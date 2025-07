Lotniska luzują limity na płyny w bagażu podręcznym – koniec ze 100 ml?

Lotnisko w Edynburgu zniosło limit 100 ml – teraz odlatujący z niego pasażerowie mogą mieć ze sobą nawet 2 litry płynów w jednej butelce! Rewolucja podróżna właśnie się zaczęła, ale uwaga – nie wszędzie te zmiany już obowiązują. Sprawdź, co się zmienia i czy Polska dołączy do rewolucji lotniskowej.

Na czele zmian stoi lotnisko w Edynburgu, które jako pierwsze w Szkocji zniosło obowiązujący do tej pory limit 100 ml na pojemnik z płynem. Nowa regulacja pozwala pasażerom przewozić nawet do 2 litrów płynów w butelkach o większej pojemności.Co więcej, nie ma już ograniczeń co do liczby takich butelek w bagażu podręcznym – pod warunkiem, że są szczelnie zamknięte.Zmiana jest możliwa dzięki nowoczesnym urządzeniom do skanowania bagażu, które znacznie usprawniają kontrolę i zwiększają bezpieczeństwo, eliminując konieczność wyjmowania butelek na taśmę podczas kontroli bezpieczeństwa. Dzięki temu pasażerowie mogą pozostawić swoje płyny w walizkach, co przyspiesza i ułatwia cały proces przechodzenia przez kontrolę.Jak wygląda sytuacja z naczyniami wielokrotnego użytku, takimi jak metalowe butelki na wodę czy termosy? Te pojemniki muszą być puste podczas kontroli bezpieczeństwa, ale mogą zostać napełnione dopiero po przejściu kontroli.Warto dodać, że oprócz płynów, pasażerowie nie muszą już wyjmować także elektroniki – laptopów czy tabletów – z bagażu podręcznego. Pewne zasady pozostają jednak bez zmian, takie jak obowiązek zdjęcia kurtki, paska oraz opróżnienia kieszeni.Podobne zmiany wprowadziło także lotnisko w Birmingham w Anglii, gdzie również zniesiono limit 100 ml i pozwolono na przewóz płynów w butelkach do 2 litrów bez konieczności ich wyjmowania podczas kontroli.Mimo że Edynburg i Birmingham pioniersko wprowadzają łagodniejsze regulacje, większość lotnisk na świecie, zwłaszcza w Europie oraz w Polsce, wciąż stosuje dotychczasowe limity. Oznacza to, że nadal obowiązuje zasada przewozu płynów w pojemnikach do 100 ml, które muszą zmieścić się w przezroczystej, zamykanej torebce o pojemności do 1 litra. Pasażerowie są zobowiązani do wyjmowania ich na taśmę podczas kontroli bezpieczeństwa.Na polskich lotniskach zasady przewozu płynów wciąż pozostają zgodne z unijnymi regulacjami. Każdy pojemnik z płynem w bagażu podręcznym nie może przekraczać 100 ml, a wszystkie butelki muszą zmieścić się w przezroczystej, zamykanej torebce o pojemności do 1 litra. Pasażerowie nadal muszą wyjmować płyny i elektronikę na taśmę podczas kontroli bezpieczeństwa. Na razie nie ma informacji o planach zniesienia tych ograniczeń na polskich lotniskach, jednak obserwując zmiany w innych krajach, można przypuszczać, że i u nas może dojść do ich złagodzenia.Czy inne porty lotnicze pójdą śladem Edynburga i Birmingham? Na razie nie ma oficjalnych deklaracji, ale na pewno wielu podróżnych przyjęłoby takie ułatwienia z ulgą. Łagodzenie dotychczasowych ograniczeń to krok ku bardziej komfortowym i szybszym odprawom na lotniskach.Jak dodaje ekspert z AirCashBack, zmiany wprowadzane przez lotniska takie jak Edynburg czy Birmingham to krok w dobrą stronę, który zdecydowanie podnosi komfort podróży i może wpłynąć na szybszy przebieg kontroli bezpieczeństwa. Jednak ważne jest, aby pasażerowie nadal byli świadomi swoich praw i obowiązków podczas odprawy. W Polsce i większości krajów unijnych obowiązują nadal restrykcyjne limity dotyczące przewozu płynów, dlatego warto zawsze dokładnie sprawdzić aktualne zasady na lotnisku, z którego wylatujemy. Ułatwienia takie jak w Edynburgu mogą być wzorem do naśladowania, ale wymagają także inwestycji w nowoczesne technologie kontroli bezpieczeństwa.