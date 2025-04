Wizz Air wprowadza plan "Customer First", którego głównym celem jest poprawa obsługi pasażerów. Co ma się zmienić? O tym eksperci AirCashBack.

Przeczytaj także: Overbooking pod kontrolą, czyli nowe udogodnienie Wizz Air

Lepsza obsługa pasażerów

Co konkretnie zmienia się w ramach tego planu?

Skrócenie czasu oczekiwania – pasażerowie będą mogli skontaktować się z obsługą szybciej, a czas oczekiwania na infolinię ma wynosić maksymalnie minutę.

– pasażerowie będą mogli skontaktować się z obsługą szybciej, a czas oczekiwania na infolinię ma wynosić maksymalnie minutę. Brak opłat za infolinię premium – dotychczas połączenia były płatne, teraz będą darmowe lub objęte standardową opłatą za połączenie krajowe.

Ile kosztowało połączenie z infolinią Wizz Air

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jaroslaw Wojcik z Pixabay Wizz Air chce poprawić obsługę pasażerów Wizz Air planuje ułatwić zgłaszanie problemów, dzięki takim rozwiązaniom jak wirtualny asystent Amelia, który będzie kontaktować się z pasażerami automatycznie.

Nowoczesne technologie i ulepszona obsługa

Wirtualny asystent Amelia – pomoże pasażerom, gdy dojdzie do zakłóceń lotów.

– pomoże pasażerom, gdy dojdzie do zakłóceń lotów. Nowa funkcja w aplikacji mobilnej MyJourney – pozwoli pasażerom śledzić loty na żywo.

– pozwoli pasażerom śledzić loty na żywo. Więcej pracowników w centrum obsługi – pasażerowie będą mogli szybciej uzyskać pomoc, dzięki większej liczbie osób obsługujących infolinię i inne kanały kontaktowe.

Jak teraz skontaktować się z Wizz Air

Nowa infolinia – szybki kontakt z obsługą, czas oczekiwania to maksymalnie minuta.

– szybki kontakt z obsługą, czas oczekiwania to maksymalnie minuta. Czat online – dostępny na stronie internetowej i w aplikacji.

– dostępny na stronie internetowej i w aplikacji. Aplikacja mobilna – funkcja MyJourney pozwala na bieżąco śledzić lot.

– funkcja MyJourney pozwala na bieżąco śledzić lot. E-mail i formularz kontaktowy – dostępne na stronie Wizz Air.

– dostępne na stronie Wizz Air. Media społecznościowe – linia jest aktywna na Facebooku i Twitterze, gdzie odpowiada na wiadomości pasażerów.

Większa punktualność i niezawodność lotów

Prawa pasażerów a zmiany w obsłudze Wizz Air

Przeczytaj także: Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

„Customer First” to nie tylko zmiana w obsłudze, ale także sposób na umocnienie pozycji Wizz Air wśród tanich linii lotniczych. Firma stawia na to, by pasażerowie czuli się komfortowo i byli obsługiwani na najwyższym poziomie.Do tej pory połączenie z infolinią Wizz Air kosztowało około 4,92 zł za minutę rozmowy. Jednak od 13 stycznia 2025 roku linia zlikwidowała numer infolinii premium. Teraz pasażerowie nie będą musieli płacić dodatkowych opłat, a rozmowy będą kosztować tyle, co standardowe połączenie krajowe.W ramach „Customer First” Wizz Air wprowadza także nowe technologie:Pasażerowie mają teraz kilka łatwych sposobów kontaktu:Wizz Air nie tylko poprawia obsługę, ale też chce zadbać o lepszą punktualność lotów. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w centrum kontroli lotów, firma chce utrzymać bardzo wysoki wskaźnik wykonanych lotów, wynoszący 99,5%. W przypadku problemów pasażerowie mają otrzymać szybkie wsparcie, a procedury zwrotów mają zostać przyspieszone.Ekspert z AirCashBack, specjalista od praw pasażerów, zwraca uwagę, że zmiany wprowadzone przez Wizz Air to krok w dobrą stronę. Dzięki szybszym metodom kontaktu pasażerowie łatwiej załatwią sprawy związane z opóźnieniami czy odwołanymi lotami.Ekspert przypomina jednak, że mimo usprawnień w komunikacji, pasażerowie powinni znać swoje prawa. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jeśli lot jest opóźniony o ponad 3 godziny lub odwołany, pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie w wysokości do 600 euro.Wizz Air planuje ułatwić zgłaszanie problemów, dzięki takim rozwiązaniom jak wirtualny asystent Amelia, który będzie kontaktować się z pasażerami automatycznie. To nowoczesne podejście do obsługi to dobry krok, ale równie ważne jest, by linie lotnicze przestrzegały praw pasażerów, szczególnie jeśli chodzi o odszkodowania za niewykonane usługi.