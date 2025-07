Paszport tymczasowy - jak szybko wyrobić paszport przed wyjazdem za granicę

Zdarza się, że w przedwyjazdowym pośpiechu turyści zapominają o sprawdzeniu ważności swojego paszportu. Dopiero na lotnisku lub w przeddzień podróży okazuje się, że dokument jest nieważny lub zaginął. Tylko w ostatnim sezonie z szybkiej ścieżki wyrobienia paszportu tymczasowego skorzystało ponad 4 tysiące osób. Tego rodzaju dokument bywa ostatnią deską ratunku, która pozwala uniknąć utraty wyjazdu i kosztów z nim związanych. Co istotne, paszport tymczasowy można wyrobić nie tylko w urzędach, ale także bezpośrednio na niektórych lotniskach w Polsce - nawet na kilkadziesiąt minut przed odlotem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są różnice między paszportem tymczasowym a standardowym dokumentem paszportowym

W jakich sytuacjach można ubiegać się o paszport tymczasowy, np. w nagłych wyjazdach

Gdzie i za ile można wyrobić paszport tymczasowy, także za granicą

Dlaczego paszport tymczasowy może uratować wyjazd w przypadku utraty lub braku ważnego dokumentu



Czym różni się paszport tymczasowy od zwykłego

Jak i gdzie uzyskać paszport tymczasowy

Dokąd potrzebny jest paszport

Utrata biletu na lot przez brak dokumentu

Paszport tymczasowy to uproszczony dokument podróży, wydawany w wyjątkowych sytuacjach i na krótszy okres niż paszport tradycyjny. Nie zawiera danych biometrycznych, a jego okres– zwykle jednak dostosowywany jest do konkretnej podróży. Zwykły paszport dla osoby dorosłej ważny jest 10 lat i zawiera dane biometryczne (w tym odciski palców i zdjęcie w formacie cyfrowym).Dokument tymczasowy może być wydany np. w przypadku pilnego wyjazdu służbowego, nagłej podróży rodzinnej, utraty paszportu czy jego uszkodzenia, gdy nie ma czasu na wyrobienie pełnoprawnego dokumentu.Paszport tymczasowy można otrzymać w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, bez względu na miejsce zameldowania. Co więcej, działa również kilka. To szczególnie przydatna opcja, gdy problem z dokumentem wychodzi na jaw tuż przed odprawą.Na lotnisku. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości, zdjęcie paszportowe oraz kartę płatniczą – na lotnisku nie przyjmuje się gotówki. W urzędach poza lotniskami czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od 2 do 14 dni, w zależności od aktualnego obłożenia.Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego w Polsce to 30 zł. W zagranicznych konsulatach ceny i procedury mogą się różnić w zależności od kraju.Paszport wymagany jest w przypadku. Należy go posiadać m.in. przy wyjazdach do: Turcji, Egiptu, Tunezji, Albanii, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Dominikany czy na Malediwy.Z kolei podróżując do państw UE lub strefy Schengen, takich jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Grecja czy Chorwacja, wystarczy dowód osobisty. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie kraje spoza UE akceptują paszporty tymczasowe – podobnie jak nie każda linia lotnicza. Przed wylotem należy więc sprawdzić zasady wjazdu do danego państwa i wymagania przewoźnika.Brak ważnego paszportu to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których pasażerowie nie zostają dopuszczeni do odprawy – informuje AirCashBack, zajmujący się pomocą pasażerom linii lotniczych. W takiej sytuacjiSzybkie uzyskanie paszportu tymczasowego – szczególnie na lotnisku – może pozwolić uniknąć takich strat. Jeśli zauważymy brak dokumentu na kilka godzin przed wylotem, warto jak najszybciej udać się do punktu paszportowego i rozpocząć procedurę. W wielu przypadkach może to uratować wakacyjny plan.