Opóźnione loty w Europie. Główne przyczyny zakłóceń i prawa pasażerów

W Europie coraz częściej dochodzi do opóźnień lotów. Eksperci z AirCashBack wskazują na kilka przyczyn tego zjawiska: konflikty zbrojne, niedobory personelu, niekorzystne warunki pogodowe oraz stale rosnący ruch lotniczy. Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku opóźnień?

Geopolityka i zmiana tras lotniczych

Międzylądowania związane z wojną na Ukrainie i w Izraelu

Opóźnienia spowodowane międzylądowaniami

Coraz więcej opóźnionych lotów w Europie Zmiany tras i konieczność dodatkowych lądowań wpływają na czas trwania lotów, co prowadzi do opóźnień, zwłaszcza na trasach z Bliskiego Wschodu do Europy.

Braki kadrowe w służbach kontroli ruchu lotniczego

Niekorzystne warunki pogodowe

Prawa pasażerów w przypadku opóźnień

W przypadku opóźnienia trwającego powyżej 3 godzin na trasach do 1500 km, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości do 250 euro.

Na trasach wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz na trasach do 1500 km poza UE, odszkodowanie może wynosić do 400 euro.

W przypadku tras powyżej 3500 km odszkodowanie może wynieść aż 600 euro.

Konflikty zbrojne na świecie mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie lotnictwa cywilnego. W wyniku wojny na Ukrainie wiele europejskich linii lotniczych, w tym Wizz Air , musiało zmienić swoje standardowe trasy, omijając przestrzeń powietrzną nad terytoriami objętymi walkami. Zmiana tras nie tylko wydłuża czas lotu, ale także zwiększa obciążenie kontrolerów ruchu lotniczego w regionach, przez które przebiegają alternatywne korytarze powietrzne. Jak dodał w jednym z wywiadów Jozsef Varadi, prezes Wizz Air, „zmiana trasy może wydłużyć czas podróży o kilkadziesiąt minut, a to powoduje kumulowanie się opóźnień, zwłaszcza na najbardziej zatłoczonych lotniskach w Europie.”Wojny na Ukrainie oraz w Izraelu wpłynęły na trasy lotów wielu przewoźników, którzy musieli wprowadzić międzylądowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz uzupełnienia paliwa. Konflikty te zmusiły linie lotnicze do omijania przestrzeni powietrznych objętych działaniami zbrojnymi, co spowodowało wydłużenie tras i konieczność dodatkowych lądowań na kluczowych lotniskach. Przykładem jest trasa z Dubaju do Budapesztu, gdzie samoloty muszą lądować w celu uzupełnienia paliwa z powodu omijania terenów objętych wojną. Międzylądowania są nie tylko sposobem na uzupełnienie paliwa, ale także pozwalają na ewentualne zmiany załogi, dokonanie inspekcji technicznych oraz na bieżąco monitorowanie sytuacji geopolitycznej i pogodowej.Zmiany tras i konieczność dodatkowych lądowań wpływają na czas trwania lotów, co prowadzi do opóźnień, zwłaszcza na trasach z Bliskiego Wschodu do Europy. Samo tankowanie i przetwarzanie samolotów na lotniskach wymaga czasu, co wydłuża całkowity czas podróży. Linie lotnicze, w tym te latające na trasie Dubaj – Budapeszt, starają się jednak minimalizować te niedogodności, zapewniając pasażerom dostęp do aktualnych informacji o lotach.Kolejnym problemem, z którym zmagają się linie lotnicze, jest niedobór personelu kontroli ruchu lotniczego w Europie Zachodniej i Południowej. Brak odpowiedniej liczby kontrolerów, zwłaszcza podczas okresów wakacyjnych, kiedy wzrasta liczba lotów, powoduje znaczące opóźnienia. To prowadzi do zakłóceń w płynności operacji lotniczych, co bezpośrednio przekłada się na opóźnienia lotów . Linie lotnicze, w tym Wizz Air, coraz częściej apelują do europejskich instytucji o pilne rozwiązanie tego problemu. Sugerują potrzebę zwiększenia liczby kontrolerów oraz lepszej organizacji pracy, aby ograniczyć przeciążenie systemu i zapewnić płynniejsze funkcjonowanie lotnisk.Ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze i mają istotny wpływ na zakłócenia w lotach. Upały, burze, gwałtowne opady deszczu czy silne wiatry są tylko niektórymi z wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się linie lotnicze. W Europie Południowej fale upałów wpływają nie tylko na bezpieczeństwo lotów, ale także na pracę infrastruktury lotniskowej. W ostatnich miesiącach pogoda była szczególnie uciążliwa, co dodatkowo zwiększyło liczbę opóźnień. Nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem gwałtownych burz czy wichur, które mogą prowadzić do opóźnień lub odwołań lotów, zwłaszcza na dużych lotniskach przesiadkowych – dodają specjaliści od odszkodowań lotniczych z AirCashBack.Jak podkreślają eksperci z AirCashBack pasażerowie, których loty są opóźnione, mają określone prawa wynikające z przepisów Unii Europejskiej.Dodatkowo pasażerowie mają prawo do opieki ze strony linii lotniczej, w tym posiłków, napojów oraz, w razie potrzeby, zakwaterowania.Jednak nie każde opóźnienie uprawnia do odszkodowania . Pasażerowie nie mogą ubiegać się o rekompensatę, jeśli opóźnienie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, takimi jak: nieprzewidywalne warunki pogodowe (np. silne burze, opady śniegu), strajki personelu lotniczego, problemy związane z bezpieczeństwem, czy też decyzje władz lotniczych. W takich przypadkach linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania.Perspektywy na przyszłośćChoć linie lotnicze, takie jak Wizz Air, podejmują działania mające na celu zminimalizowanie opóźnień, problemy związane z geopolityką, brakiem kontrolerów ruchu lotniczego i nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi będą towarzyszyć pasażerom jeszcze przez długi czas. Niektóre czynniki są poza kontrolą linii lotniczych, dlatego ważne jest, aby pasażerowie mieli świadomość złożoności sytuacji i planowali swoje podróże z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo Wizz Air i inne linie lotnicze apelują do europejskich instytucji o bardziej zdecydowane kroki, które pomogą usprawnić system kontroli ruchu lotniczego oraz poprawić zarządzanie przestrzenią powietrzną, co mogłoby w znaczący sposób ograniczyć skalę opóźnień.Pasażerowie, planujący swoje podróże lotnicze w najbliższych miesiącach, powinni śledzić informacje na temat sytuacji pogodowej oraz ruchu lotniczego, aby być przygotowanym na możliwe zakłócenia w harmonogramie lotów.