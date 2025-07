Praca w upały: limity maksymalnej temperatury w pracy już od 2027 roku

Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, rosnącymi temperaturami i coraz częstszymi falami upałów, rośnie znaczenie regulacji chroniących zdrowie pracowników. Obecnie obowiązujące przepisy BHP nie określają górnej granicy temperatury w miejscu pracy - to luka, którą ma wypełnić projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapowiedziane we wtorek zmiany mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku.

Przeczytaj także: Bezpieczeństwo pracowników w upały - czas na nowe regulacje?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe limity temperatury w miejscu pracy mają obowiązywać od 2027 roku.

Jakie obowiązki będą spoczywać na pracodawcach podczas upałów.

Jakie działania techniczne i organizacyjne można wdrożyć, by chronić pracowników.

Jakie są obecne przepisy dotyczące pracy w wysokich temperaturach i jakie kary grożą za ich nieprzestrzeganie.

Co się zmieni?

Co obowiązuje już teraz?

Co warto wiedzieć?

Przeczytaj także: Upał a obowiązki pracodawcy

Projekt przewiduje wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, powyżej których określone rodzaje prac będą czasowo wstrzymywane:oraz. Zaprzestanie pracy będzie możliwe wyłącznie w czasie rzeczywistego przekroczenia tych wartości, a nie w oparciu o prognozy pogody.Dodatkowo,(28°C dla prac lekkich i biurowych, 25°C dla prac ciężkich w pomieszczeniach oraz 25°C dla wszystkich prac na zewnątrz),. Mogą to być rozwiązania techniczne (np. wentylacja, osłony termiczne) lub organizacyjne (np. zmiana godzin pracy, przerwy, home office), ustalane po konsultacjach z pracownikami.Jak podkreśla resort, nowe przepisy mają być nie tylko realnym wsparciem dla pracowników, ale też możliwe do wdrożenia w praktyce – dlatego podlegają szerokim konsultacjom z partnerami społecznymi.Choć nowe przepisy wejdą w życie najwcześniej za dwa lata, już dziś pracodawcy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo termiczne pracowników – zarówno na podstawie kodeksu pracy, jak i obecnych przepisów BHP.Podstawowym obowiązkiem dotyczącym pracy podczas upałów jest. Przysługuje on podczas prac na otwartej przestrzeni przy temperaturze wyższej niż 25°C oraz w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze powyżej 28°C. Wypłacenie ekwiwalentu za brak napojów nie jest możliwe, a niespełnienie obowiązków w tym zakresie wiąże się z karą w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W razie trudnych warunków termicznych pracownicy mają także prawo otrzymywaćPracodawcy mogą także podejmować, takie jak skrócenie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych przerw czy wysłanie pracowników na pracę zdalną. Takie rozwiązania nie wiążą się jednak z obniżeniem wynagrodzenia.Polskie prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku montowania systemów klimatyzacji. Firmy decydujące się na to rozwiązanie powinny jednak pamiętać o ich serwisie przynajmniej raz na pół roku, a także o bieżącym utrzymaniu urządzeń w czystości. Regularna konserwacja pozwoli uniknąć awarii, a także dostosować rozwiązania do ewentualnych zmian w regulacjach prawnych.Należy pamiętać także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to szczególnie istotne w biurach, gdzie pracownicy najczęściej samodzielnie regulują klimatyzatory.Wysokie temperatury mogą nie tylko pogarszać samopoczucie, ale prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych: odwodnienia, udarów cieplnych, a nawet zagrożenia życia. Warto zatem edukować zespół w zakresie pierwszej pomocy, nawyków żywieniowych i odpowiedniego nawodnienia – to podstawowe działania prewencyjne, które mogą zapobiec tragedii.Zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy,