Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

2025-08-13 00:02

Przekierowanie lotu to sytuacja, w której samolot ląduje na innym lotnisku niż to zapisane na bilecie. Może być spowodowane m.in. trudnymi warunkami pogodowymi, problemami technicznymi lub przepełnieniem portu docelowego. Choć dla pasażera oznacza to zmianę planów, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić dalszy transport i - w określonych przypadkach - wypłacić odszkodowanie zgodnie z przepisami UE.

Przeczytaj także: Wizz Air wprowadza polskojęzyczną obsługę

Z tego artykułu dowiesz się:


  • co oznacza przekierowanie lotu i kiedy może do niego dojść
  • jakie są najczęstsze przyczyny zmiany lotniska docelowego
  • jakie obowiązki mają linie lotnicze wobec pasażerów przy przekierowaniu
  • w jakich sytuacjach pasażer może ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z prawem UE

Podróże samolotem zazwyczaj przebiegają bez problemów, jednak czasami zdarzają się nieoczekiwane sytuacje. Jedną z nich jest przekierowanie lotu, czyli lądowanie na innym lotnisku niż to wskazane na bilecie. Przyczyny takich zmian mogą być różne - od niekorzystnych warunków pogodowych, przez problemy techniczne, aż po przepełnienie lotniska docelowego, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

Dla pasażerów przekierowanie to nie tylko zmiana planów, ale także wiele pytań o dalszy transport, czas oczekiwania i przysługujące im prawa. Warto pamiętać, że linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom dotarcie do miejsca docelowego lub zaproponować inne rozwiązania, a czasem także wypłacić odszkodowanie — wszystko zgodnie z przepisami unijnymi.

Czym jest przekierowanie lotu i kiedy do niego dochodzi


Przekierowanie lotu oznacza, że samolot ląduje na innym lotnisku niż pierwotnie planowano — nie chodzi tu o zaplanowane przystanki, lecz o zmianę trasy już w trakcie lotu.

Najczęstsze przyczyny przekierowań to:
  • niekorzystne warunki pogodowe, takie jak burze czy gęsta mgła,
  • tymczasowe zamknięcie lotniska (np. z powodu awarii czy remontu),
  • przeciążenie portu lotniczego w okresie wzmożonego ruchu,
  • problemy techniczne samolotu lub infrastruktury lotniskowej.

W takich sytuacjach kapitan podejmuje decyzję o lądowaniu na najbliższym bezpiecznym lotnisku, które jest w stanie przyjąć samolot.

Czy linia lotnicza musi informować pasażerów o zamknięciu lotniska


Przepisy unijne nakładają na przewoźników obowiązek informowania pasażerów o ich prawach, jednak nie wymagają, by linie lotnicze na bieżąco informowały o nagłych zmianach, takich jak zamknięcie lotniska. Dlatego pasażerowie często dowiadują się o przekierowaniu dopiero podczas lotu lub po wylądowaniu.

Jak zauważa adwokat David Janoszka z AirCashBack, brak jasnych regulacji w tym zakresie sprawia, że pasażerowie są w dużej mierze zależni od dobrej woli przewoźników i często dowiadują się o zmianach na ostatnią chwilę, co utrudnia dalszą organizację podróży.

Co dzieje się z pasażerami po przekierowaniu


Przekierowanie lotu może wywołać chaos i niepewność:
  • pasażerowie lądują w innym miejscu niż planowali, co może zakłócić dalsze plany,
  • informacje o zmianie trasy często pojawiają się w ostatniej chwili,
  • pasażerowie muszą czekać na wskazówki dotyczące dalszego transportu do pierwotnego celu.

Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pomoc, ale jej zakres zależy od przyczyn przekierowania i obowiązujących przepisów.

Jakie prawa mają pasażerowie, gdy lot jest przekierowany z powodu zamknięcia lotniska


Adwokat David Janoszka z AirCashBack wyjaśnia, że jeśli zamknięcie lotniska nastąpiło nagle i niezależnie od przewoźnika (np. awaria pasa startowego), pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania. Jednak przewoźnik musi zapewnić transport z lotniska zastępczego do pierwotnego miejsca docelowego lub innego uzgodnionego z pasażerem miejsca.

Jeśli dalszy transport wymaga oczekiwania, linie lotnicze powinny zapewnić wyżywienie, nocleg oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków pasażerowie mogą samodzielnie organizować takie usługi i potem domagać się zwrotu kosztów.

Co zrobić po wylądowaniu na innym lotnisku


Najważniejsze to jak najszybciej skontaktować się z personelem linii lotniczej, aby ustalić, jakie wsparcie i transport zostaną zapewnione. Organizowanie na własną rękę transportu, jedzenia czy noclegu bez porozumienia z przewoźnikiem może utrudnić późniejsze odzyskanie kosztów.

Jak udokumentować sytuację, by skutecznie dochodzić swoich praw?


Choć to linia lotnicza musi wykazać, że przekierowanie było nieuniknione i że zapewniła odpowiednią opiekę, pasażer powinien zbierać dowody, takie jak:
  • zdjęcia i filmy z miejsca lądowania,
  • zapisy lokalizacji w telefonie,
  • korespondencję z przewoźnikiem,
  • potwierdzenia z systemów śledzenia lotów.

Co zrobić, jeśli przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania


Przewoźnicy często odmawiają wypłaty odszkodowań, tłumacząc się nadzwyczajnymi okolicznościami — nie zawsze zgodnie z prawdą. Pomoc specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań może znacznie ułatwić sprawę, zwłaszcza że przepisy bywają skomplikowane. Nawet jeśli odszkodowanie nie przysługuje, można walczyć o zwrot kosztów związanych z opieką, której przewoźnik nie zapewnił.

