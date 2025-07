Upadłość konsumencka alternatywą dla firm?

Mniej firm, więcej upadłości, ale nie firmowych lecz konsumenckich. Choć w pierwszej połowie bieżącego roku tylko 207 firm ogłosiło bankructwo, to jednocześnie niemal pięć razy więcej byłych przedsiębiorców zdecydowało się na upadłość jako osoby prywatne. Dlaczego właściciele jednoosobowych działalności wolą bankrutować jako konsumenci, a nie jako przedsiębiorcy?

Przeczytaj także: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne: jakie koszty?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego przedsiębiorcy coraz częściej wybierają upadłość konsumencką zamiast firmowej?

Jakie zmiany w przepisach umożliwiły eks przedsiębiorcom skorzystanie z upadłości konsumenckiej?

Jakie ryzyka wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę?

Upadłość firmy droga i pod pewnymi warunkami

Rozpoczęcie procedury związanej z upadłością przedsiębiorcy wiąże się z niemałymi kosztami. Opłata sądowa i zaliczka to aktualnie kwota ponad 8000 złotych. Poza tym, aby upadłość została ogłoszona, muszą być zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne lub majątek, który będzie wystarczający na pokrycie między innymi kosztów postępowania upadłościowego. – wyjaśnia Konrad Latoch z Kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Grozi zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Upadłość konsumencka ma niewątpliwe zalety względem upadłości firmy. Dotyczy to szczególnie niewielkich działalności gospodarczych, gdzie były przedsiębiorca nie zamierza szybko wracać do prowadzenia biznesu. Niestety, taki przedsiębiorca korzystając z upadłości konsumenckiej naraża się na orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 roku do 10 lat za brak złożenia wniosku o upadłość w ustawowym terminie. - tłumaczy Konrad Latoch z Kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Mikroprzedsiębiorcy coraz częściej decydują się na ogłoszenie upadłości jako osoby prywatne. To efekt nowelizacji ustawy „Prawo upadłościowe” z 2020 roku, która zrównuje sytuację byłych przedsiębiorców z konsumentami. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące kiedyś jednoosobową działalność gospodarczą mogą po jej zakończeniu złożyć wniosek o upadłość na takich samych zasadach jak osoby fizyczne. I jak pokazują statystyki, bardzo chętniej z tego korzystają. W 2024 roku aż 2454 byłych przedsiębiorców zamiast upadłości firmy ogłosiło upadłość konsumencką.Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to koszt 30 zł, i to niezależnie od sytuacji majątkowej dłużnika. I choć niskie koszty są zachętą, nie są jedynym powodem rosnącego zainteresowania taką formą upadłości. Upadłość konsumencka pozwala bowiem na skorzystanie z rozwiązań znanych z postępowań wobec firm, np. ustalenie planu spłaty czy częściowe umorzenie zobowiązań. Dla wielu zadłużonych byłych przedsiębiorców to realna szansa na nowy start i wyjście ze spirali długów.Od momentu zmiany przepisów w 2015 roku, liczba upadłości konsumenckich systematycznie rośnie. W pierwszym roku po reformie z rozwiązania tego skorzystało ponad 2 tysiące osób. W całym 2024 roku sądy ogłosiły upadłość konsumencką wobec ponad 21 tysięcy Polaków, wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.