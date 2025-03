E-papieros na pokładzie, czyli czego nie wolno robić pasażerom w samolocie

Nieodpowiednie zachowanie pasażerów na pokładach samolotów może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak mandat karny, usunięcie z samolotu czy nawet zakaz lotów. Czego nie wolno robić pasażerom na pokładzie samolotu? Przypominają eksperci z AirCashBack.

Nieodpowiedzialne zachowanie na wysokości

Niechlubne przypadki z przeszłości

Awantura na pokładzie Ryanaira, gdzie grupa pijanych Polaków lecących do Wielkiej Brytanii zaczęła głośno się awanturować i ignorować polecenia załogi. Samolot został zmuszony do awaryjnego lądowania w Niemczech, gdzie agresywni pasażerowie zostali zatrzymani.

W innym przypadku Polak próbował dostać się do samolotu bez biletu, wywołując zamieszanie na lotnisku w Oslo.

Nietrzeźwy pasażer na trasie z Warszawy do Nowego Jorku uderzył stewardessę po tym, jak odmówiła mu kolejnego drinka.

Załoga kontra nietrzeźwi pasażerowie

E-papierosy są zabronione na pokładzie samolotu Palenie papierosów i e-papierosów, w tym także w toaletach, jest zabronione.

Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania

Czego nie wolno robić pasażerom na pokładzie samolotu

Palenie papierosów i e-papierosów – w tym także w toaletach.

– w tym także w toaletach. Spożywanie własnego alkoholu – na pokładzie można pić jedynie napoje zakupione u przewoźnika.

– na pokładzie można pić jedynie napoje zakupione u przewoźnika. Ignorowanie poleceń załogi – w tym odmowa zapięcia pasów, podnoszenia oparcia fotela czy wyłączenia urządzeń elektronicznych.

– w tym odmowa zapięcia pasów, podnoszenia oparcia fotela czy wyłączenia urządzeń elektronicznych. Agresywne zachowanie – krzyki, groźby, przemoc wobec innych pasażerów czy załogi.

– krzyki, groźby, przemoc wobec innych pasażerów czy załogi. Wchodzenie do kabiny pilotów – dostęp do kokpitu mają tylko upoważnione osoby.

Eksperci z AirCashBack opisują zdarzenie, do jakiego doszło ostatnio na pokładzie samolotu linii Wizz Air, który miał lecieć z Warszawy do Alicante. Trzech Polaków zakłócało porządek. Mężczyźni ignorowali upomnienia załogi, a na koniec postanowili zapalić e-papierosy – co jest surowo zabronione na pokładzie.Kapitan samolotu natychmiast podjął decyzję o ich wycofaniu z rejsu i wezwaniu służb. Funkcjonariusze Straży Granicznej szybko opanowali sytuację, wyprowadzając awanturników z pokładu. Mężczyźni, w wieku 32, 33 i 34 lat, zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych, gdzie nałożono na nich mandaty karne. Cała trójka przyjęła kary bez zastrzeżeń.Straż Graniczna przypomniała w oficjalnym komunikacie, że na pokładach samolotów oraz na lotniskach obowiązują rygorystyczne zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży wszystkim pasażerom. Naruszanie tych zasad może prowadzić do interwencji służb, kar finansowych, a w skrajnych przypadkach – nawet zakazu lotów.Niestety, nie jest to pierwszy raz, kiedy Polacy znaleźli się w centrum uwagi z powodu niewłaściwego zachowania na pokładzie samolotu. W ostatnich latach media wielokrotnie informowały o skandalicznych wybrykach naszych rodaków jak:Załoga samolotu ma kilka sposobów na kontrolowanie, czy pasażerowie są pod wpływem alkoholu . Stewardzi są szkoleni, aby rozpoznawać objawy nietrzeźwości, takie jak bełkotliwa mowa, nadmierna pewność siebie czy agresywne zachowanie. W razie podejrzeń mogą odmówić sprzedaży alkoholu na pokładzie, a w skrajnych przypadkach poprosić kapitana o wezwanie służb porządkowych jeszcze przed startem. W niektórych liniach lotniczych wprowadza się testy trzeźwości dla pasażerów, jeśli ich zachowanie wzbudza poważne podejrzenia.Linie lotnicze i służby porządkowe coraz częściej reagują stanowczo – agresywni pasażerowie mogą zostać ukarani wysokimi grzywnami, zakazem lotów na danej trasie, a nawet trafić przed sąd.Zdaniem eksperta ds. praw pasażerów z AirCashBack, linie lotnicze mają szeroki wachlarz narzędzi do walki z nieodpowiedzialnym zachowaniem pasażerów. Pasażerowie często nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe. Linie lotnicze mogą nie tylko usunąć problematycznych podróżnych przed startem, ale również obciążyć ich kosztami opóźnienia lotu lub awaryjnego lądowania. Dodatkowo, agresywne zachowanie może skutkować wpisaniem na listę osób objętych zakazem lotów u danego przewoźnika, a nawet postępowaniem karnym w przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.Ekspert podkreśla również, że coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których linie lotnicze pozywają niesfornych pasażerów o odszkodowania za straty finansowe. Przykładem jest incydent na pokładzie Ryanaira w kwietniu 2024 roku, kiedy to pasażer lecący z Dublina na Lanzarote zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Porto. W efekcie 160 pasażerów musiało spędzić noc w Portugalii, a linia lotnicza poniosła koszty w wysokości ponad 15 tysięcy euro. W związku z tym Ryanair pozwał niesfornego pasażera, domagając się zwrotu poniesionych strat.Pasażerowie mają obowiązek przestrzegać przepisów linii lotniczych i zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim osobom na pokładzie. Oto lista rzeczy, które są surowo zabronione:Nieodpowiedzialne zachowanie pasażerów to problem, który wpływa nie tylko na ich własne podróże, ale również na komfort i bezpieczeństwo innych osób na pokładzie. Ostatnie wydarzenia pokazują, że służby i linie lotnicze nie zamierzają tolerować takich sytuacji. Warto więc pamiętać, że lekkomyślność i brak kultury mogą skończyć się nie tylko przymusowym opuszczeniem samolotu, ale i poważnymi konsekwencjami prawnymi.