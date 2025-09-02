Brak miejsc na pokładzie po zmianie samolotu na mniejszy - co przysługuje pasażerom?

Coraz częściej pasażerowie tanich linii lotniczych spotykają się z sytuacją, gdy zamiast planowanego większego samolotu podstawiany jest mniejszy, co skutkuje brakiem miejsc na pokładzie. Taka zmiana powoduje chaos na lotniskach, stres dla podróżnych i często dodatkowe koszty. Zgodnie z przepisami UE, pasażerowie mają jednak jasno określone prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów biletu oraz wsparcia na lotnisku w przypadku odmowy wejścia na pokład. Ekspert ds. praw pasażerów wyjaśnia zasady i przysługujące rekompensaty.

Przeczytaj także: Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie problemy powoduje podstawienie mniejszego samolotu przez przewoźnika lotniczego;

Jakie prawa mają pasażerowie na podstawie rozporządzenia WE nr 261/2004 przy braku miejsc na pokładzie;

Jakie odszkodowania i wsparcie przysługuje pasażerom w sytuacji odmowy wejścia na samolot;

Jak powinna działać linia lotnicza i jakie obowiązki ma wobec poszkodowanych pasażerów.

Typowe samoloty i różnice w liczbie miejsc

Airbus A321Neo – maksymalnie 239 pasażerów, większa pojemność bagażowa

– maksymalnie 239 pasażerów, większa pojemność bagażowa Airbus A320 – maksymalnie 189 pasażerów, mniejsza liczba miejsc i ograniczona przestrzeń bagażowa

Przykład problemów w Katowicach

Prawo pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład

odszkodowania pieniężnego w wysokości 250 €, 400 € lub 600 €, w zależności od długości lotu,

pełnego zwrotu kosztu biletu lub zmiany rezerwacji na lot alternatywny w dogodnym terminie,

lotu alternatywnego u innego przewoźnika, jeśli to możliwe,

bezpłatnych posiłków i napojów podczas oczekiwania na lot,

zakwaterowania w hotelu i transportu między lotniskiem a hotelem w przypadku konieczności nocowania.

Jak powinna działać linia lotnicza

działać szybko i transparentnie, informując pasażerów z wyprzedzeniem (mail, SMS, aplikacja),

priorytetowo obsługiwać osoby pozbawione miejsc – przeniesienie na najbliższy lot lub lot alternatywny, także u innego przewoźnika,

zapewnić wsparcie na lotnisku: pomoc przy zmianie rezerwacji, posiłki, napoje, nocleg i transport,

prowadzić przejrzyste procedury reklamacyjne – łatwy dostęp do formularzy zwrotu kosztów lub odszkodowania.