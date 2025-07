Due diligence w M&A – co ujawnia i dlaczego jest kluczowe?

W świecie transakcji M&A, gdzie nawet niewielkie błędy mogą prowadzić do ogromnych strat, analiza due diligence odgrywa kluczową rolę. Chociaż często bywa postrzegane jako formalność – standardowy zestaw procedur prawnych i finansowych – w praktyce ma znacznie głębsze znaczenie. Profesjonalnie przeprowadzone badanie due diligence nie tylko potwierdza rzeczywistą wartość inwestycji, ale często decyduje o tym, czy transakcja w ogóle dojdzie do skutku, a także na jakich warunkach. Jest to niezbędne narzędzie, które pozwala istotnie ograniczyć ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo obu stronom transakcji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega analiza due diligence w procesie M&A?

Jakie ryzyka najczęściej ujawnia due diligence?

Dlaczego badanie due diligence warto przeprowadzić również po stronie sprzedającego?

Jaką rolę odgrywa w procesie due diligence własność intelektualna?

Czym jest due diligence?

przejęcie przedsiębiorstwa;

nabycie jego akcji lub udziałów;

fuzja spółek;

inwestycja w konkretny projekt firmy.

Realna wartość due diligence

Identyfikacja ukrytych ryzyk:

Due diligence to klucz do ujawnienia niewidocznych na pierwszy rzut oka ryzyk, takich jak obciążenia finansowe, nierozwiązane kwestie prawne, potencjalne spory sądowe czy też inne nieprawidłowości, które mogłyby znacząco wpłynąć na realną wartość transakcji lub narazić nabywcę na nieprzewidziane koszty.

Badanie pozwala nie tylko potwierdzić obecny stan przedsiębiorstwa, ale i przeanalizować podstawy dla prognoz i deklarowanego potencjału rozwoju. Oceniając dokumentację, umowy, dane finansowe i strategię biznesową, inwestorzy mogą ocenić realność potencjalnych zysków i zwrotu inwestycji.

Zidentyfikowane w toku due diligence nieprawidłowości i niepewności mają bezpośrednie przełożenie na wartość spółki lub projektu. Inwestor, mając pełniejszy obraz sytuacji, może negocjować cenę, wprowadzić zabezpieczenia kontraktowe, a nawet uzależnić wypłatę części ceny od określonych warunków.

Bywają sytuacje, w których wyniki badania są na tyle niepokojące, że transakcja zostaje wstrzymana lub definitywnie odrzucona. Paradoksalnie, to również wartość due diligence – pozwala uchronić inwestora przed wejściem w relację, która mogłaby skutkować poważnymi stratami.

Due diligence to nie tylko ocena przeszłości i teraźniejszości, ale także wstęp do planowania przyszłości. Na podstawie zebranych danych możliwe jest lepsze zaplanowanie integracji procesów, wdrożenia standardów compliance, optymalizacji kosztów czy też restrukturyzacji – tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał inwestycji.

Co najczęściej ujawnia due diligence?

braki bądź niezgodności w dokumentacji korporacyjnej;

zaległości podatkowe;

nieprawidłowości w zatrudnieniu - brak umów, niewłaściwe formy współpracy, brak odpowiednich klauzul;

nieuregulowane bądź nieodpowiednio uregulowane prawa własności intelektualnej;

spory sądowe i postępowania egzekucyjne;

brak przejrzystości w relacjach kontraktowych.

Due diligence a własność intelektualna

Dlaczego sprzedawca powinien rozważyć przeprowadzenie badania due diligence?

Podsumowanie