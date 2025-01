Podróże lotnicze w 2025 roku - jakie zmiany?

W2025 roku czekają duże zmiany na lotniskach. Nowoczesne technologie, uproszczone procedury odpraw, a także dodatkowe formalności mogą sprawić, że podróżni będą musieli dostosować się do nowych wymagań. Eksperci AirCashBack przedstawiają najważniejsze dla pasażerów zmiany.

Skanery 3D na lotnisku w Poznaniu

Szybsza odprawa i brak konieczności wyjmowania płynów czy elektroniki z torby.

Zmniejszenie stresu związanego z przejściem przez kontrolę bagażu.

Koniec z papierowymi kartami pokładowymi w Ryanair

Konieczność korzystania z telefonu komórkowego do odprawy.

Potrzebna będzie odpowiednia aplikacja i dostęp do internetu.

Nowe punkty wyrabiania paszportów tymczasowych

Szybkie wyrabianie paszportu, które może uratować podróż w przypadku zapomnienia dokumentu.

Usługa dostępna szczególnie w okresach wzmożonego ruchu.

Dodatkowe formalności przy podróży do Wielkiej Brytanii

Konieczność rejestracji przed podróżą.

Dodatkowy koszt (10 funtów) i czas oczekiwania na autoryzację.

Wizz Air i długodystansowe loty

Nowe długodystansowe połączenia, które otworzą nowe kierunki podróży.

Możliwość tanich lotów do odległych destynacji.

Wiosną 2025 roku na lotnisku w Poznaniu zainstalowane zostaną skanery 3D do kontroli bagażu podręcznego . Nowa technologia pozwoli na dokładniejsze i szybsze sprawdzanie zawartości bagażu bez konieczności wyjmowania elektroniki czy płynów. To rozwiązanie może znacząco skrócić czas oczekiwania na odprawie, a także poprawić komfort podróży. Jeśli Komisja Europejska zdecyduje się na zniesienie ograniczeń dotyczących płynów w bagażu podręcznym, będzie to prawdziwy przełom w podróżowaniu.Od 1 maja 2025 roku linie lotnicze Ryanair zrezygnują z wydawania papierowych kart pokładowych . Pasażerowie będą musieli korzystać wyłącznie z aplikacji mobilnej, gdzie znajdą swoje bilety. Zmiana ta ma na celu redukcję odpadów papierowych i usprawnienie procesu odprawy, co może przyspieszyć czas oczekiwania na lotnisku.Od 2025 roku na polskich lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Pyrzowicach i Poznaniu uruchomione zostaną punkty wyrabiania paszportów tymczasowych. Wydanie dokumentu zajmie zaledwie 15-20 minut, a ważność paszportu wyniesie 6 miesięcy. To istotne dla osób, które zapomną zabrać paszportu na wyjazd.Od 2 kwietnia 2025 roku, pasażerowie z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, będą musieli uzyskać elektroniczną autoryzację podróży (ETA) przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Rejestracja będzie odbywać się online, a koszt autoryzacji to 10 funtów. ETA będzie ważna przez dwa lata, pod warunkiem że paszport będzie aktualny.Wizz Air wprowadza nowe samoloty Airbus A321XLR, które umożliwią realizowanie długodystansowych lotów. Nowe maszyny zadebiutują w marcu 2025 roku na trasie Londyn Gatwick – Dżudda. Linia rozważa również uruchomienie długodystansowych połączeń z polskich lotnisk, takich jak Poznań czy Pyrzowice.Jak podsumowują eksperci ds. pasażerów z AirCashBack zmiany w podróżach lotniczych w 2025 roku niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. Z jednej strony skanery 3D i cyfryzacja odprawy z Ryanair mogą znacząco poprawić komfort podróży, skracając czas oczekiwania i upraszczając procedury. Z drugiej strony, dodatkowe formalności związane z ETA dla podróży do Wielkiej Brytanii czy konieczność dostosowania się do nowych technologii, takich jak aplikacje mobilne do kart pokładowych, mogą początkowo wywołać pewne trudności, zwłaszcza u mniej obeznanych z nowinkami technologicznymi podróżnych.Pasażerowie powinni być świadomi nadchodzących zmian i odpowiednio się do nich przygotować, aby uniknąć stresu podczas podróży. Szczególnie istotna będzie znajomość nowych wymagań dotyczących dokumentów i aplikacji mobilnych, co pozwoli na bezproblemową podróż, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.