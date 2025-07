Więcej urlopu wypoczynkowego i obowiązków: nowy sposób liczenia stażu pracy od 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy, które redefiniują sposób liczenia stażu pracy. Dotąd uwzględniano jedynie umowy o pracę, natomiast nowe przepisy rozszerzą to pojęcie o umowy zlecenia, działalność gospodarczą oraz inne formy aktywności zawodowej. W praktyce oznacza to zwiększone prawo do urlopu, ale nakłada też nowe obowiązki. Ekspertka Beata Tęgowska przybliża, jak będzie funkcjonować nowy system liczenia stażu i jakie będą jego konsekwencje dla zatrudnionych.

Przeczytaj także: Zmiany w Kodeksie Pracy w 2026 roku. Co oznaczają dla pracowników i pracodawców?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak od 1 stycznia 2026 zmieni się sposób liczenia stażu pracy w Polsce.

Które formy zatrudnienia – m.in. umowa-zlecenie i działalność gospodarcza – będą wliczane do stażu.

Jak zmiany wpłyną na prawo do większej liczby dni urlopu dla pracowników.

Jakie nowe obowiązki mogą wynikać z tych przepisów dla osób aktywnych zawodowo.

Dla wielu osób oznacza to. Przykładowo: pracownik z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym, który przedstawi dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie zleceniu, po zmianach będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego – zamiast obecnych 20.– To realny zysk, który można przeliczyć na dni wolne i poprawę jakości życia. Dodatkowe 6 dni urlopu to więcej czasu dla rodziny, na odpoczynek czy zadbanie o zdrowie. Wyrównuje się dysproporcja jeśli chodzi o pracowników zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych – ocenia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.Ekspertka zwraca jednak uwagę, że nowe regulacje obejmą również okresy wcześniejsze, co może oznaczaćw firmach.– To jedna z najpoważniejszych zmian w praktycznym naliczaniu urlopów od lat. Jej konsekwencje sięgną znacznie dalej niż tylko większa liczba dni wolnych – komentuje ekspertka Systim. – Dla działów kadr i e-księgowości to rewolucja – szczególnie w małych i średnich firmach, które dziś często nie dysponują rozbudowanymi systemami kadrowo-płacowymi – dodaje.Nowe przepisy, przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów, wprowadząm.in.: okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; współpracy z osobą prowadzącą firmę; zawieszenia działalności ze względu na opiekę nad dzieckiem; umów zleceń, agencyjnych i o świadczenie usług; a nawet pracy zarobkowej za granicą; czy członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.– W praktyce oznacza to, że tysiące pracowników mogą wystąpić do pracodawców z wnioskiem o przeliczenie ich stażu – a co za tym idzie, zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego – wyjaśnia ekspertka. – Dla jednej osoby może to być 6 dodatkowych dni urlopu, ale dla 30-osobowej firmy, w której 10 pracowników ma nowe podstawy do dłuższego urlopu, to już konkretna zmiana operacyjna i kosztowa – zauważa Beata Tęgowska.Jak podkreśla ekspertka, żeby zaliczyć okresy pracy poza etatem do stażu pracy, pracownik będzie musiał– najczęściej zaświadczenia z ZUS. W przypadku zatrudnienia za granicą lub działalności niezgłoszonej do ZUS, konieczne będzie zastosowanie ogólnych zasad dowodowych, np. umów, faktur, zaświadczeń podatkowych.Biura księgowe będą musiały nie tylko przeliczać staż, ale też doradzać klientom, jak udokumentować wcześniejsze formy zatrudnienia – mówi Beata Tęgowska. – Brak przygotowania oznacza ryzyko błędów, a te mogą skutkować roszczeniami pracowników i nieporozumieniami – ostrzega.Ekspertka zauważa, że do zmian będą musiały być dostosowane także systemy HR i kadrowo-płacowe, zwłaszcza te online. – Dla biur rachunkowych i e-księgowości oznacza to wzrost liczby zapytań, więcej pracy operacyjnej, a często także konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, które będą musiały analizować dokumenty, weryfikować zaświadczenia z ZUS i nanosić korekty do danych kadrowych – diagnozuje ekspertka Systim.plWedług danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nawet 1,9 miliona osób w Polsce– to niemal. To właśnie ta grupa ma szansę zyskać najwięcej. Wśród nich są przedsiębiorcy, freelancerzy, osoby na zleceniach, a także ci, którzy łączyli różne formy pracy.– To ogromna zmiana nie tylko społeczna, ale też operacyjna. Pracodawcy muszą się do niej dobrze przygotować – podsumowuje Beata Tęgowska. – I to nie w ostatniej chwili. Czas na działanie jest właśnie teraz – zaznacza.