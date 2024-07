Overbooking, opóźniony lot, zagubiony bagaż. Jakie prawa pasażera?

Lot samolotem to wygodny i szybki sposób przemieszczania się, jednak czasem pasażerowie napotykają na różne problemy, takie jak overbooking, opóźnienia lotów czy zagubienie bagażu. Wiedza o przysługujących prawach może znacząco pomóc w takich sytuacjach. Oto przegląd najważniejszych praw pasażerów w Unii Europejskiej przygotowany przez ekspertów AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku overbookingu?

Co przysługuje pasażerom za opóźniony lot?

Co przysługuje pasażerom za odwołany lot?

Jakie prawa ma pasażer, który stracił bagaż?



Prawa Pasażera

Co to jest overbooking?

Odszkodowania: Pasażerowie mają prawo do odszkodowania, którego wysokość 250, 400 lub 600 euro w zależności od długości lotu i opóźnienia w dotarciu do miejsca docelowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. István z Pixabay Co przysługuje pasażerom za opóźniony lot? Pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania, prawo do zmiany planów podróży i prawo do opieki.

Opóźnienia lotów

Odszkodowanie: Przysługuje, gdy opóźnienie przekroczy co najmniej trzy godziny i wynosi: 250 euro dla lotów do 1500 km. 400 euro dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz dla innych lotów od 1500 do 3500 km. 600 euro dla lotów poza UE powyżej 3500 km.

Jakie prawa ma pasażer gdy lot jest odwołany

Zwrot pełnej ceny biletu, jeśli pasażer zdecyduje się nie kontynuować podróży.

Zmiana trasy do miejsca docelowego, w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie.

Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom opiekę, jak posiłki, zakwaterowanie, dwa bezpłatne połączenia telefoniczne.

Zagubienie bagażu

Zgłoszenie zgubienia: Pasażer powinien natychmiast zgłosić zagubienie bagażu na lotnisku, wypełniając formularz PIR (Property Irregularity Report).

Procedura ubiegania się o odszkodowanie



Krok po kroku Zachowaj dokumenty: przechowuj bilety, karty pokładowe oraz wszelką korespondencję z linią lotniczą dotyczącą lotu.

Pasażerowie lotniczy mają prawa, które chronią ich w przypadku problemów związanych z podróżą.Kluczowe jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie odszkodowania i pomocy w przypadku overbookingu, odwołania i opóźnienia lotu.Znajomość tych praw i umiejętność ich egzekwowania może poprawić komfort podróży oraz pomóc w dochodzeniu należnych roszczeń. Warto zawsze zachować wszystkie dokumenty związane z podróżą oraz skorzystać z pomocy, jeśli linie lotnicze nie wywiązują się ze swoich obowiązków.Overbooking, czyli nadsprzedaż, to sytuacja, gdy linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Robią to dlatego, że zakładają, iż nie wszyscy pasażerowie przybędą na lot. Dzięki nadsprzedaży można zminimalizować straty finansowe związane z pustymi miejscami w samolocie.W przypadku overbookingu, pasażerowie mają prawo do:Opóźnienie lotu są jednymi z najczęstszych problemów, z którymi muszą się mierzyć pasażerowie. Warto znać swoje prawa, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń.Kiedy przysługuje prawo do odszkodowania za opóźniony lot:W przypadku odwołania lotu , pasażerom przysługuje:Jeśli lot został odwołany i linie lotnicze poinformowały o odwołaniu lotu mniej niż 14 dni przed planowanym terminem wylotu oraz nie zaproponowały alternatywnego lotu w zbliżonym terminie. Wysokość odszkodowania wynosi w zależności od długości trasy: 250, 400, 600 euro.W przypadku odwołania lotu, pasażerowie mają też prawo do: Zagubienie bagażu to jedno z bardziej frustrujących doświadczeń podczas podróży. Na szczęście w takich sytuacjach pasażerowie też mają określone prawa:Pasażerowie mogą składać reklamacje i skargi do przewoźnika lotniczego. Jeśli przewoźnik nie rozpatrzy reklamacji w terminie 30 dni, pasażerowie powinni zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażerów przy ULC. Niestety przewoźnicy ze reguły nie odpowiadają lub odrzucają wnioski pasażerów indywidualnych. Dlatego warto wiedzieć, że najbardziej skuteczne w uzyskiwaniu odszkodowania są specjalistyczne firmy jak AirCashBack.