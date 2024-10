Linie lotnicze vs nietrzeźwi pasażerowie. Ryanair i Wizz Air zaostrzają zasady

Od czasu do czasu media nagłaśniają incydenty z udziałem pijanych pasażerów na pokładach samolotów. Ryanair i Wizz Air dostrzegając skalę problemu, zaostrzają swoje zasady wobec nietrzeźwych pasażerów. Linie lotnicze są coraz bardziej zdeterminowane, żeby ten problem rozwiązać. Czy obecnie sprawdzana jest trzeźwość pasażerów? Jakie konsekwencje mogą ponosić pijani podróżni? O tym - eksperci z AirCashBack.

Jak sprawdzana jest trzeźwość pasażerów przed wejściem na pokład?

Ocena wizualna i zachowanie pasażera. Personel naziemny i lotniskowy jest przeszkolony do rozpoznawania objawów nietrzeźwości, takich jak chwiejny krok, bełkotliwa mowa czy agresywne zachowanie. W takich przypadkach pasażer może nie zostać wpuszczony na pokład.

Decyzja załogi samolotu. Stewardzi i stewardessy również mogą ocenić stan pasażera przed startem. Jeśli osoba wydaje się być pod wpływem alkoholu, załoga ma prawo poprosić o jej wyprowadzenie z samolotu.

Alkomaty na lotniskach. Na niektórych lotniskach stosuje się przenośne alkomaty, choć jest to rzadkość. Personel ochrony może z nich skorzystać w sytuacjach, gdy stan pasażera budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa lotu. Ryanair i Wizz Air sugerują wprowadzenie alkomatów na większą skalę, szczególnie na lotniskach, gdzie liczba incydentów związanych z alkoholem jest wysoka.

Konsekwencje dla nietrzeźwych pasażerów

Odmowa wejścia na pokład. Zarówno obsługa naziemna, jak i załoga mają prawo odmówić wejścia na pokład, jeśli pasażer jest pod wpływem alkoholu.

Zarówno obsługa naziemna, jak i załoga mają prawo odmówić wejścia na pokład, jeśli pasażer jest pod wpływem alkoholu. Kary finansowe. W niektórych krajach pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną za zakłócanie porządku na lotnisku lub na pokładzie.

W niektórych krajach pasażerowie mogą zostać ukarani grzywną za zakłócanie porządku na lotnisku lub na pokładzie. Zakaz latania. Linie lotnicze, takie jak Ryanair i Wizz Air, mogą wprowadzić czasowy lub stały zakaz latania dla pasażerów, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa.

Obecne przepisy dotyczące nietrzeźwych pasażerów

Rygorystyczne podejście Ryanaira i Wizz Aira

Rygorystyczne podejście Ryanaira i Wizz Aira

Możliwe zmiany w przepisach

Zakaz sprzedaży alkoholu na pokładzie, szczególnie na krótkich trasach europejskich, gdzie najczęściej dochodzi do incydentów.

Zakaz wnoszenia alkoholu kupionego w strefie bezcłowej.

Czarne listy pasażerów. Stałe wpisanie na taką listę może oznaczać zakaz latania z danymi liniami.

Dlaczego problem jest poważny?

Przyszłość podróży lotniczych bez alkoholu?

Choć nie ma standardowych procedur testowania pasażerów na trzeźwość przed lotem, linie lotnicze oraz obsługa naziemna mają pewne narzędzia, które pomagają ograniczyć problem nietrzeźwych podróżnych.Pasażerowie uznani za nietrzeźwych mogą spodziewać się poważnych konsekwencji:Zgodnie z międzynarodowymi przepisami lotniczymi, osoby pod wpływem alkoholu nie mogą być wpuszczane na pokład samolotu, jeśli ich stan stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Linie lotnicze mają prawo odmówić przewozu takim pasażerom. W krajach Unii Europejskiej obowiązują także przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które jasno określają obowiązek załogi do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom.W praktyce oznacza to, że załoga samolotu może odmówić serwowania alkoholu lub poprosić o natychmiastowe opuszczenie pokładu, jeśli pasażer stwarza zagrożenie. Eksperci ds. pasażerów z firmy AirCashBack, tłumaczą, że te przepisy mają na celu zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na pokładzie.Ryanair i Wizz Air zaostrzają swoje zasady wobec pijanych pasażerów. Oznacza to, że osoby, które łamią przepisy, mogą znaleźć się na tzw. „czarnej liście”, co uniemożliwi im latanie tymi liniami w przyszłości. Słowa Michaela O'Leary'ego, który zapowiedział „nie będziesz już latać”, wyraźnie wskazują na powagę, z jaką przewoźnicy podchodzą do problemu nietrzeźwych pasażerów.Dodatkowo Ryanair apeluje o zakaz sprzedaży alkoholu na lotniskach przed godziną 10:00 oraz o ściślejszą kontrolę sprzedaży napojów wyskokowych.Linie lotnicze domagają się wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących spożywania alkoholu. Wśród propozycji zmian znajdują się:Pijani pasażerowie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Agresywne zachowania, próby wtargnięcia do kokpitu, a nawet fizyczne ataki na załogę zdarzają się coraz częściej. Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżnym, a alkohol często bywa katalizatorem takich incydentów.Czy czeka nas przyszłość, w której alkohol na pokładzie będzie zakazany? Ryanair i Wizz Air zasugerowali, że taka opcja jest możliwa, jeśli pasażerowie nie nauczą się odpowiedzialnego zachowania. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu wszystkich pasażerów.Ostatecznie dyskusja o alkoholu na pokładzie będzie kontynuowana, a zmiany w regulacjach mogą znacząco wpłynąć na przyszłość podróży lotniczych.