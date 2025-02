Odszkodowanie za opóźniony, odwołany lub zakłócony lot - gotówka, bony czy mile?

Pasażerowie, których lot został opóźniony lub odwołany, czy nie mogli wejść na pokład z powodu overbookingu, mają prawo do odszkodowania. Unijne rozporządzenie nakazuje jego wypłatę w formie pieniężnej. Jednak linie lotnicze proponują inne formy rekompensaty, takie jak bony podróżne lub punkty w programach lojalnościowych. Czy pasażer musi się na to zgodzić? Na to pytanie odpowiadają eksperci AirCashBack.

Przeczytaj także: Opóźnione loty w Europie. Główne przyczyny zakłóceń i prawa pasażerów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy linie lotnicze mogą wypłacić odszkodowanie za zakłócony lot w bonach lub milach?

Jak działają programy lojalnościowe oparte na milach?

Czy warto przyjąć odszkodowanie w milach?



Jak działają programy lojalnościowe oparte na milach?

Program lojalnościowy PLL LOT

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy odszkodowanie za zakłócony lot może być wypłacone w milach? Wypłata odszkodowania w formie mil lub bonów podróżnych może nastąpić wyłącznie za zgodą pasażera. Jeśli linia lotnicza zaproponuje taki zamiennik, podróżny ma pełne prawo odmówić i domagać się wypłaty należnej kwoty w gotówce lub przelewem bankowym.

Odszkodowanie w milach – pasażer musi się zgodzić

Odszkodowanie w milach - wyrok TSUE

Bony za odwołane loty – sprawa z niemieckiego Sądu Najwyższego

Czy warto przyjąć odszkodowanie w milach

Czy mile mają ograniczony okres ważności

Czy można nimi opłacić podatki i opłaty lotniskowe

Jaka jest ich realna wartość w porównaniu do gotówki

Podróżowanie samolotem wiąże się z ryzykiem opóźnień, odwołanych lotów czy odmowy wejścia na pokład. W takich przypadkach pasażerowie mają prawo do odszkodowania, które zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinno być wypłacone w formie pieniężnej. Jednak linie lotnicze często proponują inne formy rekompensaty, takie jak bony podróżne lub punkty w programach lojalnościowych. Czy pasażer musi się na to zgodzić? Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), odszkodowanie w innej formie niż gotówka jest możliwe jedynie za wyraźną, pisemną zgodę podróżnego.Programy lojalnościowe to popularne narzędzie stosowane przez linie lotnicze w celu nagradzania pasażerów za ich częste podróże. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Miles & More, ale na rynku funkcjonuje wiele innych systemów, takich jak Avios (British Airways), Flying Blue (Air France-KLM) czy AAdvantage (American Airlines). Programy te opierają się na przyznawaniu pasażerom punktów (mil) za przebyte trasy oraz wydane pieniądze, które następnie można wymieniać na bilety, podwyższenie klasy podróży i inne korzyści.Polskie Linie Lotnicze LOT również uczestniczą w programie lojalnościowym Miles & More, który działa w ramach sojuszu Star Alliance. Pasażerowie LOT-u mogą zbierać mile za loty realizowane przez tę linię oraz jej partnerów, a następnie wymieniać je na nagrody, takie jak bilety lotnicze czy podwyższenie klasy podróży.Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej trzy godziny, odwołania rejsu lub odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu . Kwota rekompensaty wynosi 250, 400 lub 600 euro, ale linie lotnicze często próbują unikać wypłaty gotówki, proponując zamiast tego vouchery na przyszłe loty lub punkty w programach lojalnościowych.Warto pamiętać, że wypłata odszkodowania w formie mil lub bonów podróżnych może nastąpić wyłącznie za zgodą pasażera. Jeśli linia lotnicza zaproponuje taki zamiennik, podróżny ma pełne prawo odmówić i domagać się wypłaty należnej kwoty w gotówce lub przelewem bankowym.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 16 stycznia 2025 r. (C-642/23) potwierdził, że wypłata odszkodowania w formie innej niż pieniężna (np. bon podróżny) wymaga pisemnej zgody pasażera.W rozpatrywanej sprawie sąd odsyłający analizował, czy samo założenie przez pasażera konta lojalnościowego na stronie internetowej przewoźnika może zostać uznane za jednoznaczną zgodę na przyjęcie rekompensaty w tej formie. TSUE uznał, że nie jest to wystarczające do stwierdzenia wyraźnej zgody pasażera.Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 16 stycznia 2025 r. (IX ZR 236/23) orzekł, że pasażer ma prawo do zwrotu kosztu biletu w formie pieniężnej, nawet jeśli lot został opłacony bonem wydanym przez przewoźnika za wcześniejsze zakłócenie lotu.Jak dodaje adwokat ds. praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 wypłata odszkodowania powinna nastąpić w formie pieniężnej, a inne opcje są możliwe jedynie za pisemną zgodę pasażera. Sąd podkreślił, że wcześniejsza akceptacja bonu nie oznacza zgody na brak możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania lotu.Jak dodaje adwokat ds. praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack - niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w wyroku z dnia 16 stycznia 2025 r. (sprawa IX ZR 236/23) orzekł, iż w przypadku odwołania lotu pasażer może żądać zwrotu opłaty za przewóz w formie pieniężnej również wtedy, gdy lot opłacił przy użyciu bonu wystawionego przez przewoźnika lotniczego w związku z zaburzeniem poprzedniego lotu tego pasażera.Kwestia zwrotu kosztu biletu uregulowana jest w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004. W myśl tego rozporządzenia wypłata odszkodowania i zwrotu kosztu biletu następuje w formie pieniężnej (przelewem/gotówką), zaś wypłata w formie bonu (np. środków do wykorzystania na koncie zarejestrowanym u linii lotniczej) może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą pasażera. Co istotne, w okolicznościach sprawy rozstrzyganej przez niemiecki sąd przewoźnik lotniczy wystawił voucher o wartości odpowiadającej całkowicie kwocie pierwotnej rezerwacji pasażera, którą ten opłacił pieniężnie. Tym samym problematyka niniejszej sprawy sprowadzała się w istocie do ustalenia, czy uprzednia zgoda pasażera na wypłatę środków w formie bonu rozciąga się również na loty opłacone tym bonem.Przyjęcie rekompensaty w postaci mil może być opłacalne dla osób, które często podróżują i wiedzą, że wykorzystają zgromadzone punkty na przyszłe loty. Jednak warto dokładnie sprawdzić:Dla wielu pasażerów bardziej korzystne będzie jednak otrzymanie pełnej rekompensaty w euro.