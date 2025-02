Latanie tanimi liniami Ryanair. Jak unikać ukrytych kosztów?

Latanie tanimi liniami Ryanair nie zawsze jest tanie. Pokazuje to przykład brytyjskiej dziennikarki Ruby Flanagan, która podczas lotu z Dublina do Londynu została obciążona dodatkową opłatą za nadprogramowy bagaż - butelkę z wodą. Kosztowało ją to 50 funtów - więcej niż cena biletu. Gdzie mogą być ukryte dodatkowe koszty i jak ich uniknąć, podpowiadają eksperci AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile w Ryanair kosztuje nadprogramowy bagaż?

Jakie są zasady przewozu bagażu w Ryanair?

Czego nie można przewozić w bagażu podręcznym?

Jak uniknąć niespodziewanych opłat za bagaż?



Rygorystyczne zasady bagażowe Ryanair

Ile kosztuje przekroczenie limitów bagażu podręcznego

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Petrymusz z Pixabay Ile w Ryanair kosztuje nadprogramowy bagaż? Jeśli bagaż przekroczy dopuszczalne wymiary, pasażer musi zapłacić dodatkową opłatę w wysokości od 45 do 70 euro (około 38-60 funtów) w zależności od trasy i miejsca płatności (online czy na lotnisku).

Jakie są zasady przewozu bagażu w Ryanair

Basic – jedna torba osobista (40x20x25 cm), która musi zmieścić się pod siedzeniem.

– jedna torba osobista (40x20x25 cm), która musi zmieścić się pod siedzeniem. Priority – dwie sztuki bagażu podręcznego, w tym jedna dodatkowa (55x40x20 cm, do 10 kg), umieszczana w schowku.

Zakazane przedmioty w bagażu podręcznym

broń palna i amunicja,

materiały wybuchowe i fajerwerki,

ostre narzędzia (noże, nożyczki powyżej 6 cm, śrubokręty),

substancje łatwopalne (benzyna, rozpuszczalniki, farby w aerozolu),

toksyczne i żrące chemikalia,

pojemniki z płynami powyżej 100 ml (z wyjątkiem zakupionych w strefie bezcłowej),

paralizatory i gazy obronne.

Czy polityka Ryanair jest sprawiedliwa

Jak uniknąć niespodziewanych opłat za bagaż

Sprawdź wymiary bagażu - przed podróżą upewnij się, że spełnia on wymagania taryfy.

- przed podróżą upewnij się, że spełnia on wymagania taryfy. Unikaj dodatkowych przedmiotów w ręku – torba, butelka wody czy laptop mogą zostać uznane za osobny bagaż.

– torba, butelka wody czy laptop mogą zostać uznane za osobny bagaż. Rozważ taryfę Priority - pozwala ona zabrać dodatkowy bagaż bez dopłaty.

- pozwala ona zabrać dodatkowy bagaż bez dopłaty. Zapoznaj się z regulaminem linii lotniczych - zasady mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne przepisy.

- zasady mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne przepisy. Opcja bagażu rejestrowanego - jeśli przewidujesz, że twój bagaż może przekroczyć limity, lepiej wykupić go z wyprzedzeniem w korzystniejszej cenie.

Podczas odprawy Flanagan poproszono o umieszczenie butelki w plecaku. Gdy to zrobiła, jej bagaż przekroczył dozwolone wymiary, co doprowadziło do naliczenia opłaty. Dziennikarka zauważyła, że inni pasażerowie mieli przy sobie dodatkowe przedmioty, takie jak torby z jedzeniem czy laptopy, ale nie byli obciążani dodatkowymi kosztami. Ryanair stosuje surowe przepisy dotyczące bagażu podręcznego, a ich naruszenie może wiązać się z wysokimi kosztami . Jeśli bagaż przekroczy dopuszczalne wymiary, pasażer musi zapłacić dodatkową opłatę w wysokości od 45 do 70 euro (około 38-60 funtów) w zależności od trasy i miejsca płatności (online czy na lotnisku). Opłata ta jest pobierana za każdy nadmiarowy lub zbyt duży przedmiot, który nie mieści się w regulaminowych limitach.Ryanair w odpowiedzi na skargę podkreślił, że pasażerka podróżowała w taryfie Basic, która pozwala na przewóz tylko jednej małej torby osobistej o maksymalnych wymiarach 40x20x25 cm.Oto zasady bagażowe w zależności od taryfy:W przypadku przekroczenia limitów pasażerowie muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami.Podróżni powinni również pamiętać, że nie wszystkie przedmioty można przewozić w bagażu podręcznym . Oto lista rzeczy, które są zabronione na pokładzie:Przed podróżą warto sprawdzić listę przedmiotów zabronionych, aby uniknąć problemów podczas kontroli bezpieczeństwa.Incydent wywołał dyskusję na temat zasad egzekwowania opłat przez tanie linie lotnicze. Pasażerowie często podkreślają, że przepisy są stosowane nierówno – niektórzy unikają opłat, mimo posiadania dodatkowych przedmiotów.Eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack zwracają uwagę na konieczność jednolitego stosowania regulaminu oraz jasnego informowania podróżnych o kosztach dodatkowego bagażu. Polityka bagażowa tanich linii lotniczych jest surowa, ale musi być egzekwowana w sposób sprawiedliwy i konsekwentny. Tego typu sytuacje podważają zaufanie pasażerów do przewoźników i pokazują, że system może być niewystarczająco przejrzysty – komentuje ekspert z AirCashBack. Warto, aby przewoźnicy wprowadzili bardziej elastyczne podejście do drobnych przekroczeń, zamiast obciążać pasażerów wysokimi opłatami za niewielkie przedmioty.Aby uniknąć przykrych niespodzianek na lotnisku, warto przestrzegać kilku zasad:Przykład Ruby Flanagan pokazuje, że zasady tanich linii lotniczych mogą być surowe i nie zawsze stosowane konsekwentnie. Dlatego warto być dobrze przygotowanym, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku.