Odszkodowanie za opóźniony lot: Sąd Najwyższy zdecyduje o transgranicznej cesji wierzytelności

Podróże lotnicze stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, choć nie zawsze przebiegają bez zakłóceń. Opóźnienia lotów to jedno z najczęstszych wyzwań, z którymi muszą się mierzyć pasażerowie. Ostatnia sprawa sądowa dotycząca odszkodowania za opóźniony lot obsługiwany przez niemieckiego przewoźnika, rozpatrywana przez Krakowski Sąd Okręgowy, wywołała istotne pytania prawne o zasięgu międzynarodowym.

Transgraniczna cesja wierzytelności

Pytania do Sądu Najwyższego

Kliknij, aby powiekszyć fot. stockking na Freepik Jakie prawa mają pasażerowie opóźnionego lotu? Pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie jeśli lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny.

Znaczenie orzeczenia Sądu Najwyższego

Prawa pasażerów do odszkodowania za lot

Opóźnienia lotu: Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny.

Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny. Odwołania lotu: Jeśli lot zostanie odwołany, a pasażer nie został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeśli lot zostanie odwołany, a pasażer nie został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Odmowy wejścia na pokład: Jeśli pasażerowi odmówiono wejścia na pokład z powodu nadkompletu.

250 euro dla lotów do 1500 km.

400 euro dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km i dla wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km.

600 euro dla lotów powyżej 3500 km

Sprawa dotyczyła pasażera, który wystąpił o odszkodowanie w wyskości 250 euro za opóźniony lot obsługiwany przez niemieckiego przewoźnika. Lot, który stał się przedmiotem sprawy sądowej, odbywał się na trasie pomiędzy Frankfurtem nad Menem a Krakowem i realizowany był przez niemieckie linie lotnicze Lufthansa. Opóźnienie tego lotu stało się podstawą roszczeń pasażera o odszkodowanie od niemieckiego przewoźnika lotniczego.Pasażer zlecił firmie specjalizującej się w odszkodowaniach dochodzenie roszczenia w jego imieniu. W toku postępowania firma nabyła wierzytelność pasażera poprzez cesję wierzytelności, co oznacza, że przejęła prawo do dochodzenia roszczeń od przewoźnika.Tego typu działania, znane jako transgraniczne cesje wierzytelności, są coraz bardziej powszechne.Jednak niemiecki przewoźnik zakwestionował ważność tej cesji, argumentując, że transgraniczne przenoszenie wierzytelności jest skomplikowane i wymaga zgodności z przepisami prawa zarówno w kraju pasażera, jak i przewoźnika.W obliczu tego sporu, krakowski Sąd Okręgowy postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z kilkoma kluczowymi pytaniami prawnymi, które mogą mieć szerokie implikacje dla przyszłych spraw o odszkodowania za opóźnione loty. Główne pytania, które zostaną rozpatrzone przez Sąd to czy transgraniczna cesja wierzytelności jest zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej?Jakie warunki muszą być spełnione, aby cesja była uznana za ważną zarówno w kraju nabywcy wierzytelności, jak i kraju dłużnika? Czy przepisy dotyczące ochrony konsumentów mają zastosowanie w przypadku transgranicznej cesji wierzytelności dotyczącej odszkodowań za spóźnione loty?Orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla tej konkretnej sprawy, ale także dla setek podobnych spraw, które mogą pojawić się w przyszłości. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna transgraniczną cesję wierzytelności za zgodną z prawem unijnym, może to otworzyć drzwi do bardziej efektywnego dochodzenia odszkodowań przez pasażerów lotniczych w całej Europie.Z drugiej strony, jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że takie cesje są niezgodne z prawem, może to znacząco utrudnić proces dochodzenia roszczeń przez pasażerów korzystających z usług międzynarodowych przewoźników lotniczych. W takim scenariuszu, pasażerowie mogą być zmuszeni do prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w różnych jurysdykcjach.Warto pamiętać, że prawo dotyczące odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty w Unii Europejskiej jest regulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004.Pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w następujących sytuacjach:Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu i wynosi:Sprawę skomentował ekspert ds. praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack: