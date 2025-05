Wizz Air wprowadza zmiany, które powinny ucieszyć podróżnych z Polski. Od teraz mogą oni liczyć na pomoc polskojęzycznych konsultantów. Co jeszcze się zmieni w podejściu do pasażerów? O tym eksperci AirCashBack.

Wizz Air wprowadza polskojęzyczną obsługę – jak skontaktować się z Wizz Airem po polsku?

Obniżone opłaty za infolinię w Wizz Air – korzyści, ale i zasady

Kliknij, aby powiekszyć fot. HubertPhotographer z Pixabay Wizz Air wprowadza polskojęzyczną obsługę Pasażerowie mogą liczyć na pomoc polskojęzycznych konsultantów, zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji mobilnej. Konsultanci będą dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–18:00.

Nowe zmiany w Wizz Air – co oznaczają dla pasażerów

Niższych cen biletów – bez ukrytych opłat,

Szybszej reakcji w przypadku problemów związanych z lotami,

Gwarancji zwrotu pieniędzy w ciągu 24 godzin w przypadku odwołanego lotu,

Reklamacji rozpatrywanych w maksymalnie 7 dni.

Prawa pasażerów Wizz Air – ekspert komentuje zmiany

Zmiany w Wizz Air – co przyniesie nowy rozdział

Wizz Air postanowił w końcu wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskich pasażerów. Od teraz pasażerowie mogą liczyć na pomoc polskojęzycznych konsultantów, zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji mobilnej. Konsultanci będą dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–18:00. Jeśli potrzebujesz pomocy poza tymi godzinami, zawsze możesz skorzystać z chatbota Amelii, który działa przez całą dobę. Amelia pomoże Ci rozwiązać problemy, odpowiedzieć na pytania lub pokierować do odpowiedniego działu.Od stycznia 2025 roku Wizz Air zrezygnował z numeru premium swojego call center, gdzie koszt połączenia wynosił 4,92 zł za minutę. To zdecydowane ułatwienie dla pasażerów, którzy teraz mogą skontaktować się z linią telefonicznie bez wysokich kosztów. Wizz Air zachęca jednak pasażerów do korzystania z platformy samoobsługowej online, która jest szybsza i tańsza. W przypadku pilnych spraw pasażerowie nadal mogą skontaktować się z infolinią, ale warto pamiętać o jednym ważnym szczególe: jeśli zdecydujemy się na telefoniczne załatwienie sprawy, którą można także załatwić online, linia obciąży nas dodatkową opłatą za kontakt z Telecentrum, która wynosi aż 68 zł od pasażera. To koszt, który warto mieć na uwadze przy wyborze formy kontaktu z przewoźnikiem.Zmiany te są częścią większego projektu Customer First Compass, który ma na celu jeszcze lepsze dopasowanie usług do potrzeb pasażerów.Wizz Air zapowiedział, że w najbliższym czasie zainwestuje 14 milionów dolarów w poprawę jakości usług. Nowa strategia opiera się na czterech kluczowych punktach: produkcie, cenie, usługach i komunikacji. Co to oznacza w praktyce?Przede wszystkim pasażerowie mogą spodziewać się:Te zmiany mają na celu poprawienie komfortu pasażerów, którzy do tej pory musieli długo czekać na pomoc. Wizz Air chce, by pasażerowie czuli, że ich potrzeby są priorytetem.Zmiany, które Wizz Air wprowadza, to nie tylko kwestia łatwiejszego kontaktu czy niższych opłat. Chodzi również o poprawę ochrony praw pasażerów. Ekspert ds. ochrony praw pasażerów z AirCashBack, dodaje, że to dobry krok, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkie zwroty za odwołane loty i sprawniejsze rozpatrywanie reklamacji. Pasażerowie chcą większej przejrzystości, a linie lotnicze, które kierują się ideą "Customer First", na pewno zyskają ich zaufanie. Ważne jest jednak, by przewoźnik utrzymywał pełną transparentność w kwestii warunków zwrotów i odszkodowań – to kluczowe, jeśli chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku linii lotniczej.Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer w Wizz Airze, zapowiedziała: – Rozpoczynamy nowy rozdział. Zmienia się sposób myślenia i działania w naszej firmie. Teraz każda decyzja, którą podejmujemy, jest kierowana potrzebami naszych pasażerów.Oczywiście, czas pokaże, czy za tymi ambitnymi deklaracjami pójdą konkretne działania. Na pewno warto zauważyć, że Wizz Air stawia teraz na bardziej ludzką i zrozumiałą komunikację. To może tylko pozytywnie wpłynąć na relacje z pasażerami.