Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Austrii uznał, że tanie linie lotnicze Wizz Air stosowały nieuczciwe praktyki i naruszały prawa konsumentów. Przewoźnik został zobowiązany do wypłaty rekompensat w wysokości 40 euro na osobę. Łącznie zwroty mogą wynieść miliony euro. Dodatkowo Wizz Air musi przekazać klientom nowe bony podarunkowe oraz dostosować swój regulamin do obowiązujących przepisów.

Przełomowy wyrok przeciwko Wizz Air

81 nielegalnych zapisów w regulaminie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tomáš Urbánek z Pixabay Wizz Air ukarany za naruszanie praw konsumentów Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Austrii uznał 81 z 88 analizowanych klauzul Wizz Air za niezgodne z prawem. Przewoźnik został zobowiązany do wypłaty rekompensat w wysokości 40 euro na osobę.

Opłata za odprawę na lotnisku

Wizz Air pobierał 40 euro (około 170 zł) od pasażerów, którzy nie dokonali odprawy online. Sąd uznał, że informacja o opłacie była ukryta w regulaminie, co czyniło ją nielegalną.

Przewoźnik zwracał środki wyłącznie w formie kredytu na konto Wizz Air, bez uzyskania wyraźnej zgody pasażerów. Sąd orzekł, że praktyka ta narusza prawa konsumentów.

Bony były ważne tylko przez 12 miesięcy, co sąd uznał za zbyt krótki okres. Nakazano wydłużenie ich ważności oraz umożliwienie klientom odzyskania środków w gotówce.

Wizz Air wymagał składania reklamacji wyłącznie przez własny portal internetowy, co utrudniało pasażerom dochodzenie roszczeń. Dotyczyło to zwłaszcza klientów, którzy kupili bilety przez pośredników. Sąd nakazał uproszczenie tej procedury.

Zwrot pieniędzy i zmiany w regulaminie

To ważny sygnał dla całej branży

Nowe bony podarunkowe i przejrzyste zasady

Analiza regulaminu Wizz Air wykazała aż 81 nielegalnych zapisów, które utrudniały pasażerom dochodzenie swoich praw i generowały ukryte koszty. Choć wyrok dotyczy Austrii, istnieje możliwość, że przewoźnik zdecyduje się na podobne zmiany także w innych krajach. Czy inne linie lotnicze pójdą w jego ślady?Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości w Austrii uznał 81 z 88 analizowanych klauzul Wizz Air za niezgodne z prawem. Decyzja sądu pokazuje, że linie lotnicze nie mogą swobodnie nakładać ukrytych opłat ani narzucać pasażerom niekorzystnych zasad zwrotu pieniędzy. Eksperci podkreślają, że wyrok może stanowić precedens dla całej branży lotniczej.Najważniejsze nielegalne zapisy:Decyzja sądu zobowiązuje Wizz Air do dostosowania swojego regulaminu i wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad.Wizz Air zgodził się na wdrożenie zmian wynikających z wyroku. Pasażerowie, którzy zapłacili za odprawę na lotnisku, otrzymają zwrot 40 euro. Dodatkowo linia lotnicza wydłuży ważność voucherów z 12 miesięcy do 5 lat.Przewoźnik zapowiedział również uruchomienie specjalnej strony internetowej, gdzie poszkodowani klienci będą mogli składać wnioski o zwrot środków. Choć wyrok dotyczy Austrii, niewykluczone, że nowe zasady zostaną wprowadzone również w innych krajach, co mogłoby oznaczać korzyści dla polskich pasażerów.Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości w Austrii to jasny sygnał dla linii lotniczych, że ukryte opłaty i niejasne regulaminy nie będą tolerowane – komentują eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack. Przewoźnicy nie mogą przerzucać na klientów nadmiernych kosztów, takich jak opłaty za odprawę na lotnisku czy niekorzystne zasady zwrotów. To precedens, który może otworzyć drogę do podobnych postępowań w innych krajach – dodają.Jeżeli Wizz Air zdecyduje się na globalne dostosowanie regulaminu, polscy pasażerowie również mogą na tym skorzystać.W ramach rekompensaty przewoźnik zaoferuje także bony podarunkowe na przyszłe loty. Szczegóły dotyczące ich realizacji nie zostały jeszcze ujawnione, ale linia lotnicza zobowiązała się do przedstawienia szczegółowego planu wdrażania nowej polityki.Oprócz zwrotu środków i wprowadzenia bonów, Wizz Air będzie musiał dostosować swój regulamin do obowiązujących norm, co może stanowić ważny krok w stronę większej ochrony praw pasażerów.