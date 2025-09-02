eGospodarka.pl
Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

2025-09-02 00:07

Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom? © wygenerowane przez AI

Coraz częściej pasażerowie tanich linii lotniczych spotykają się z sytuacją, gdy zamiast planowanego większego samolotu podstawiany jest mniejszy, co skutkuje brakiem miejsc na pokładzie. Taka zmiana powoduje chaos na lotniskach, stres dla podróżnych i często dodatkowe koszty. Zgodnie z przepisami UE, pasażerowie mają jednak jasno określone prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów biletu oraz wsparcia na lotnisku w przypadku odmowy wejścia na pokład. Ekspert ds. praw pasażerów wyjaśnia zasady i przysługujące rekompensaty.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie problemy powoduje podstawienie mniejszego samolotu przez przewoźnika lotniczego;
  • Jakie prawa mają pasażerowie na podstawie rozporządzenia WE nr 261/2004 przy braku miejsc na pokładzie;
  • Jakie odszkodowania i wsparcie przysługuje pasażerom w sytuacji odmowy wejścia na samolot;
  • Jak powinna działać linia lotnicza i jakie obowiązki ma wobec poszkodowanych pasażerów.

Typowe samoloty i różnice w liczbie miejsc


Gdy przewoźnik podstawia mniejszy samolot, setki pasażerów mogą pozostać bez miejsca lub z ograniczonym dostępem do bagażu. Powoduje to chaos na lotnisku, opóźnienia przy odprawie i wejściu na pokład oraz stres dla podróżnych. Problem nasila się w sezonie wakacyjnym, gdy samoloty są niemal w pełni zapełnione, a alternatywne loty trudno dostępne.

Dla przykładu, samoloty Wizz Air różnią ilością miejsc na pokładzie:
  • Airbus A321Neo – maksymalnie 239 pasażerów, większa pojemność bagażowa
  • Airbus A320 – maksymalnie 189 pasażerów, mniejsza liczba miejsc i ograniczona przestrzeń bagażowa

Oznacza to, że podstawienie mniejszego samolotu zamiast większego może pozostawić wielu pasażerów bez miejsca lub z ograniczonym dostępem do bagażu, generując chaos na lotnisku, szczególnie w sezonie wakacyjnym.

Przykład problemów w Katowicach


W sierpniu w Katowicach pasażerowie Wizz Air doświadczyli skutków nagłej zmiany samolotu – około 300 osób nie mogło wsiąść na pokład i musiało czekać na alternatywne loty.

Najczęściej pasażerowie dowiadują się o braku miejsc tuż przed wejściem na pokład lub przy bramce. Linie lotnicze tłumaczą zmiany powodami technicznymi, operacyjnymi lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, ale dla pasażera oznacza to chaos, stres i konieczność szybkiego podjęcia decyzji.

Prawo pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład


Jak wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów, adwokat David Janoszka z AirCashBack, sytuacja, w której pasażer nie może wsiąść na samolot mimo posiadania ważnego biletu, bo linia sprzedała więcej miejsc niż jest w samolocie, jest klasycznym przykładem overbookingu.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 pasażer ma prawo do:
  • odszkodowania pieniężnego w wysokości 250 €, 400 € lub 600 €, w zależności od długości lotu,
  • pełnego zwrotu kosztu biletu lub zmiany rezerwacji na lot alternatywny w dogodnym terminie,
  • lotu alternatywnego u innego przewoźnika, jeśli to możliwe,
  • bezpłatnych posiłków i napojów podczas oczekiwania na lot,
  • zakwaterowania w hotelu i transportu między lotniskiem a hotelem w przypadku konieczności nocowania.

Niektórzy przewoźnicy próbują powoływać się na nadzwyczajne okoliczności (np. awarię samolotu), aby uniknąć wypłaty odszkodowania. Przepisy jasno stanowią jednak, że w przypadku odmowy przyjęcia na pokład takie okoliczności nie zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności – wyjątek dotyczy jedynie odwołania lub opóźnienia lotu.

Jak powinna działać linia lotnicza


W sytuacjach braku miejsc przewoźnik powinien:
  • działać szybko i transparentnie, informując pasażerów z wyprzedzeniem (mail, SMS, aplikacja),
  • priorytetowo obsługiwać osoby pozbawione miejsc – przeniesienie na najbliższy lot lub lot alternatywny, także u innego przewoźnika,
  • zapewnić wsparcie na lotnisku: pomoc przy zmianie rezerwacji, posiłki, napoje, nocleg i transport,
  • prowadzić przejrzyste procedury reklamacyjne – łatwy dostęp do formularzy zwrotu kosztów lub odszkodowania.

Zmiana samolotu na mniejszy wywołuje poważne problemy, ale prawo lotnicze chroni interesy pasażerów. Nawet jeśli przewoźnik tłumaczy brak miejsc względami technicznymi czy operacyjnymi, pasażerowie mają prawo do odszkodowania, lotu alternatywnego oraz wsparcia na lotnisku. Świadomość własnych praw i szybka reakcja pozwalają minimalizować stres i nieprzyjemności związane z nagłą zmianą samolotu.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

