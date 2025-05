Błąd przy boardingu. Pasażer wszedł do samolotu bez karty pokładowej

Karta pokładowa uprawnia do wejścia na pokład samolotu. Tymczasem w Reykjaviku pasażer został wpuszczony do samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT lecącego do Warszawy bez tego dokumentu. Jak do tego doszło? Sprawę komentują eksperci z AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy można podróżować bez karty pokładowej?

Jak powinien wyglądać boarding?

Czy brak karty pokładowej narusza prawa pasażerów?



Miał lecieć do Warszawy, ale innym przewoźnikiem

Incydent w Reykjaviku - co się wydarzyło

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak powinien wyglądać boarding? Przy gate'cie personel naziemny skanuje kartę pokładową i porównuje dane z listą pasażerów przypisaną do konkretnego rejsu.

Jak wykryto nieprawidłowość

Kto odpowiada za błąd i jakie mogą być konsekwencje

Jak powinien wyglądać boarding

Odprawa (check-in) – pasażer otrzymuje kartę pokładową po okazaniu dokumentu tożsamości i biletu. Kontrola bezpieczeństwa – przeprowadzana przez służby ochrony lotniska. (Dla lotów poza strefą Schengen) – kontrola paszportowa. Boarding – przy gate'cie personel naziemny skanuje kartę pokładową i porównuje dane z listą pasażerów przypisaną do konkretnego rejsu.

Głos eksperta z AirCashBack: Co z prawami pasażerów?

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że mężczyzna faktycznie planował podróż do Warszawy, lecz na pokładzie innego przewoźnika - prawdopodobnie Wizz Air. Tego dnia z lotniska w Keflaviku (obsługującego Reykjavik) startowały również samoloty linii Play. Ponieważ dane na jego karcie pokładowej - takie jak nazwisko, data oraz miejsce docelowe - pokrywały się z rejsem LOT-u, osoba z obsługi naziemnej mogła nie zorientować się, że dokument dotyczy innego lotu.W efekcie pasażer nieuprawniony do wejścia na pokład samolotu LOT-u zajął w nim miejsce.Sytuacja miała miejsce w kwietniu 2025 roku, podczas jednego z pierwszych lotów LOT-u z Reykjaviku do Warszawy.Biuro prasowe LOT-u przekazało, że, incydent podczas boardingu rejsu z Keflaviku do Warszawy był wynikiem błędu obsługi naziemnej. Na pokład dostał się pasażer z kartą pokładową wydaną przez innego przewoźnika. Błąd został zauważony, pasażer opuścił pokład, a załoga postąpiła zgodnie z procedurą, dokonując identyfikacji bagaży. Była to jednorazowa sytuacja.Nieprawidłowość została wykryta już po zakończeniu boardingu, podczas weryfikacji listy pasażerów przez załogę samolotu. Jeden z członków personelu pokładowego zauważył, że liczba osób znajdujących się fizycznie na pokładzie nie zgadza się z listą pasażerów przesłaną z systemu rezerwacyjnego. Rozpoczęto natychmiastową identyfikację pasażerów, w wyniku której okazało się, że jeden z nich nie figuruje na liście pasażerów rejsu LOT-u.Po wykryciu tej niezgodności, załoga zgodnie z procedurą poleciła pasażerowi opuszczenie samolotu, a następnie przeprowadziła kontrolę bagażu podręcznego. Każdy podróżny został poproszony o wskazanie swojego bagażu znajdującego się w schowkach nad głową lub pod fotelem. Celem tej procedury było upewnienie się, że nieuprawniona osoba nie pozostawiła na pokładzie żadnego podejrzanego lub niebezpiecznego przedmiotu.Odpowiedzialność za incydent ponosi obsługa naziemna lotniska w Reykjaviku, która dopuściła pasażera bez odpowiedniej karty pokładowej na pokład samolotu. Ich obowiązkiem jest skrupulatne skanowanie kart i potwierdzanie tożsamości oraz zgodności danych z listą pasażerów konkretnego lotu.Choć osoba została usunięta z pokładu, to tego typu uchybienia są poważnym zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa. W przypadku nieuwagi lub złej woli mogłoby dojść do sytuacji o znacznie poważniejszych skutkach.Proces wejścia na pokład samolotu, czyli boarding, składa się z kilku kluczowych etapów:To właśnie ten ostatni etap został błędnie przeprowadzony na lotnisku w Reykjaviku, co umożliwiło wejście na pokład osobie nieuprawnionej. System powinien natychmiast wychwycić, że dana karta pokładowa nie pasuje do lotu operowanego przez LOT.Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack podkreśla, że choć pasażerowie obecni legalnie na pokładzie nie są bezpośrednio poszkodowani, to tego typu sytuacje mogą wpłynąć na ich komfort i prawa. Każde zakłócenie przebiegu lotu, jak np. dodatkowe kontrole, opóźnienia czy przeszukania bagaży, może stanowić podstawę do roszczenia na podstawie rozporządzenia UE 261/2004. Pasażerowie mają prawo do informacji, opieki, a przy dłuższych opóźnieniach – także do odszkodowania – tłumaczy ekspert z AirCashBack.Dodaje, że każda sytuacja naruszająca bezpieczeństwo może stanowić precedens i wymaga przejrzystej komunikacji ze strony przewoźnika oraz lotniska. Podkreślił również, że nawet jeśli osoba przeszła kontrolę bezpieczeństwa, to sam fakt, że znalazła się na pokładzie nie tego samolotu, to poważne naruszenie procedur.