Na Lotnisku Chopina letni rozkład i 132 połączenia

Od 30 marca 2025 na Lotnisku Chopina w Warszawie obowiązuje letni rozkład lotów, a w nim znajdą się 132 połączenia. Jakie nowe destynacje pojawiły się w ofercie? Jacy nowi przewoźnicy będą latać z warszawskiego lotniska? O tym eksperci AirCashBack.

Nowe połączenia PLL LOT

Osaka (Japonia) – doskonałe dla tych, którzy chcą poczuć magię Dalekiego Wschodu. Loty rozpoczną się 2 czerwca 2025 r., a cena biletu w jedną stronę waha się od 2500 do 3500 pln.

Rzym (Włochy) – dla pasjonatów sztuki, historii i pysznej włoskiej kuchni. Połączenie wystartuje 1 maja 2025 r., a średnia cena biletu to 500–700 pln.

Dubrownik (Chorwacja) – idealne miejsce na wakacyjny relaks na plaży. Połączenia będą dostępne od 15 czerwca 2025 r., a bilety kosztować będą średnio 300–500 pln.

Nowi przewoźnicy i powroty na Lotnisko Chopina

Jerez de la Frontera (Hiszpania) – od 18 kwietnia 2025 r., obsługiwane przez Enter Air,

Reus (Hiszpania) – od 3 sierpnia 2025 r., także z Enter Air,

Wadżda (Maroko) – od 27 maja 2025 r., z Enter Air,

Araxos (Grecja) – od 13 maja 2025 r., obsługiwane przez Smartwings,

Tabarka (Tunezja) – od 2 czerwca 2025 r., organizowane przez LOT Charters.

Nowe kierunki tanich linii lotniczych

Bukareszt-Baneasa (codziennie),

Dortmund (od 8 czerwca 2025 r., codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i piątków),

Genua (we wtorki, czwartki i soboty),

Londyn-Gatwick (od 2 sierpnia 2025 r., codziennie),

Piza (od 1 kwietnia 2025 r., we wtorki, czwartki i soboty).

Piza (w czwartki i niedziele) – od 1 kwietnia 2025 r.,

Malaga (w poniedziałki, wtorki, czwartki i niedziele) – od 1 kwietnia 2025 r.,

Tirana (w poniedziałki i soboty) – od 1 kwietnia 2025 r.

Więcej połączeń – więcej możliwości

Polskie Linie Lotnicze LOT na nadchodzący sezon letni wprowadzają trzy nowe destynacje. Nowe trasy to:W letnim rozkładzie znajdą się także połączenia nowych przewoźników. Debiutującym przewoźnikiem będzie Etihad Airways z Abu Zabi. Loty rozpoczną się 3 czerwca 2025 r., a rejsy będą odbywać się cztery razy w tygodniu.Dodatkowo, Eurowings powróci na Lotnisko Chopina z połączeniami do Düsseldorfu, które będą dostępne codziennie (z wyjątkiem czwartków i sobót) od 2 maja 2025 r.Do siatki połączeń wejdą także nowe loty czarterowe, w tym:Z kolei Wizz Air i Ryanair ogłosiły rozszerzenie swoich tras. Wizz Air wprowadza pięć nowych połączeń, w tym:Ryanair natomiast uruchomi nowe połączenia do:Letni rozkład lotów na Lotnisku Chopina to ogromna różnorodność i duże możliwości podróży. 132 trasy to idealna propozycja zarówno dla tych, którzy marzą o dalekich wakacjach, jak i dla osób szukających bliskich, europejskich kierunków na krótki wypad. Większa liczba połączeń oznacza także łatwiejsze planowanie urlopów, jednak warto pamiętać, że z większą liczbą lotów mogą pojawić się również opóźnienia. Pasażerowie powinni zapoznać się z prawami pasażerów, w tym możliwością ubiegania się o odszkodowanie lub opiekę w przypadku odwołanych lub opóźnionych rejsów zgodnie z rozporządzeniem UE nr 261/2004.