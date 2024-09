Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie

Linie lotnicze Ryanair przegrały proces w portugalskim sądzie. Sprawa dotyczyła uiszczonej przez pasażerkę dopłaty za bagaż podręczny. Sąd uznał, że przewoźnik naliczył ją niesłusznie. Czy ten bezprecedensowy wyrok uruchomi lawinę pozwów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie konsekwencje dla przewoźników i pasażerów może nieść za sobą wyrok portugalskiego sądu?

Czy należy się spodziewać początku lawiny pozwów?

Jaki bagaż można wnieść na pokład samolotu linii lotniczych Ryanair?

Co się wydarzyło

Kliknij, aby powiekszyć fot. stockking na Freepik Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrał proces w portugalskim sądzie i zmuszony został do zwrotu opłaty za bagaż podręczny.

Decyzja sądu

Konsekwencje wyroku

Co to oznacza dla pasażerów?

Możliwe konsekwencje dla linii lotniczych

Czy to początek lawiny pozwów?

Wymiary bagażu w Ryaanair

jeden mały bagaż podręczny o wymiarach do 40 cm x 20 cm x 25 cm ,

, jeden większy bagaż podręczny o wymiarach do 55 cm x 40 cm x 20 cm i maksymalnej wadze 10 kg.

Reakcje i Przyszłość

Czy ten wyrok rzeczywiście zainicjuje lawinę pozwów?

Podczas lotu liniami Ryanair , pasażerka została obciążona dodatkową opłatą za bagaż podręczny.Sprawa trafiła do sądu, ponieważ pasażerka złożyła skargę na działania przewoźnika. Pasażerka uznała, że opłata była niesprawiedliwa, ponieważ jej bagaż mieścił się w kabinie samolotu i nie przekraczał rozmiarów zgodnych z zasadami bezpieczeństwa. Sąd w Portugalii przyznał jej rację, uznając, że opłata została pobrana bezprawnie, i nakazał Ryanair zwrot pobranej kwoty wraz z odsetkami. Sąd uznał, że przewoźnik bezprawnie pobrał opłatę, ponieważ bagaż mieścił się w kabinie samolotu i nie przekraczał rozmiarów 55x40x20 cm, które są zgodne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.Portugalski sąd przyznał rację pasażerce, stwierdzając, że praktyki Ryanair w zakresie dodatkowych opłat za bagaż podręczny są nieuczciwe i mogą wprowadzać konsumentów w błąd. W rezultacie, linie lotnicze zostały zobowiązane do zwrotu pasażerce pobranej opłaty wraz z odsetkami. Decyzja ta wywołała szerokie zainteresowanie, zarówno wśród pasażerów, jak i przewoźników.Wyrok ten może otworzyć drzwi do lawiny pozwów przeciwko tanim liniom lotniczym, które stosują podobne praktyki. Media w Portugalii już spekulują, że decyzja sądu w Bradze może zainicjować falę podobnych spraw sądowych, które mogą kosztować przewoźników miliardy euro.Wyrok portugalskiego sądu może stać się precedensem dla innych podróżnych, którzy czują się poszkodowani przez politykę bagażową linii lotniczych. Wiele osób, korzystając z tanich linii lotniczych, spotkało się z niespodziewanymi opłatami za bagaż podręczny, który nieznacznie przekraczał określone wymiary. W rezultacie, decyzja ta może skłonić pasażerów do częstszego kwestionowania takich opłat i składania pozwów przeciwko przewoźnikom.Jeśli wyrok ten zostanie uznany za precedens w innych krajach, linie lotnicze, zwłaszcza te niskokosztowe, mogą stanąć w obliczu fali pozwów i żądań zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Może to wymusić zmianę polityki bagażowej, prowadząc do bardziej elastycznych i przejrzystych zasad dotyczących bagażu podręcznego. Dla przewoźników oznaczałoby to konieczność dostosowania się do nowych regulacji i potencjalnie rezygnację z części przychodów generowanych z opłat za bagaż.Decyzja portugalskiego sądu może być początkiem zmian w sposobie, w jaki linie lotnicze podchodzą do kwestii bagażu podręcznego. Jeśli pasażerowie zaczną masowo składać pozwy przeciwko przewoźnikom, może to doprowadzić do zmiany praktyk stosowanych przez linie lotnicze na całym świecie. Jednak na ostateczne konsekwencje tej decyzji trzeba będzie jeszcze poczekać.W Ryanair pasażerowie mogą zabrać na pokład jeden mały bagaż podręczny bez dodatkowych opłat. Standardowe wymiary tego bagażu to: maksymalnieTen bagaż musi zmieścić się pod siedzeniem przed pasażerem. Przykładami takiego bagażu mogą być mała torebka, plecak, czy torba na laptopa.Jeśli pasażerowie chcą przewieźć większy bagaż podręczny, muszą wykupić usługę Priority & 2. Dzięki tej opcji można zabrać:Warto pamiętać, że zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanair mogą ulegać zmianie, dlatego zawsze dobrze jest sprawdzić aktualne informacje na stronie przewoźnika przed planowaną podróżą.Otávio Viana, prezes stowarzyszenia “Citizen’s Voice”, które zajmuje się prawami konsumentów, poinformował, że w toku jest już kilka innych spraw sądowych przeciwko liniom lotniczym, takim jak Ryanair, EasyJet, Wizzair oraz Vueling.Czas pokaże, ale jedno jest pewne – pasażerowie zyskali potężne narzędzie w walce o swoje prawa. Linie lotnicze będą musiały dokładniej przestrzegać przepisów i być bardziej transparentne w swoich praktykach.Nie podano konkretnej trasy, na której odbywał się lot pasażerki Ryanair, która wygrała sprawę w portugalskim sądzie. W takich przypadkach szczegóły dotyczące trasy lotu mogą nie być ujawniane, skupiając się raczej na ogólnej zasadzie i praktykach przewoźnika niż na indywidualnym przypadku.Wyrok sądu w Portugalii odnosi się zatem do ogólnej polityki bagażowej Ryanair, a nie do konkretnej trasy lotu, co ma szersze znaczenie dla wszystkich pasażerów korzystających z usług tej linii lotniczej.Niemniej wiele wskazuje, że ten wyrok może być katalizatorem znaczących zmian w branży lotniczej. Jeśli więcej pasażerów zdecyduje się na dochodzenie swoich praw w sądzie, linie lotnicze mogą być zmuszone do zmiany swoich polityk dotyczących bagażu podręcznego i innych dodatkowych opłat. Może to prowadzić do większej przejrzystości i uczciwości w relacjach między przewoźnikami a pasażerami.