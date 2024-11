Opłata za bagaż wyższa niż cena biletu? Absurdalne opłaty Ryanaira

Tanie linie lotnicze kuszą atrakcyjnymi cenami biletów, jednak eksperci z firmy AirCashBack zwracają uwagę na fakt, że często nie uwzględniają one opłat dodatkowych - za bagaż czy priorytetowy boarding - które mogą znacznie podnieść koszt biletu.

Przeczytaj także: Dopłata za bagaż podręczny nielegalna? Ryanair przegrywa w sądzie

Dlaczego pasażerka musiała dopłacić za bagaż?

Polityka bagażowa Ryanaira

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak unikać wysokich opłat za bagaż? Każda linia lotnicza ma swoje restrykcyjne zasady dotyczące rozmiarów i wagi bagażu. Warto zapoznać się z dokładnymi wymiarami dozwolonych torb podręcznych oraz bagaży rejestrowanych, aby uniknąć problemów na lotnisku.

Jak unikać wysokich opłat za bagaż?

Rezerwuj bagaż wcześniej – wiele linii lotniczych umożliwia wykupienie bagażu już podczas rezerwacji biletu, co często wiąże się z niższymi kosztami niż zakup dodatkowego bagażu bezpośrednio na lotnisku. Warto więc sprawdzić dostępne opcje, takie jak bagaż podręczny czy rejestrowany, w trakcie zakupu biletu, aby zaoszczędzić na późniejszych dopłatach. Niekiedy taniej jest dodać bagaż już na etapie rezerwacji, niż dokonywać tego w dniu lotu, kiedy ceny mogą być znacznie wyższe. Sprawdź dokładne wymiary i wagę bagażu – każda linia lotnicza ma swoje restrykcyjne zasady dotyczące rozmiarów i wagi bagażu. Warto zapoznać się z dokładnymi wymiarami dozwolonych torb podręcznych oraz bagaży rejestrowanych, aby uniknąć problemów na lotnisku. Na przykład, w Ryanairze standardowy bagaż podręczny nie może przekroczyć 40 cm x 20 cm x 25 cm, a w przypadku wykupienia opcji „Priority” można zabrać bagaż o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm. Zwracając uwagę na te szczegóły, unikniesz dodatkowych opłat za nadbagaż. Znajomość zasad przewoźnika – każda linia lotnicza ma swoje unikalne zasady dotyczące bagażu, dlatego przed każdą podróżą warto dokładnie zapoznać się z polityką bagażową przewoźnika. Często linie lotnicze zmieniają swoje regulacje, dlatego warto sprawdzić najnowsze informacje na stronie internetowej firmy lub skontaktować się z jej obsługą klienta. Upewnij się, czy możesz zabrać dodatkowy bagaż, ile kosztują opcje, takie jak „Priority & 2 Cabin Bags” i jakie są zasady dotyczące bagażu rejestrowanego.

Przeczytaj także: Overbooking a prawa pasażerów

Eksperci z AirCashBack z omawiają tu przypadek pasażerki lecącej liniami Ryanair z Palma de Mallorca do Liverpoolu, która kupiła bilet za 60 euro, a dopłaciła aż 90 euro za nadmiarowy bagaż.Pasażerka podróżowała bez wykupionej opcji „Priority”, która pozwala na zabranie większego bagażu podręcznego. Zamiast tego, miała prawo tylko do zabrania małej torby. Na lotnisku obsługa uznała, że jej bagaż jest zbyt duży, co wymagało dopłaty – zaskoczyło to podróżną, która nie była świadoma aż tak restrykcyjnych zasad.W Ryanairze obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące bagażu podręcznego. Standardowy bagaż, który pasażer może zabrać na pokład, nie może przekraczać wymiarów 40 cm x 20 cm x 25 cm. Pasażerowie, którzy chcą zabrać większy bagaż, mogą wykupić opcję „Priority & 2 Cabin Bags”, która pozwala na zabranie torby o wymiarach do 55 cm x 40 cm x 20 cm oraz dodatkowego bagażu, np. torby na laptopa. Koszt tej opcji to zazwyczaj 6–8 euro w jedną stronę, w zależności od terminu zakupu.Pasażerowie, którzy nie wykupili tej opcji i nie mieszczą się w dopuszczalnych wymiarach, są zmuszeni do dopłacenia za dodatkowy bagaż. Ceny mogą sięgać nawet 90 euro, jak miało to miejsce w tej sytuacji.Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z dodatkowymi opłatami za bagaż, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które pomogą w zaplanowaniu podróży i uniknięciu zbędnych kosztów.Dzięki tym prostym krokom, będziesz lepiej przygotowany do podróży i unikniesz niespodzianek związanych z nieprzewidzianymi opłatami, które mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt biletu. Odpowiednie zaplanowanie bagażu jest kluczem do komfortowej i ekonomicznej podróży.Podróżni, którzy nie zapoznają się szczegółowo z zasadami tanich linii, mogą być narażeni na dodatkowe opłaty - dodają eksperci ds. pasażerów z AirCashBack. Sytuacje takie pokazują, jak ważne jest przygotowanie się do podróży i znajomość zasad przewoźnika, aby uniknąć zbędnych kosztów.Sytuacja pasażerki Ryanaira z Palma de Mallorca do Liverpoolu jest przykładem na to, że tanie bilety mogą wiązać się z wysokimi kosztami dodatkowymi. Choć niskie ceny kuszą, to za dodatkowe usługi, jak bagaż czy boarding, trzeba często dopłacić, co może znacząco zwiększyć całkowity koszt podróży.Choć z pozoru niskie ceny biletów oferowane przez tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair, wydają się być bardzo atrakcyjne, rzeczywisty koszt podróży może być znacznie wyższy, niż początkowo zakładaliśmy. Pasażerowie, którzy decydują się na zakup biletów w promocji, często zapominają, że do ceny samego biletu dochodzą dodatkowe opłaty, które mogą przekroczyć wartość samego biletu.W przypadku Ryanaira , koszt podstawowego biletu może wynosić zaledwie kilkadziesiąt euro, jednak na przykład bagaż podręczny o większych wymiarach, priorytetowy boarding czy nawet możliwość wyboru miejsca na pokładzie, wiążą się z dodatkowymi kosztami. Pasażerowie, którzy nie zapoznają się dokładnie z polityką bagażową przewoźnika, mogą zostać zaskoczeni wysokimi opłatami za nadbagaż lub brak wykupienia opcji „Priority & 2 Cabin Bags”. Wspomniana sytuacja z Palma de Mallorca, gdzie pasażerka zapłaciła więcej za bagaż niż za bilet, pokazuje, jak łatwo zapomnieć o tych ukrytych kosztach.Co więcej, tanie linie lotnicze często oferują tylko podstawowy, minimalny zestaw usług, a za każdą dodatkową usługę, jak rezerwacja miejsca czy dodatkowe udogodnienia, trzeba dopłacić. To, co w teorii wydaje się atrakcyjną ofertą, w praktyce może szybko stać się niekorzystne, jeśli pasażer nie jest świadomy wszystkich dodatkowych kosztów.Dlatego, decydując się na podróż z tanimi liniami, warto dokładnie zaplanować każdy aspekt podróży, od bagażu po dodatkowe opcje, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku. Chociaż tanie bilety kuszą swoją ceną, często finalna suma za podróż może być znacznie wyższa niż początkowy koszt biletu, szczególnie jeśli nie uwzględnimy wszystkich dodatkowych opłat.