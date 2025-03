Linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że cyfrowe karty pokładowe zostaną wdrożone nie w maju, jak planowano pierwotnie, ale w listopadzie. Przewoźnik potrzebuje więcej czasu na dostosowanie aplikacji myRyanair - informują eksperci AirCashBack.

Przesunięcie terminu cyfrowych kart pokładowych

Cyfrowe karty pokładowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Cyfrowe karty pokładowe w Ryanair jednak od listopada Ryanair zmienia termin wprowadzenia cyfrowych kart pokładowych z maja na listopad 2025.

Korzyści ekologiczne i operacyjne

Funkcje aplikacji „myRyanair”

Order to Seat – możliwość składania zamówień z miejsca w samolocie, z priorytetem obsługi,

– możliwość składania zamówień z miejsca w samolocie, z priorytetem obsługi, Aktualizacje w czasie rzeczywistym – bieżące informacje o statusie lotu, bramce oraz terminalu,

– bieżące informacje o statusie lotu, bramce oraz terminalu, Alternatywne loty – propozycje alternatywnych połączeń w przypadku opóźnień lub odwołanych lotów,

– propozycje alternatywnych połączeń w przypadku opóźnień lub odwołanych lotów, Wszystkie dokumenty w jednym miejscu – dostęp do wszystkich informacji związanych z lotem w aplikacji.

Powodem przesunięcia terminu wdrożenia kart cyfrowych są wyzwania techniczne. Przewoźnik potrzebuje więcej czasu na dostosowanie aplikacji „myRyanair” oraz zapewnienie jak najlepszej obsługi pasażerów, zwłaszcza w przypadku zakłóceń, takich jak opóźnienia czy odwołane loty. Dodatkowo, lotniska muszą być przystosowane do nowych technologii, aby obsługiwały cyfrowe karty pokładowe Od listopada 2025 roku pasażerowie Ryanair nie będą już mogli pobierać ani drukować tradycyjnych papierowych kart pokładowych. Zamiast tego, karty będą generowane w aplikacji „myRyanair” podczas odprawy. Obecnie prawie 80% pasażerów już korzysta z tej technologii, co świadczy o rosnącej popularności aplikacji.Zmiana ta oznacza także koniec opłat za odprawę na lotniskach, które zostaną zniesione od listopada 2025 roku. Wszyscy pasażerowie będą musieli dokonać odprawy online lub w aplikacji, by uzyskać cyfrową kartę pokładową.Ryanair podkreśla, że cyfrowe karty pokładowe przyniosą korzyści dla środowiska, zmniejszając emisję dwutlenku węgla i zaoszczędzając ponad 300 ton papieru rocznie. „Ta zmiana przyczyni się do ochrony środowiska, zmniejszając zużycie papieru, co jest krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju” – mówi Dara Brady, Chief Marketing Officer Ryanair.Wraz z wprowadzeniem cyfrowych kart pokładowych, aplikacja „myRyanair” zaoferuje pasażerom dodatkowe funkcje, w tym:Jak dodają eksperci ds. praw pasażerów z AriCahBack, przejście na cyfrowe karty pokładowe to krok ku uproszczeniu odprawy i poprawie komfortu podróży. To także oszczędność czasu, szczególnie w przypadku zakłóceń. Ważne jest, by system odprawy był intuicyjny i dostępny w każdej chwili. Cyfrowe rozwiązania ułatwiają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla pasażerów.