z Tel Awiwu – realizowanych z Krakowa i Poznania – została odwołana. Przewoźnik tłumaczy decyzję „niezależnymi czynnikami operacyjnymi” i zapewnia, że pasażerowie zostaną poinformowani o alternatywach mailowo i SMS-owo.

Jakie prawa mają pasażerowie przy odwołanym locie

Zwrotu pełnej kwoty za bilet lub bezpłatnej zmiany rezerwacji

Podstawowej opieki, czyli m.in. napojów, posiłków, noclegu i transportu – jeśli oczekiwanie na kolejny lot się przedłuża

Przejrzystej komunikacji – informowania o możliwych rozwiązaniach

Komentarz eksperta

Nawet jeśli odwołanie rejsu wynika z wyjątkowej sytuacji, przewoźnik nie może zignorować potrzeb pasażera. Osoby, których loty zostały anulowane, mają prawo do zwrotu pieniędzy lub bezpłatnej zmiany terminu. Jeżeli podróż się opóźnia, linia lotnicza musi zapewnić klientowi odpowiednie warunki oczekiwania – tłumaczy ekspert z AirCashBack.

Polskie Linie Lotnicze wstrzymały część połączeń z Tel Awiwem. Dotyczy to rejsów:Po analizie sytuacji, podjęto decyzję o skasowaniu wymienionych rejsów – poinformował rzecznik przewoźnika, Krzysztof Moczulski. LOT zapowiedział, że jego przedstawiciele będą się kontaktować z klientami w sprawie zmiany planów podróży.Węgierska linia tymczasowo zawiesiła loty do Izraela z Warszawy i Krakowa. Połączenia zostały odwołane na 48 godzin, do wtorku 6 maja.Problemy dotknęły także klientów Ryanaira. Część rejsów do i z Tel Awiwu – realizowanych z Krakowa i Poznania – została odwołana. Przewoźnik tłumaczy decyzję „niezależnymi czynnikami operacyjnymi” i zapewnia, że pasażerowie zostaną poinformowani o alternatywach mailowo i SMS-owo.Mimo że odwołanie lotów z powodu działań wojennych czy zagrożeń bezpieczeństwa uznawane jest za sytuację nadzwyczajną i nie uprawnia do odszkodowania pieniężnego, podróżnym wciąż przysługuje szereg innych praw. Na mocy unijnych przepisów (WE 261/2004) linie mają obowiązek zapewnienia:Podkreśla również, że kluczowa jest szybka reakcja: kontakt z linią oraz archiwizowanie całej korespondencji i dokumentów. To może się przydać, jeśli pojawią się trudności przy późniejszych roszczeniach.Choć sytuacje kryzysowe wykluczają możliwość ubiegania się o odszkodowanie, nie oznacza to, że pasażerowie zostają bez ochrony. Warto znać swoje prawa, zachować spokój i działać szybko, by zminimalizować skutki podróżnych utrudnień.