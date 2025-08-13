Przekierowanie lotu - co oznacza dla pasażera i jakie masz prawa

Przekierowanie lotu to sytuacja, w której samolot ląduje na innym lotnisku niż to zapisane na bilecie. Może być spowodowane m.in. trudnymi warunkami pogodowymi, problemami technicznymi lub przepełnieniem portu docelowego. Choć dla pasażera oznacza to zmianę planów, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić dalszy transport i - w określonych przypadkach - wypłacić odszkodowanie zgodnie z przepisami UE.

Podróże samolotem zazwyczaj przebiegają bez problemów, jednak czasami zdarzają się nieoczekiwane sytuacje. Jedną z nich jest przekierowanie lotu, czyli lądowanie na innym lotnisku niż to wskazane na bilecie. Przyczyny takich zmian mogą być różne - od niekorzystnych warunków pogodowych, przez problemy techniczne, aż po przepełnienie lotniska docelowego, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.Dla pasażerów przekierowanie to nie tylko zmiana planów, ale także wiele pytań o dalszy transport, czas oczekiwania i przysługujące im prawa. Warto pamiętać, że linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom dotarcie do miejsca docelowego lub zaproponować inne rozwiązania, a czasem także wypłacić odszkodowanie — wszystko zgodnie z przepisami unijnymi.Przekierowanie lotu oznacza, że samolot ląduje na innym lotnisku niż pierwotnie planowano — nie chodzi tu o zaplanowane przystanki, lecz o zmianę trasy już w trakcie lotu.Najczęstsze przyczyny przekierowań to:W takich sytuacjach kapitan podejmuje decyzję o lądowaniu na najbliższym bezpiecznym lotnisku, które jest w stanie przyjąć samolot.Przepisy unijne nakładają na przewoźników obowiązek informowania pasażerów o ich prawach, jednak nie wymagają, by linie lotnicze na bieżąco informowały o nagłych zmianach, takich jak zamknięcie lotniska. Dlatego pasażerowie często dowiadują się o przekierowaniu dopiero podczas lotu lub po wylądowaniu.Jak zauważa adwokat David Janoszka z AirCashBack, brak jasnych regulacji w tym zakresie sprawia, że pasażerowie są w dużej mierze zależni od dobrej woli przewoźników i często dowiadują się o zmianach na ostatnią chwilę, co utrudnia dalszą organizację podróży.Przekierowanie lotu może wywołać chaos i niepewność:Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pomoc, ale jej zakres zależy od przyczyn przekierowania i obowiązujących przepisów.Adwokat David Janoszka z AirCashBack wyjaśnia, że jeśli zamknięcie lotniska nastąpiło nagle i niezależnie od przewoźnika (np. awaria pasa startowego), pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania. Jednak przewoźnik musi zapewnić transport z lotniska zastępczego do pierwotnego miejsca docelowego lub innego uzgodnionego z pasażerem miejsca.Jeśli dalszy transport wymaga oczekiwania, linie lotnicze powinny zapewnić wyżywienie, nocleg oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków pasażerowie mogą samodzielnie organizować takie usługi i potem domagać się zwrotu kosztów.Najważniejsze to jak najszybciej skontaktować się z personelem linii lotniczej, aby ustalić, jakie wsparcie i transport zostaną zapewnione. Organizowanie na własną rękę transportu, jedzenia czy noclegu bez porozumienia z przewoźnikiem może utrudnić późniejsze odzyskanie kosztów.Choć to linia lotnicza musi wykazać, że przekierowanie było nieuniknione i że zapewniła odpowiednią opiekę, pasażer powinien zbierać dowody, takie jak:Przewoźnicy często odmawiają wypłaty odszkodowań, tłumacząc się nadzwyczajnymi okolicznościami — nie zawsze zgodnie z prawdą. Pomoc specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań może znacznie ułatwić sprawę, zwłaszcza że przepisy bywają skomplikowane. Nawet jeśli odszkodowanie nie przysługuje, można walczyć o zwrot kosztów związanych z opieką, której przewoźnik nie zapewnił.