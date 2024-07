Na Sycylii miała miejsce erupcja wulkanu Etna. Chmury dymu sparaliżowały ruch lotniczy. Zamknięcie lotniska w Katanii pokrzyżowało wakacyjne plany wielu turystów. Pasażerowie podróżujący na Sycylię powinni być przygotowani na możliwe opóźnienia lub odwołania lotów. Czy za odwołany lub opóźniony lot z powodu wybuchu wulkanu przysługuje odszkodowanie? Na to pytanie odpowiadają eksperci z AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy za odwołany lot z powodu wybuchu wulkanu przysługuje odszkodowanie?

W jakich przypadkach linie lotnicze są zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania?



Ryanair odwołuje loty

Kliknij, aby powiekszyć fot. Enrique z Pixabay Czy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot z powodu wybuchu wulkanu? Wybuch wulkanu zalicza się do okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Pojęcie 'nadzwyczajnej okoliczności' w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ma charakter nieostry i każdorazowo zdarzenie, które miałoby się wpisywać w to pojęcie, podlega indywidualnej ocenie. Wybuchy wulkanów bezspornie są nadzwyczajną okolicznością, co można wywnioskować choćby z motywu 14 preambuły przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika lotniczego wyłączona jest w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak 'nadzwyczajna okoliczność' to okoliczność, która wykracza ponad przeciętność, jest niezależna od przewoźnika lotniczego i nie tkwi w istocie normalnego wykonywania przez niego działalności przewozowej. Wybuchy wulkaniczne nie są okolicznością, którą da się przewidzieć przy planowaniu lotu i na którą przewoźnik może mieć jakikolwiek wpływ, stąd pasażerowie zaburzonych lotów z tego tytułu nie mogą liczyć na odszkodowanie na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 czy na odszkodowanie z tytułu innych, zbędnie poniesionych kosztów w związku z zaburzeniem lotu, np. utraconej doby hotelowej na miejscu.

Odszkodowanie za lot, a prawo UE

Pasażerowie, którzy planowali podróż do lub z Katanii, powinni regularnie sprawdzać aktualizacje. Warto mieć na uwadze alternatywne opcje podróży oraz być gotowym na zmiany w planach.Zamknięcie lotniska w Katanii oraz czerwony alert na wyspie Stromboli spowodowały poważne zakłócenia w ruchu lotniczym i turystycznym. Linia lotnicza Ryanair już w piątek zdecydowała się na odwołanie części lotów do i z Katanii. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest priorytetem, dlatego podjęto tę trudną, lecz konieczną decyzję. Przewoźnik zaleca pasażerom monitorowanie komunikatów w specjalnej aplikacji, gdzie na bieżąco będą aktualizowane informacje dotyczące ich lotów.Ryanair odwołał loty, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pasażerom. Osoby planujące podróż do tego regionu powinny monitorować komunikaty przewoźnika i być gotowe na możliwe zmiany w planach podróży. Z powodu erupcji wulkanu Etna na Sycylii, niektóre biura podróży odwołują wycieczki na wyspę. Biura podróży monitorują sytuację i podejmują decyzje w zależności od rozwoju wydarzeń. Pasażerowie, których wycieczki zostały odwołane, są informowani o dostępnych opcjach przez biura podróży.W związku z dynamiczną sytuacją, która zapanowała w rejonie Sycylii, linie lotnicze i biura podróży informowały pasażerów właściwie z godziny na godzinę. Wielu podróżnych zastanawiało się, czy w takiej sytuacji przysługuje im odszkodowanie za odwołany lot . Wybuch wulkanu zalicza się do okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania.David Janoszka, prawnik specjalizujący się w ochronie praw pasażerów z firmy AirCashBack, wyjaśnia:Przypomnijmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim WE 261/2004, w sytuacji odwołania, opóźnienia lotu i overbookingu, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jednak gdy odwołanie lotu lub opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, pasażerom nie przysługuje odszkodowanie za lot. Linie lotnicze są zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania m.in. w przypadku trudnych warunków pogodowych, zamieszek politycznych, usterek technicznych samolotu, których nie dało się przewidzieć, a także strajku obsługi lotniska. Okolicznością nadzwyczajną jest też zderzenie samolotu z innym obiektem. Dochodzenie roszczeń od linii lotniczej w każdym ze wspomnianych przypadków jest niemożliwe.