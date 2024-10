Koniec z papierowymi kartami pokładowymi w Ryanair! Co to oznacza dla pasażerów?

Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych, aby uprościć proces obsługi pasażerów i w trosce o ekologię. Co ta zmiana oznacza dla podróżnych? Jakie płyną z niej korzyści? Czy są jakieś wady takiego rozwiązania? Na te pytania odpowiadają eksperci z firmy AirCashBack.

Zmiana w Ryanair, która ma usprawnić podróże

Dlaczego Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych?

W praktyce dla pasażerów oznacza to konieczność korzystania z urządzeń mobilnych podczas podróży. Aby uniknąć problemów, podróżni będą musieli zadbać o dostęp do smartfona lub tabletu z działającym internetem i zainstalowaną aplikacją Ryanair.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jakie korzyści płyną z tej zmiany?

szybsza odprawa na lotnisku bowiem proces skanowania elektronicznej karty pokładowej trwa krócej, co może przełożyć się na krótsze kolejki przy bramkach i większy komfort pasażerów,

mniejsza ilość odpadów papierowych i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko,

większa wygoda gdyż a kartą pokładową dostępną na smartfonie pasażerowie nie muszą obawiać się o jej zgubienie czy przypadkowe zniszczenie,

uproszczony proces rezerwacji i odprawy

Czy są jakieś wady?

Ryanair zdecydował się na wprowadzenie pełnej digitalizacji kart pokładowych. Oznacza to, że już wkrótce podróżni będą korzystać wyłącznie z elektronicznych kart pokładowych, które można pobrać na smartfon za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ryanair lub skanując kod QR dostępny po odprawie online. Zmiana ta wejdzie w życie w nadchodzących miesiącach i obejmie wszystkie loty tej linii.Jednym z głównych powodów rezygnacji z tradycyjnych kart pokładowych jest dążenie do większej efektywności oraz dbałość o ekologię. Dzięki digitalizacji procesów, Ryanair chce ograniczyć ilość odpadów papierowych, co wpisuje się w szersze trendy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej. Dodatkowo cyfrowe karty pokładowe mają przyspieszyć procesy na lotniskach, redukując kolejki i usprawniając odprawę pasażerów.Z perspektywy linii lotniczych w pełni elektroniczny system zmniejsza również ryzyko pomyłek związanych z nieczytelnymi lub zgubionymi papierowymi kartami pokładowymi. Wszystkie informacje będą dostępne bezpośrednio w aplikacji lub w systemie lotniskowym, co zwiększy bezpieczeństwo i precyzję obsługi.W praktyce dla pasażerów oznacza to konieczność korzystania z urządzeń mobilnych podczas podróży. Aby uniknąć problemów, podróżni będą musieli zadbać o dostęp do smartfona lub tabletu z działającym internetem i zainstalowaną aplikacją Ryanair. Warto też pamiętać o naładowaniu baterii przed podróżą, aby nie napotkać problemów podczas odprawy.Jednak dla wielu osób, które już korzystają z elektronicznych kart pokładowych, zmiana ta nie będzie żadnym wyzwaniem. Coraz więcej podróżnych rezerwuje loty i odprawia się online, korzystając z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Dla tych, którzy są jeszcze przyzwyczajeni do papierowych kart, nowy system będzie oznaczał konieczność dostosowania się do współczesnych trendów technologicznych.Mimo wielu zalet, wprowadzenie elektronicznych kart pokładowych może rodzić pewne wyzwania. Niektórzy starsi pasażerowie lub osoby, które nie korzystają regularnie ze smartfonów, mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowego systemu. Dla takich osób Ryanair może być zmuszony przygotować odpowiednie wsparcie lub zaproponować alternatywne rozwiązania.Ryanair wkracza w nową erę podróżowania, stawiając na pełną digitalizację kart pokładowych. Ta rewolucja przyniesie korzyści zarówno pasażerom, jak i środowisku, ale wymaga również od podróżnych dostosowania się do nowych realiów. Zmiana ta wpisuje się w globalny trend digitalizacji usług i jest kolejnym krokiem w stronę uproszczenia podróży lotniczych oraz minimalizacji wpływu na środowisko.Czy podróżni są gotowi na tę rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Ryanair po raz kolejny wyznacza nowe standardy w tanim lataniu.