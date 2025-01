Ryanair ogłosił, że zrezygnuje z papierowych kart pokładowych. Proces ten zamierza rozpocząć już w maju 2025 roku.

Koniec z papierowymi kartami pokładowymi

Pracujemy nad wyeliminowaniem papierowych kart pokładowych i chcemy, żeby wszyscy pasażerowie odprawiali się tylko przy użyciu naszej aplikacji. Chcemy, aby ten projekt ruszył w maju 2025 roku i wierzymy, że nam się uda, bo chcą tego sami nasi pasażerowie – mówił McGuinness w rozmowie z Fly4free.pl.

Dlaczego Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ryanair rezygnuje z papierowych kart pokładowych Ryanair planuje rozpoczęcie eliminowania papierowych kart pokładowych w maju 2025 roku. Wówczas wszyscy pasażerowie tej linii lotniczej będą musieli przechodzić odprawę i korzystać z cyfrowych kart pokładowych wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Czy wkrótce wszystkie linie lotnicze pójdą w ślady Ryanair?

Reakcja pasażerów i korzyści

Perspektywy dla branży lotniczej

Ryanair, jedna z największych tanich linii lotniczych w Europie, podjęła decyzję, która wpłynie na sposób podróżowania milionów pasażerów. Jak poinformował Jason McGuinness, dyrektor ds. handlowych w linii, do maja 2025 roku Ryanair zamierza całkowicie wyeliminować papierowe karty pokładowe. W zamian pasażerowie będą odprawiać się wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej linii.Zmiana, która wydaje się być krokiem w przyszłość, ma na celu uproszczenie procesu odprawy i zwiększenie komfortu pasażerów. Odprawy online i cyfrowe karty pokładowe stają się coraz bardziej popularne wśród podróżujących, którzy cenią sobie wygodę i szybkość. Wybór aplikacji mobilnych jako jedynego narzędzia do odprawy pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zredukować zużycie papieru, co pozytywnie wpłynie na środowisko.Dzięki aplikacji mobilnej pasażerowie będą mieli dostęp do swoich biletów w każdej chwili, bez potrzeby drukowania papierowych kart. Ponadto, rozwiązanie to eliminuje problem zagubionych lub uszkodzonych kart pokładowych, co ułatwi życie podróżującym.Ryanair planuje rozpoczęcie eliminowania papierowych kart pokładowych w maju 2025 roku. Wówczas wszyscy pasażerowie tej linii lotniczej będą musieli przechodzić odprawę i korzystać z cyfrowych kart pokładowych wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej. Z kolei inne linie lotnicze, takie jak Wizz Air czy easyJet, już teraz oferują możliwość skorzystania z kart pokładowych w wersji elektronicznej, chociaż nadal zachowują papierową wersję jako alternatywę.Jak dodają eksperci ds. pasażerów z AirCashBack, z pewnością jest to przyszłość odprawy pasażerskiej, której cyfryzacja staje się coraz bardziej powszechna i nieunikniona. Jednak ważne będzie zapewnienie pasażerom wygody i wyboru, a także wprowadzenie rozwiązań wspierających osoby, które nie są zaznajomione z nowoczesnymi technologiami.Ryanair przekonuje, że rezygnacja z papierowych kart pokładowych to odpowiedź na potrzeby samych pasażerów, którzy coraz częściej korzystają z aplikacji mobilnych do zarządzania swoimi podróżami. Współczesne technologie pozwalają na szybki dostęp do wszystkich informacji związanych z lotem, a aplikacje mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia. Dzięki temu, zamiast stać w kolejkach po papierowe bilety, pasażerowie będą mogli w kilka kliknięć uzyskać wszystkie niezbędne informacje i przejść przez odprawę.Dodatkowo, cyfryzacja procesów odprawy pasażerskiej przyczyni się do skrócenia czasu spędzanego na lotnisku. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak skanowanie kodów QR czy identyfikacja biometryczna, pasażerowie będą mogli przejść przez wszystkie etapy odprawy znacznie szybciej, co pozytywnie wpłynie na płynność obsługi na lotniskach.Jest to kolejny przykład na to, jak cyfryzacja wpływa na branżę lotniczą. Pasażerowie korzystający z aplikacji mobilnych będą mogli łatwo zarządzać swoimi biletami, co ma duży wpływ na wygodę podróży. Warto jednak pamiętać, że takie zmiany mogą wiązać się z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza dla osób, które nie są przyzwyczajone do korzystania z technologii mobilnych. Ważne jest, aby przewoźnicy zadbali o odpowiednie wsparcie techniczne i edukację dla pasażerów – podkreślają eksperci z AirCashBack.Rezygnacja z papierowych kart pokładowych przez Ryanair to tylko jeden z wielu przykładów zmiany w branży lotniczej, która coraz bardziej kieruje się w stronę technologii. Wiele innych linii lotniczych również stopniowo wprowadza rozwiązania oparte na cyfryzacji, by ułatwić podróże i zwiększyć komfort pasażerów.Kolejnym krokiem w tym kierunku mogą być technologie biometryczne, które w przyszłości mogą zastąpić nie tylko papierowe bilety, ale także cyfrowe karty pokładowe. Zamiast skanować kod QR, pasażerowie mogliby przejść przez bramki lotniskowe, prezentując tylko swoją twarz lub odcisk palca.