Odwołany lub opóźniony lot a prawo pasażerów do zwrotu kosztów dodatkowych

Opóźniony lub odwołany lot może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Dotyczy to także nieprzewidzianych kosztów dodatkowych, które musimy ponieść w związku z problemami z lotem. Jakie wydatki zaliczamy do kosztów dodatkowych? Jak składać reklamacje o ich zwrot? Wyjaśnia ekspert z AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Za jakie koszty dodatkowe otrzymamy odszkodowanie od linii lotniczych?

Jak składać reklamacje o zwrot kosztów dodatkowych?

Jak udokumentować koszty dodatkowe?



Podstawa prawna. Odszkodowanie i zwrot kosztów dodatkowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. lookstudio na Freepik Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów dodatkowych przy problemach z lotem Kosztem dodatkowym jest nocleg w hotelu, wydatki związane z transportem, np. przejazd z lotniska do hotelu i z powrotem, utracona rezerwacja hotelowa, koszty wyżywienia czy niezbędnych artykułów.

Koszty zakwaterowania

W sytuacji, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu zmusza pasażera do pozostania na noc w miejscu, w którym się znajduje, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie. Jeśli przewoźnik tego nie uczyni, pasażer może sam pokryć koszty hotelu, a następnie domagać się zwrotu tych wydatków. Warto zachować wszystkie rachunki, aby udokumentować poniesione koszty.

Kosztem dodatkowym jest także utracona rezerwacja hotelowa. W niektórych przypadkach hotel może zgodzić się na bezpłatne przeniesienie rezerwacji na inny termin.

Do dodatkowych kosztów, które mogą być objęte zwrotem, należą również wydatki związane z transportem, np. przejazd z lotniska do hotelu i z powrotem. Ważne jest, aby te koszty były bezpośrednio związane z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku bilety za przejazd, rachunki za taksówkę lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Jeżeli opóźnienie lotu jest długotrwałe, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerom posiłki i napoje. Jeśli przewoźnik nie spełnił tego obowiązku, pasażer może sam pokryć koszty posiłków, a następnie ubiegać się o ich zwrot. Należy pamiętać o zachowaniu paragonów, które będą dowodem poniesionych wydatków.

Jeżeli przewoźnik nie był w stanie zaoferować alternatywnego lotu w odpowiednim czasie, a pasażer musiał zakupić nowe bilety, koszty te mogą być objęte zwrotem. Trzeba jednak udowodnić, że nowy bilet był konieczny z powodu nieudanej podróży planowanym lotem.

Jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu spowodowało, że nie możemy skorzystać z wcześniejszych rezerwacji, np. hotelu czy wynajmu samochodu, atrakcji dodatkowych jak np. wstępy do muzeów to pasażer ma prawo do zwrotu tych kosztów, o ile nie były one zwrócone przez dostawcę usług.

W sytuacji, gdy opóźnienie lotu wymagało zakupu niezbędnych rzeczy (np. ubrań, artykułów higienicznych), te wydatki mogą być także objęte zwrotem.

W niektórych przypadkach, jeżeli opóźnienie lotu spowodowało straty finansowe związane z pracą (np. przegapione spotkania biznesowe), można ubiegać się o odszkodowanie za utracone dochody, choć to może wymagać dodatkowej dokumentacji i jest trudniejsze do uzyskania.

Jak składać reklamacje o zwrot kosztów dodatkowych?

Niezbędne jest przede wszystkim zachowanie potwierdzenia poniesienia danego kosztu zawierającego informacje, kto poniósł koszt, w jakiej wysokości i w związku z jakim zdarzeniem. Najczęściej odpowiednie w tym zakresie będą paragony, faktury czy potwierdzenia rezerwacji. Dodatkowo, żądając zwrotu kosztów od przewoźnika lotniczego, warto również dołączyć potwierdzenie zapłaty, przy czym nie jest to wymóg. Zasadniczo dowodem na poniesienie dodatkowych kosztów przez pasażera może być cokolwiek – nawet oświadczenie innego pasażera, przy czym naturalnie większą moc dowodową mają potwierdzenia wydane przez podmioty zewnętrzne względem pasażerów.

Faktury i paragony: Konieczne jest posiadanie wszystkich dowodów wydatków, takich jak rachunki za hotele, jedzenie, transport, czy inne usługi, które były potrzebne w wyniku opóźnienia lub odwołania lotu. Dokumentami mogą być też potwierdzenia płatności; wyciągi z transakcji bankowych. W przypadku korzystania np. z transportu Uberem lub Blotem, screan z aplikacji.

Złóż wniosek

Wniosek o odszkodowanie i zwrot kosztów dodatkowych powinien zawierać szczegółowe informacje o locie (numer lotu, data, czas opóźnienia/odwołania) oraz o poniesionych kosztach dodatkowych.

Warto dodać kopie paragonów, faktur oraz opisać, w jaki sposób koszty te były związane z problemem z lotem.

Rozważ skorzystanie z pomocy prawnej firmy odszkodowawczej

W przypadku skomplikowanych spraw lub braku odpowiedzi od linii lotniczej warto rozważyć skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w prawie lotniczym lub firmy odszkodowawczej, która może pomóc w uzyskaniu zwrotu kosztów.

Z praktyki w relacjach z przewoźnikami lotniczymi można stwierdzić, że o ile linie lotnicze nie mają problemów z uznaniem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z obowiązkami przewoźnika z rozporządzenia (WE) nr 261/2004, np. wydatków na wyżywienie, już inne koszty, w szczególności te poniesione przed zaburzeniem lotu (np. utracony nocleg), często są ignorowane przez przewoźników – dodaje David Janoszka z AirCashBack.

Czy wniosek z kosztami dodatkowymi jest dłużej procesowany przez linie lotnicze?

Odzyskanie kosztów dodatkowych w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i dokumentacji. Ważne jest, aby działać zgodnie z procedurami i znać swoje prawa, co znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. - dodaje prawnik ds.praw pasażerów David Janoszka z AirCashBack.

Podstawą prawną do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. To rozporządzenie ustanawia wspólne zasady dotyczące odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania i opóźnienia lotu. Uwzględnia też zwrot kosztów dodatkowych poniesionych przez pasażerów w wyniku opóźnionego lub odwołanego lotu.Zgodnie z przepisami prawa pasażerowie lotniczy mają prawo do odszkodowania za odwołany lot w wysokości od 250 do 600 euro.Jednak samo odszkodowanie nie zawsze wystarcza, aby pokryć wszystkie poniesione koszty. Jeżeli z powodu odwołanego lotu pasażer poniósł dodatkowe koszty to ma prawo ubiegać od linii lotniczej o ich zwrot. Kluczowe jest jednak posiadanie odpowiedniej dokumentacji.Wyjaśnia David Janoszka - ekspert ds. pasażerów z AirCashBackWniosek o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot często kojarzy się jedynie z uzyskaniem rekompensaty finansowej. Wielu pasażerów nie zdaje sobie sprawy, że mogą oni również ubiegać się o zwrot kosztów dodatkowych poniesionych w związku z problemami z lotem. Takie koszty mogą być istotnym obciążeniem dla podróżnych, dlatego warto wiedzieć, jakie wydatki można dołączyć do wniosku o odszkodowanie.Jak dodaje David Janoszka z AirCashBack: Przez koszty dodatkowe rozumie się w tym wypadku jakiekolwiek koszty wykazujące związek przyczynowy z zaburzeniem lotu. Mogą być to zatem wszelkie zbędnie poniesione wydatki przed zaistnieniem zaburzenia lotu, np. uprzednio opłacony nocleg, z którego pasażer nie mógł ostatecznie skorzystać, jak i opłaty poniesione już po zakłóceniu podróży, np. koszty noclegu przy lotnisku. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w przypadku zaburzenia lotu nakłada na przewoźników lotniczych obowiązek zagwarantowania pasażerowi lotu alternatywnego (albo zwrotu kosztów biletu), posiłków i napojów, noclegu, jeżeli zachodzi konieczność oczekiwania na lot przez noc, oraz transportu z lotniska do miejsca noclegu. Brak zagwarantowania którejkolwiek z tych form opieki przez przewoźnika lotniczego pozwala pasażerowi ponieść tego typu wydatki samodzielnie, w drodze samopomocy, żądając następnie ich zwrotu od linii lotniczej, przy czym katalog takich dodatkowych kosztów jest w istocie nieograniczony. Wyłącznym wymogiem możliwości żądania zwrotu danego kosztu jest wykazanie faktu, że gdyby nie zaburzenie lotu, dany koszt nie zostałby (zbędnie) poniesiony.Zgłaszanie reklamacji o odszkodowanie za lot i zwrot poniesionych kosztów dodatkowych wymaga znajomości prawa oraz odpowiednich procedur. Pasażerowie mogą zacząć od bezpośredniego kontaktu z linią lotniczą, albo od razu skorzystać z pomocy odpowiednich firm specjalizujących się w prawie lotniczym jak AirCashBack. Dążenie do uzyskania odszkodowania może być czasochłonne, ale znajomość właściwych kroków i procedur znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.Jak doradza prawnik David Janoszka z AirCashBack:Zbierz wszystkie dokumenty za koszty dodatkowe:Niemniej, domagając się odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004, warto zawrzeć w reklamacji wszystkie poniesione przez pasażera koszty, nawet te najdrobniejsze, jako że zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 250, 400 czy 600 euro jest niezależne od zwrotu wydatków poniesionych w związku z zaburzeniem lotu.Reklamację do przewoźnika lotniczego dotyczącą dodatkowych kosztów najlepiej jest skierować za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej przewoźnika – wraz z żądaniem wypłaty zryczałtowanego odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004.Gdy żądanie pasażera dotyczy któregokolwiek z kosztów opisanych w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, wówczas przewoźnik lotniczy ma 30 dni na odpowiedź. W pozostałych przypadkach jest to 14 dni. Jeżeli przewoźnik lotniczy nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tych terminach, uznaje się, że uznał reklamację.